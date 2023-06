Onde assistir ao filme A Mulher Rei? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme A Mulher Rei está disponível no catálogo do HBO Max . Estrelado por Viola Davis, Thuso Mbedu e Lashana Lynch, a trama acompanha um grupo de guerreiras que tenta ferozmente proteger o reino africano do Daomé, por volta do ano de 1820. Lançado em 2022, o longa é escrito por Dana Stevens e Maria Bello e tem direção de Gina Prince-Bythewood. Se você gosta de filmes baseados em fatos históricos, confira, a seguir, mais detalhes de A Mulher Rei, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 3 A Mulher Rei, protagonizado por Viola Davis e dirigido por Gina Prince-Bythewood, tem uma ótima avaliação no Rotten Tomatoes — Foto: Reprodução/IMDb A Mulher Rei, protagonizado por Viola Davis e dirigido por Gina Prince-Bythewood, tem uma ótima avaliação no Rotten Tomatoes — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de A Mulher Rei

Ambientada no século XIX, mais especificamente durante a década de 1820, a trama se passa no Reino do Daomé, na África Ocidental. Uma unidade de guerreiras, chamada Agojie, protege o reino africano com habilidades ferozes jamais vistas antes, tornando o império vigente um dos mais poderosos do continente.

No entanto, quando traficantes de escravos europeus ameaçam destruir o modo de vida do reino liderado pelo Rei Guezô (John Boyega), a General das Agojie, Nanisca (Davis), terá que treinar novas recrutas para o grupo de guerrilheiras iniciar uma batalha sangrenta contra o inimigo estrangeiro.

Elenco

Estrelado por Viola Davis (Air: História por Trás do Logo) no papel da protagonista Nanisca e Thuso Mbedu (Saints and Sinners) interpretando Nawi, o elenco de A Mulher Rei reúne nomes como Lashana Lynch (Matilda: O Musical) dando vida à Izogie, John Boyega (franquia Star Wars) vivendo o Rei Guezô de Daomé e Sheila Atim (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) como Amenza.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Hero Fiennes Tiffin (Harry Potter e o Enigma do Príncipe), Shaina West (Viúva Negra), Jayme Lawson (The Batman), Jimmy Odukoya (A Festa de Mopelola), Adrienne Warren (Mulheres do Movimento), Julius Tennon (Tudo pela Vitória) e Chioma Umeala (Isono).

3 de 3 Em A Mulher Rei, um exército feminino luta para proteger o Reino do Daomé — Foto: Reprodução/IMDb Em A Mulher Rei, um exército feminino luta para proteger o Reino do Daomé — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre a crítica e o público

Com boa performance entre o público e avaliações positivas dos críticos, A Mulher Rei tem nota 6,8 no site agregador IMDb, com base em 61 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Gina Prince-Bythewood tem uma taxa de aprovação brilhante com 94% da crítica (selo "Fresco") e 99% do público. Segundo o consenso do site em questão, "com um elenco fantástico e uma história cheia de ação que também consegue ser significativa, o filme faz reinar seu enredo".

Em reviews internacionais, como a do Decider, o jornalista John Serba tece comentários mistos sobre o enredo, alegando que ele possui uma "trama estereotipada e diálogo trivial". Por outro lado, enaltece seu desenvolvimento e aspectos técnicos, afirmando que "A Mulher Rei é novo em todos os outros aspectos: sua paleta visual, seu cenário e direção de arte, sua voz e perspectiva. É tão bonito de se ver quanto é totalmente feroz".

Por fim, Jordan Hoffman, do The A.V. Club, não poupa elogios em relação à produção, que é "um filme projetado para inspirar o público e provocar aplausos e, em geral, é bem-sucedido".