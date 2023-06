Paga tarifa bancária? Veja como pedir o reembolso e contratar pacote grátis

As tarifas bancárias são taxas cobradas pelos bancos aos clientes para que eles desfrutem dos benefícios das contas correntes. O que poucos sabem, entretanto, é que nem toda conta pode ser cobrada. Isso porque o Banco Central do Brasil (BACEN) elege alguns requisitos específicos para a cobrança, como fazer menos que quatro saques por mês e duas transferências, seguindo a regra dos Serviços Essenciais para pessoas físicas. Ou seja, se o correntista obedece a essas regras e, mesmo assim, estiver pagando pelos serviços do banco, ele está elegível para pedir a isenção da tarifa.

Quem paga a tarifa bancária sem utilizar os serviços pode, inclusive, pedir o estorno da tarifa do pacote. Nesse caso, os bancos devem estornar meses de tarifas cobradas indevidamente, se o pacote de Serviços Essenciais, que é obrigatório, nunca foi devidamente apresentado aos clientes. Vale mencionar, ainda, que todas as instituições oferecem pacotes grátis de serviço, que podem ser solicitados através dos aplicativos para Android e iPhone (iOS). Veja a seguir como fazer para trocar a conta e pedir o estorno das tarifas.

O que é a restituição da tarifa de conta bancária?

Ao abrir uma conta corrente, além das opções padronizadas do Banco Central, as instituições financeiras oferecem cestas de serviços próprias. Esses pacotes evitam a cobrança individual pelo uso excessivo de serviços, disponibilizando uma quantidade maior de saques, transferências, extratos mensais e afins.

Por outro lado, a depender da utilização, nem sempre é necessário optar por planos pagos. Além dos pacotes padronizados, o Banco Central determina a oferta de uma cesta de Serviços Essenciais, que inclui os seguintes serviços gratuitos, de acordo com a Resolução 3.919, art. 2º, inciso I do BACEN:

Quatro saques em guichê de caixa , inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; Duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela Internet;

na própria instituição, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela Internet; Dois extratos contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento;

por meio de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento; Realização de consultas ilimitadas pela Internet (aplicativos e internet banking);

pela Internet (aplicativos e internet banking); Compensação de cheques ilimitada ;

; Fornecimento de dez folhas de cheque ;

; Prestação ilimitada de qualquer serviço por meios eletrônicos.

Ou seja, se você faz poucos saques, prioriza o Pix e não solicita extratos na agência, a cesta de Serviços Essenciais pode ser o pacote ideal. Da mesma forma, você também pode solicitar a restituição da tarifa, caso tenha um plano pago e utilizou os serviços bancários dentro do limite estipulado pelo Banco Central.

Quais são as regras para ter uma conta gratuita?

Qualquer conta de pessoa física pode aderir à cesta de Serviços Essenciais, dado que os bancos são obrigados a oferecer o pacote para contas correntes. Para isso, basta escolher esta opção ao abrir a conta ou solicitar a alteração após o início do relacionamento com a instituição financeira.

Após a mudança da cesta, será possível realizar quatro saques, duas transferências entre contas do mesmo banco e solicitar dois extratos mensais sem custo algum. Todavia, ao ultrapassar esse teto, o cliente terá que pagar valores avulsos para utilizar os serviços.

Como saber se eu posso pedir a isenção?

Antes de solicitar a isenção, é preciso avaliar o uso da conta. Por exemplo, se você faz muitos saques mensalmente, é interessante verificar os pacotes padronizados ou as ofertas do próprio banco. Da mesma forma, outros serviços, como o atendimento com gerentes próprios, podem ser perdidos ao aderir à cesta de Serviços Essenciais.

Vale lembrar que o Pix é gratuito para pessoas físicas. No entanto, algumas instituições financeiras, como corretoras de investimentos, ainda dependem de transferências via DOC ou TED para serem utilizadas. Também é possível solicitar a isenção da tarifa bancária sem aderir aos Serviços Essenciais. Essa alternativa é oferecida por alguns bancos em troca de um valor mínimo de investimentos, por exemplo. Para verificar a viabilidade dessa alternativa, entre em contato com o seu gerente.

Comopedir a restituição da tarifa bancária?

