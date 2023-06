Overwatch 2: veja a tier list com todos os personagens do jogo de tiro

A sinergia e o conhecimento dos mapas é importante para se obter sucesso nas partidas, mas saber quais personagens estão mais fortes no momento é indispensável para a vitória. A seguir, confira a tier list de Overwatch 2 e veja quais são os heróis preferidos do momento e aqueles que não vêm encontrando muito espaço em um nível mais competitivo. Vale lembrar que a lista leva em consideração a quarta temporada, que chegou com atualização no mês de maio.

Tier S

Overwatch 2 – Heróis no Tier S Função Herói Dano Ashe, Tracer e Soldado 76 Tanque Rainha Junker e Ramattra Suporte Baptiste, Kiriko e Mercy

No Tier S estão os heróis mais fortes no momento, sendo úteis em praticamente todos os mapas e e composições. Vemos dois personagens clássicos na função de dano: Tracer e Soldado 76. A Tracer sempre se manteve firme no metagame de Overwatch 2, recompensando o esforço do jogador com uma gameplay muito imprevisível e com pouco espaço para respostas. Já o Soldado 76 é o favorito dos jogadores de elo um pouco menor, graças à sua fácil execução e ultimate que pode assegurar a vitória sem dificuldades.

Partindo para os tanques, o destaque do momento é Ramattra, o herói mais dominante de sua função. Enquanto isso, Rainha Junker aparece como ótima opção graças às melhorias que ela recebeu, como mais munição e habilidades aprimoradas. Por fim, Baptiste, Kiriko e Mercy se mostram, no momento, fortes o bastante para serem bem-vindos em qualquer situação possível.

Tier A

Overwatch 2 – Heróis no Tier A Função Heróis Dano Widowmaker, Cassidy, Junkrat, Mei e Reaper Tanque Wrecking Ball, D.Va, Sigma, Reinhardt e Winston Suporte Ana, Zenyatta, Brigitte e Moira

O Tier A ainda conta com heróis que são excelentes escolhas e com poucos defeitos, podendo até bater de frente contra os heróis do tier superior. A principal diferença para o Tier S está no menor leque de mapas que os personagens serão úteis. Por exemplo, Ana e Brigitte são duas suportes que, no momento, aparecem com muita regularidade na Overwatch League. Podemos ainda citar Winston, com sua utilidade para encurtar a distância para o adversário e causar estragos nas partidas profissionais e ranqueadas.

Por outro lado, Cassidy está no Tier A devido aos nerfs que sofreu na última atualização, o que fez heróis que fazem um papel semelhante, como a Ashe, serem um pouco mais úteis do que ele. Outro caso interessante no Tier A é o da Widowmaker, uma excelente escolha para alguns mapas e péssima para outros, em especial aqueles com muitos lugares para os adversários se esconderem.

Tier B

Overwatch 2 – Heróis no Tier B Função Herói Dano Echo, Hanzo, Sojourn, Pharah, Sombra, Symmetra, Bastion e Torbjorn Tanque Doomfist, Zarya e Orisa Suporte Lucio

Os heróis do Tier B ainda são ótimos, mas não contam com um grande número de aparições nos jogos de uma forma geral. Mesmo assim, usando a Overwatch League como exemplo, temos nomes que aparecem frequentemente, como Hanzo, Sombra e Lucio. Hanzo, por sinal, é uma escolha alternativa interessante para os jogadores de Widowmaker, podendo ser usados em mapas onde a sniper não desempenha tão bem.

Enquanto isso, a Sombra possui excelente sinergia com heróis como a Tracer. Mesmo sem receber tantas alterações na atual temporada, ele continua forte em certos mapas. O brasileiro Lucio também é uma boa opção de suporte para aqueles que almejam subir nas filas ranqueadas. No entanto, por não ser capaz de curar seus aliados com velocidade, é um pouco mais difícil encaixá-lo em composições em um nível mais alto.

Tier C

Overwatch 2 – Heróis no Tier C Função Herói Dano Genji Tanque Roadhog Suporte Lifeweaver

Para finalizar, os heróis no Tier C estão com menos destaque no momento e funcionam em um número menor de composições e mapas. Vale ressaltar a presença de Lifeweaver nessa categoria, já que ele foi o último herói lançado para o Overwatch 2. No papel, ele é um suporte excelente graças aos seus recursos de cura e mobilidade para os aliados. Entretanto, há dois problemas graves no personagem: sua enorme hitbox, que o torna um alvo fácil para os adversários, e o item de cura que ele deixa cair ao morrer, possibilitando os inimigos se curarem com o recurso.

Depois, temos o Roadhog, provavelmente o herói que mais sofreu com a atualização da quarta temporada. O personagem era considerado por muitos o melhor tanque do jogo, mas não consegue mais eliminar facilmente os adversários com sua Corrente de Gancho, além de não ter uma boa mobilidade. Por fim, Genji não sofreu nenhuma mudança na última atualização, porém sofre com um metagame recheado de controles de grupo. Assim, o herói perdeu seu espaço, principalmente por não poder brilhar com sua lâmina do Dragão.

