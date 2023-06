Onde assistir ao filme A Baleia? Veja sinopse, elenco e críticas

O filme A Baleia encontra-se disponível para aluguel nas plataformas Amazon Prime Video , Apple TV+ e YouTube . Lançado em 2022, o drama psicológico conta com a direção de Darren Aronofsky (Cisne Negro) e roteiro de Samuel D. Hunter (The Few), que também escreveu a peça homônima. Estrelado por Brendan Fraser, Sadie Sink e Hong Chau, a trama acompanha um professor de inglês recluso e com obesidade mórbida que tenta se reconectar com sua filha adolescente pela última vez.

O longa-metragem estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza e teve distribuição da A24. Se você gosta de filmes com muito drama familiar, confira mais detalhes de A Baleia, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de A Baleia

A história gira em torno de Charlie (Fraser), um professor de inglês de meia-idade que vive de forma reclusa após um evento traumático. Com obesidade severa, o protagonista luta contra um transtorno de compulsão alimentar, que se desenvolveu após ele abandonar a esposa e a filha pequena para viver com o seu amante, que alguns anos depois morre.

Com muita dor e culpa, o solitário Charlie tenta se reconectar com Ellie (Sink), sua filha adolescente, como uma forma de reparar seus erros do passado. Assim, entre visitas escondidas da mãe, a jovem aceita passar mais tempo com o pai com a condição de ele lhe ajudar em uma redação da escola.

Elenco

Estrelado por Brendan Fraser (A Múmia) no papel do protagonista Charlie e Sadie Sink (Querida Zoe) interpretando Ellie, o elenco de A Baleia ainda reúne nomes como Hong Chau (Pequena Grande Vida) vivendo Liz, Ty Simpkins (Homem de Ferro 3) dando vida a Thomas e Samantha Morton (The Walking Dead) como Mary. Além disso, Sathya Sridharan (Caleidoscópio), Wilhelm Schalaudek (Smoke) e Jacey Sink (Stranger Things) também fazem parte do time.

Repercussão entre crítica e público

Indicado em três categorias do Oscar 2023, A Baleia levou duas estatuetas nas categorias Melhor Ator e Melhor Cabelo e Maquiagem. Com boa performance entre o público, a recepção do longa pela crítica especializada foi mediana. No site agregador IMDb, o filme tem nota 7,7, com base em 149 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Darren Aronofsky tem uma taxa de aprovação de 64% da crítica.

Em reviews de veículos internacionais, como o Decider, o jornalista John Serba tece comentários mistos sobre a obra cinematográfica, afirmando que "a obsessão de toda a carreira de Aronofsky com o grotesco está viva e bem aqui, e ele contorna o limite da exploração. Mas A Baleia é uma tragédia aberta e estranhamente romântica".

Por fim, Wendy Ide, do The Guardian, elogia a performance de Brendan Fraser destacando que "ele é notável em um drama intrincado de autodestruição". Sobre o filme, a crítica o descreve como "pegajoso, desconfortável, mas um trabalho redentor de Aronofsky".