Se você contratou um pacote de serviços e utilizou apenas o limite dos Serviços Essenciais, você pode solicitar a restituição da tarifa bancária ao entrar em contato com a instituição financeira, explicando que o pacote gratuito estipulado pelo BACEN nunca foi oferecido pelo banco. Cabe ressaltar que as instituições financeiras são obrigadas a oferecer a cesta gratuita para pessoas físicas.

Dessa forma, caso a sua solicitação seja negada pelo banco, você pode guardar o protocolo do atendimento e abra uma reclamação no Banco Central. Vale lembrar que os bancos são obrigados, perante lei, a restituir o valor, já que, em muitos casos, as pessoas pagam pelas tarifas sem saber da opção da conta de Serviços Essenciais. O valor do estorno vai variar de situação para situação, mas é comum que seja de alguns meses de tarifa. Para fazer isso, busque pela Central de Atendimento do seu banco e explique a situação para o atendente.

Como trocar para uma conta grátis no Itaú?

Passo 1. Na porção inferior da tela, entre na aba “Ajuda”. Toque no botão “Iniciar chat”; escolha a opção “Conta corrente”;

Passo 2. Escolha a opção “Conta corrente”. No chat, escreva a mensagem “Alterar pacotes de serviços” e envie. Escolha a opção “Quero aumentar esse serviço”;

Passo 3. Escolha a opção “Quero aumentar esse serviço”. Digite o número correspondente ao pacote “Servicos Essenciais” e envie a mensagem. Confira os serviços disponíveis no pacote e toque em “Quero alterar pra esse novo pacote”.

Passo 4. Confirme em “Ok, quero alterar para este pacote”. Pronto, a cesta de serviços foi alterada e você deixará de pagar a tarifa mensal.

Como trocar para uma conta grátis no Banco do Brasil

Passo 1. Abra o "Menu" e escolha a opção "Conta corrente". Expanda a opção "Pacote de serviços" e escolha a opção "Seu pacote". Toque em "Alterar pacote atual";

Passo 2. Selecione o pacote de serviços essenciais e pressione o botão "Continuar". Neste tutorial, como o TechTudo já tinha a conta com serviços essenciais, a opção não apareceu. Escolha o pacote informações e aperte em "Continuar" até chegar à última tela. Caso esteja tudo correto, aperte "Confirmar com senha". Agora é só digitar a senha de seis dígitos para encerrar o processo e cortar a tarifa bancária.

Como trocar para uma conta grátis no Bradesco

Passo 1. Abra a conta no app do Bradesco. No canto superior direito, toque no ícone com três linhas. Depois, selecione a opção "Meu Perfil";

Passo 2. Toque em "cesta de serviços". O app vai mostrar uma tela com o pacote de serviços contratado pelo usuário;

Passo 3. Deslize a tela até encontrar a opção "Autogestão" e toque sobre ela. O app irá exibir diversas opções de pacotes de tarifas. Deslize para a direta até encontrar o de Serviços Essenciais. Selecione a opção e toque em "Continuar". Se estiver tudo certo, confirme a escolha e seu pacote será mudado.

Como trocar para uma conta grátis no Santander

Passo 1. Abra o aplicativo do Santander. Deslize para a direita até encontrar a opção "Ajuda", na tela inicial, e toque sobre nela. Depois, selecione "Fale com a Gente". O app abrirá a parte de atendimento virtual;

Passo 2. Selecione a opção "Conta Corrente". Depois, escreva no chat "alterar pacote de serviços", já que não há uma opção disponibilizada entre as alternativas. Depois, selecione "tocar aqui" para abrir as opções de pacotes;

Passo 3. Toque em "Trocar ou Cancelar Pacote". O app vai disponibilizar as diferentes opções de pacotes de serviços oferecidos pelo banco. Deslize até encontrar o pacote de Serviços Essenciais. Depois, é só tocar em "Contratar" e dar o "OK" para que o pacote seja alterado.

Como trocar para uma conta grátis em outros bancos?

Em alguns casos, é preciso entrar em contato com a instituição financeira para fazer a mudança da cesta de serviços. Portanto, se não encontrar a opção de autogestão no aplicativo, procure a sua agência ou entre em contato com o banco pelo telefone.

