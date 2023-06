Onde assistir ao filme Minha Culpa? Veja sinopse, elenco e trailer

Estrelado por Nicole Wallace e Gabriel Guevara, o filme espanhol Minha Culpa estreou no catálogo da Amazon Prime Video na última quinta-feira (8). Com roteiro e direção de Domingo González, o longa é baseado no romance homônimo do Wattpad de Mercedes Ron e é uma produção original do serviço de streaming. A trama acompanha uma jovem que tem que deixar toda a sua vida para trás após sua mãe casar novamente. No entanto, na nova casa ela começa a se apaixonar loucamente por seu meio-irmão.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem é uma produção da Pokeepsie Films e a história original do Wattpad, que é um verdadeiro fenômeno literário da Internet, virou uma trilogia de livros, chamada Culpados. Por enquanto, não há informações sobre a adaptação da segunda parte. Se você gosta de filmes young adult picantes, confira, a seguir, mais detalhes de Minha Culpa.

2 de 2 Filme de romance Minha Culpa é estrelado por Nicole Wallace e Gabriel Guevara — Foto: Divulgação/Amazon Studios Filme de romance Minha Culpa é estrelado por Nicole Wallace e Gabriel Guevara — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de Minha Culpa

A história gira em torno de Noah (Wallace), uma adolescente de 17 anos que se vê obrigada a deixar tudo para trás, incluindo colégio, amigos e até mesmo o namorado, para se mudar com a mãe para a mansão de seu novo marido rico, William Leister (Iván Sánchez). No entanto, as coisas pioram ainda mais para a jovem quando ela conhece seu novo meio-irmão, Nick (Guevara), por quem se apaixona imediatamente, nutrindo um romance proibido com ele.

Elenco

Estrelado por Nicole Wallace (Skam) no papel da protagonista Noah e Gabriel Guevara (Você Não É Especial) interpretando Nick, o elenco de Minha Culpa ainda é formado por nomes como Marta Hazas (Pequenas Coincidências) dando vida à Rafaella, Iván Sánchez (A Rainha do Tráfico) vivendo William Leister e Víctor Varona (Dani Who?) como Leão.

Além disso, juntam-se ao time de atuação também Noah Casas (Malditas), Fran Berenguer (Prisioneiro da Madrugada), Ivan Massagué (O Poço), Anastasia Russo (Tin & Tina), Pablo Riguero (Sin Novedad) e o novato Jose Palacios.

Repercussão entre a crítica e o público

Aguardada pelos fãs da obra literária, a adaptação de Minha Culpa coleciona críticas mistas, visto que teve uma recepção positiva entre o público e uma performance negativa entre a imprensa especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, o longa tem nota 6,3, com base em 1,7 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Domingo González tem 96% de aprovação da audiência, mas ainda não há um veredito dos críticos.

Em reviews internacionais, como a do Decider, o jornalista John Serba descreve que "os personagens são insípidos e rudimentares, grosseiramente esculpidos no granito de incontáveis ​​clichês antigos". Já Lucas Hill-Paul, do Daily Express, também não poupa críticas quanto ao desempenho do projeto, já que "infelizmente, o romance tóxico entre o bad boy Nick e sua nova meia-irmã Noah não funciona muito bem na tradução".

Confira o trailer oficial de Minha Culpa:

