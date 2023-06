Onde assistir a Um Ano Inesquecível - Outono? Veja sinopse e elenco

Um Ano Inesquecível - Outono estreou no Amazon Prime Video nesta sexta-feira (9), uma semana após a chegada do primeiro filme da quadrilogia do streaming, Verão . O lançamento é um musical de comédia romântica dirigido pelo ator Lázaro Ramos. Na história, conhecemos Anna Júlia (Gabz), uma menina dedicada e estudiosa que odeia música, mas acaba se envolvendo justamente com um músico de rua. Os cantores Iza e Lulu Santos são alguns nomes de destaque no elenco.

Outono é o segundo filme do projeto do Prime Video e é baseado no conto de Babi Dewet para o livro Um Ano Inesquecível, que também tem histórias de Thalita Rebouças, Paula Pimenta e Bruna Vieira. Os próximos filmes Inverno e Primavera vão chegar ao catálogo do streaming em 16 e 23 de junho, respectivamente. Confira enredo, elenco e assista ao trailer de Um Ano Inesquecível - Outono.

2 de 3 Um Ano Inesquecível - Outono: a cantora Iza faz sua estreia na atuação no longa — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Um Ano Inesquecível - Outono: a cantora Iza faz sua estreia na atuação no longa — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Enredo

Anna Júlia (Gabz) é a protagonista do segundo filme de Um Ano Inesquecível. No enredo, ela é uma menina dedicada e esforçada, que odeia música. Em seu estágio, surge uma grande oportunidade para ser efetivada e a jovem irá fazer de tudo para conseguir a vaga e poder ajudar a sua família com as despesas. Na sua rotina corrida, ela acaba encontrando João Paulo (Lucas Leto), um músico de rua que tem o sonho de viver da sua arte. Os dois se aproximam e acabam formando um casal inesperado.

Um Ano Inesquecível - Outono tem como pano de fundo a cidade de São Paulo, com grande destaque para a Avenida Paulista, ponto central da capital. A direção é do ator Lázaro Ramos e o roteiro foi assinado por Keka Reis, com colaboração de Caroline Fioratti, Thamyra Thâmara e da própria Babi Dewet, autora do conto que inspirou a obra. Diferente do primeiro longa, Outono é um musical — primeira aposta no gênero do streaming no Brasil.

Elenco

Enquanto os personagens principais Anna Júlia e João Paulo são interpretados por Gabz (Malhação - Toda Forma de Amar) e Lucas Leto (Pantanal), Iza faz a sua estreia na atuação como a mãe da protagonista, Patti. O pai da jovem, Guilherme, é feito por Bukassa Kabengele (Amor Perfeito). Mharessa (Todas as Garotas em Mim) e o influencer Vittor Fernando dão vida à Babi e Heitor, respectivamente. O cantor Lulu Santos tem participação especial no longa.

Raphael Ghanem (A Lei do Amor), Enrico Cardoso (Escola de Gênios), Leo Israel (Todo Dia a Mesma Noite) e Cláudia Okuno (Spectros) também estão listados no elenco, que conta com grande número de cantores e músicos. Larissa Luz, Pedro Blanc, Maria Calu, Rael, Nicolas Lee e Bibba Chuqui completam o grupo.

3 de 3 Lulu Santos tem participação especial no musical Um Ano Inesquecível - Outono — Foto: Vans Bumbeers/Amazon Studios Lulu Santos tem participação especial no musical Um Ano Inesquecível - Outono — Foto: Vans Bumbeers/Amazon Studios

Recepção da crítica e dos fãs

Um Ano Inesquecível - Outono chamou atenção da mídia por nomes de peso, tanto no elenco quanto por trás das câmeras — como é o caso de Lázaro Ramos, que dirige o seu primeiro musical. Entre os veículos nacionais, o filme é descrito como um romance leve e descontraído, com muita música, agitação e dinamismo, características da cidade de São Paulo.

Nas redes sociais, a recepção foi semelhante ao filme Verão: enquanto alguns fãs aprovaram, outros se sentiram incomodados com as mudanças na história original, escrita por Dewet. Entretanto, as avaliações são, em maioria, positivas. No Twitter, Bells (@bellescreve), afirmou: "Completamente apaixonada. Como pode tudo ser bom?”. A fã também destacou a cena de participação especial de Lulu Santos, ao lado do protagonista João Paulo.

Assista ao trailer de Um Ano Inesquecível - Outono