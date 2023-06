Onde assistir a Rebelde? Veja sinopse, horário e elenco da novela no SBT

A reprise da telenovela mexicana Rebelde voltará às telas do SBT nesta segunda-feira (12) e será exibida pela emissora de segunda a sexta-feira, sempre às 14h15. Considerada um enorme sucesso em toda a América Latina, a produção teen foi exibida originalmente aqui no Brasil entre 2005 e 2006 e marcou uma geração de jovens. Produzida pela Televisa, o projeto foi criado por Pedro Damián e é estrelado por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann.

Com três temporadas e um total de 440 episódios, o drama adolescente retornará ao SBT após o recente anúncio do reencontro do grupo RBD, que realizará oito shows em território nacional a partir de novembro, todos eles já esgotados. Além disso, a decisão da emissora veio depois de uma pesquisa indicar a falta de audiência do público jovem na programação vespertina.

Em Rebelde, seis jovens de uma escola privada de elite no México formam uma banda — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Rebelde

Ambientada no Elite Way School, um colégio semi-interno com prestígio internacional, a trama gira em torno de um grupo de seis adolescentes que, apesar de serem muito diferentes entre si, tem uma coisa em comum: o amor pela música.

Assim, com direito a muitas polêmicas envolvendo o jogo de classes sociais dentro da instituição de ensino, a turma de amigos viverá juntos todos as diversões e problemas da adolescência enquanto lidam com as ações da sociedade secreta La Logia.

Elenco

Estrelado por Anahí (Inesperado Amor) no papel da protagonista Mía Colucci e Dulce María (Mulheres Assassinas) interpretando Roberta, o elenco de Rebelde também é formado por Alfonso Herrera (Viva o México!) vivendo Miguel, Maite Perroni (Não Posso sem Você) dando vida à Lupita, Christian Chávez (A Casa das Flores) no papel de Giovanni e Christopher von Uckermann (Diablero) como Diego.

Além disso, fazem parte do time de atuação também outros grandes nomes da televisão mexicana, como Estefanía Villarreal (A chegada de Conrado Sierra), Angelique Boyer (Teresa, Teresa), Diego Boneta (Rock of Ages: O Filme), Juan Ferrara (A Montanha Sagrada) e Ninel Conde (Cantando de Galo).

Como assistir a Rebelde ao vivo no site do SBT

Passo 1. Para assistir a Rebelde ao vivo, acesse o SBT na web (https://www.sbtvideos.com.br/), às 14h15 e clique em "Ao Vivo";

Acesse o site do SBT e clique na aba "Ao Vivo" — Foto: Reprodução/Yasmin Altaras

Passo 2. Pronto, depois disso já é possível assistir a Rebelde ao vivo sem a necessidade de preencher ou realizar nenhum cadastro na plataforma.

No site SBT Vídeos, é possível acompanhar a programação do canal aberto ao vivo — Foto: Reprodução/Nathalia Duarte

Como assistir a Rebelde no celular

Passo 1. Busque pelo app SBT Vídeos na loja de aplicativos do seu celular, Google Play Store para Android e App Store para iPhone (iOS). Depois, clique em em "Obter" ou, caso já tenha tido o app baixado, no símbolo de nuvem;

Vá na loja de apps do seu celular e pesquise SBT Vídeos — Foto: Reprodução/Nathalia Duarte

Passo 2. Abra o app ao finalizar o download. Para assistir a transmissão em tempo real, clique em ao vivo e abra o canal sempre às 14h15 para acompanhar cada episódio. Caso queira ver os capítulos que já foram ao ar, clique em "Ver mais" ou busque pela novela.

Baixe o app e depois abra. Basta clicar em Ver mais ou buscar pelo programa — Foto: Reprodução/Nathalia Duarte

Passo 3. Será possível selecionar o capítulo para assistir no app depois de ir dele ir ao ar. Basta buscar na parte de "Episódios". Caso queira mais informações, também é possível clicar na aba de detalhes.

No SBT Vídeos, é possível assistir aos episódios que já foram ao ar — Foto: Reprodução/Nathalia Duarte