Os Suspeitos: conheça sinopse, elenco e críticas ao filme com Hugh Jackman

O filme Os Suspeitos (Prisoners), lançado em 2013, chegou ao catálogo da Netflix nesta semana e lidera o Top 10 do streaming. Estrelado por Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, a trama acompanha um pai que, após o sequestro de sua filha e a amiga dela, começa a fazer justiça com as próprias mãos. A produção americana conta com direção de Denis Villeneuve ( Duna ) e roteiro de Aaron Guzikowski (Papillon).

Se você não é assinante da Netflix, também pode assistir ao filme no Amazon Prime Video e Globoplay. Confira mais detalhes de Os Suspeitos, como sinopse, elenco e repercussão.

1 de 1 O ator americano Jake Gyllenhaal também estrela o thriller ao lado de Hugh Jackman — Foto: Divulgação/Paris Filmes O ator americano Jake Gyllenhaal também estrela o thriller ao lado de Hugh Jackman — Foto: Divulgação/Paris Filmes

Enredo de Os Suspeitos

Ambientada em Boston, a história gira em torno do carpinteiro Keller Dover (Jackman), que está vivendo um pesadelo como pai: a filha de apenas seis anos e sua amiga desaparecem misteriosamente, sem deixar rastros. No entanto, quando ele suspeita que o detetive Loki (Gyllenhaal), encarregado das buscas, já desistiu de procurar pelo culpado por falta de mais evidências, Dover fica cada vez mais desesperado. Ao saber que a vida da filha está em jogo, ele passa a investigar o caso sozinho e procura fazer justiça com as próprias mãos.

Elenco

Estrelado por Hugh Jackman (X-Men - O Filme) no papel do protagonista Keller Dover e Jake Gyllenhaal (Donnie Darko) interpretando o detetive Loki, o elenco de Os Suspeitos ainda reúne nomes como Paul Dano (Os Fabelmans) vivendo Alex Jones, Maria Bello (Gente Grande 2) dando vida à Grace, Viola Davis (A Mulher Rei) no papel de Nancy Birch e David Dastmalchian (O Estrangulador de Boston) como Bob Taylor.

Além disso, também estão presentes Melissa Leo (Invasão à Londres), Erin Gerasimovich (De Repente Pai), Dylan Minnette (13 Reasons Why), Terrence Howard (Homem de Ferro), Wayne Duvall (O Grande Golpe), Brad James (A House Divided) e Zoë Soul (Uma Noite de Crime).

Repercussão entre a crítica e público

Os Suspeitos possui uma recepção positiva entre a crítica especializada. No site agregador IMDb, o thriller tem nota 8,1, com base em 747 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Denis Villeneuve tem um índice de aprovação de 81% da crítica e uma taxa de 87% do público. Segundo o consenso do site, "o filme tem uma complexidade emocional e uma sensação de pavor que tornam a visualização sedutora (e perturbadora)".

Em reviews de veículos internacionais, como o The Guardian, o jornalista Peter Bradshaw tece comentários mistos sobre o projeto, alegando que "talvez mais desconcertante seja a maneira como o roteiro de Guzikowski tem que se esforçar e se contorcer para amarrar todas as suas pontas soltas". O jornalista também afirma que o longa vai "testar sua paciência com algumas das últimas revelações descartáveis".

Já Scott Foundas, da Variety, elogia a edição da obra cinematográfica, destacando que "Joel Cox e Gary Roach fizeram um trabalho formidável ao montar a rede narrativa densamente construída do filme", enquanto "a trilha sonora do compositor islandês Johann Johannsson [...] atinge as notas melancólicas e assombrosas certas".