Os Outros: veja sinopse, elenco e episódios da série do Globoplay

A série Os Outros estreou na última quarta-feira (31) no catálogo do Globoplay. Criada por Lucas Paraizo (Sob Pressão) e com direção de Luisa Lima (Onde Está Meu Coração), a produção original do streaming traz em seu elenco grandes nomes da televisão nacional, como Adriana Esteves, Drica Moraes, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Garcia. A trama segue duas famílias que entram em choque após a briga de seus filhos adolescentes no condomínio onde moram. Os 12 episódios serão lançados semanalmente, às quartas e sextas, até o dia 7 de julho.