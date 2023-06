Perfil Falso: veja sinopse, elenco e trailer da série 'quente' da Netflix

O show, lançado no último dia 31 de maio, tem suspense, drama e romance em seu enredo, que não dispensa as cenas mais "calientes" em alguns momentos. Se você adora séries com paixões ardentes e ficou curioso com Perfil Falso, confira a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão entre o público e crítica.

O casal Camila e Fernando se conhece e tem um romance ardente no mesmo dia em Perfil Falso

Enredo de Perfil Falso

Camila Román (Miranda) é uma mulher solteira e atraente que busca um grande amor por meio de aplicativos de encontros. Em Las Vegas, ela conhece Fernando Castell (Salas), um homem igualmente atraente e que diz ser empresário. No entanto, quando Camila vai atrás do seu pretendente, ela descobre que foi vítima de uma armação.

Fernando na verdade se chama Miguel e é um homem casado, cuja família mora em Cartagena, na Colômbia. Agora, Camila decide viajar até o local para se vingar de Miguel. Entretanto, seu plano se entrelaça com a rotina de aparências, luxúria e poder na região rica onde seu alvo mora

Perfil Falso não dispensa as cenas mais picantes em alguns momentos

Elenco e equipe técnica

Além do casal de protagonistas, Perfil Falso conta com o elenco de Lincoln Palomeque (A Rainha do Sul) como David, Victor Mallarino (La Traicionera) interpretando Pedro Ferrer, Mauricio Henao (Panama) no papel de Adrian, Felipe Londoño (Entrevías) sendo Cristobal Balboa, Lincoln Palomeque (Santa Diabla) no papel de David Meneses, Nicole Santamaria (La Promessa) como Milenka, entre outros. Pablo Illanes, conhecido pela novela Buscando a Frida, é showrunner do seriado.

Repercussão entre público e crítica

Até o momento, Perfil Falso obteve nota 5,7 no IMDb, baseada nas avaliações de 722 usuários. Ainda na visão da audiência, o seriado conquistou aprovação de 86% no Rotten Tomatoes, mas não obteve resenhas o suficiente para pontuar no tomatômetro da crítica.

O único review que consta no agregador é do site Decider, onde o crítico Joel Keller definiu a série como "streamável". "Perfil Falso é uma série excitante e suculenta que não vai fazer você pensar muito, mas o desempenho dos protagonistas vai ajudar ao menos a compensar o simplório primeiro episódio", declarou o crítico. Já na visão de Smiriti Karan, do portal Fugitives, a série tem nota mediana de 2,5 estrelas de 5. Na definição da jornalista, a série é "um drama familiar insosso com uma vibe de telenovela".

