Planos Globoplay: veja preço de assinatura, melhores séries e filmes

O Globoplay é o serviço de streaming que oferece toda a programação da TV Globo para assistir pela Internet. Além de programas jornalísticos e de entretenimento do canal, a plataforma também disponibiliza episódios de novelas na íntegra, séries de sucesso internacional, como The Handmaid’s Tale e The Big Bang Theory, além de produções originais da emissora. Outros destaques do catálogo incluem Big Brother Brasil, Os Outros, Origem, Todas as Flores, Amor Perfeito, Terra Amarga e Amor e Honra.

Todo o conteúdo pode ser acessado na Web, em aplicativos para celular e em smart TV, pelo preço de R$ 21,90 por mês, com direito a cinco telas em 4K para reprodução. Confira, a seguir, os detalhes do Globoplay: os melhores filmes, séries e novelas do catálogo e como assistir à programação da Rede Globo pelo serviço. Veja também como assinar ou cancelar o Globoplay.

Tudo sobre Globoplay: confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo 10 tópicos para você entender tudo sobre o Globoplay. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

O que é e como funciona o Globoplay Quanto custa o Globoplay: planos e preços Catálogo e programação da Rede Globo Aplicativos e recursos Qualidade de imagem Como assinar Globoplay Como cancelar Globoplay Concorrentes Globoplay está disponível no exterior? Como assistir Globoplay de graça?

1. O que é e como funciona o Globoplay

O Globoplay é uma plataforma de streaming de vídeo brasileira pertencente ao Grupo Globo. Ela foi lançada em novembro de 2015 e oferece uma ampla variedade de conteúdo, incluindo séries, novelas, programas de TV, documentários, filmes e transmissões ao vivo dos canais da Globo. O serviço é acessível por meio de um app para dispositivos ou por meio do site oficial.

Ao assinar o Globoplay, os usuários têm acesso ilimitado a todo o catálogo de conteúdo disponível na plataforma. Eles podem assistir a programas de TV recentes, como novelas e séries, bem como acessar programas clássicos e produções exclusivas do Globoplay. O serviço também oferece uma opção de transmissão ao vivo, permitindo que os usuários assistam aos canais da Globo em tempo real.

Além disso, o Globoplay permite que os usuários criem perfis individuais, o que significa que várias pessoas podem usar a mesma conta e personalizar suas próprias listas de reprodução e preferências de conteúdo.

Os assinantes também podem baixar alguns conteúdos selecionados para assistir offline, ideal para quem deseja assistir a programas e filmes em locais onde não há acesso à Internet. O Globoplay está disponível mediante assinatura mensal ou anual, e os assinantes têm acesso a todo o conteúdo sem anúncios comerciais.

2. Quanto custa o Globoplay: planos e preços

O plano pago do Globoplay libera todo o conteúdo exclusivo por R$ 21,90 por mês — isso inclui novelas completas, séries internacionais, filmes e desenhos animados. A cobrança é feita mensalmente, com renovação automática, e o pagamento pode ser feito com débito em conta, cartão de crédito ou débito.

Há ainda a opção do plano anual, por 12x R$ 14,90. A assinatura custa R$ 178,80, cobrada de uma só vez, podendo ser parcelada em até 12x no cartão de crédito.

Vale dizer que o Globoplay oferece alguns conteúdos gratuitos. Usuários do plano grátis podem assistir à programação da Rede Globo 24 horas (a depender da região), além de programas jornalísticos, esportivos e trechos de novelas e programas de humor, com exibição de anúncios.

Planos e preços do Globoplay

Planos e preços do Globoplay Detalhes Globoplay anual Globoplay mensal Globoplay + canais ao vivo Valor do plano 12x R$14,90 R$ 24,90/mês 12x de R$42,90 Contas adicionais 2 4 4 Três meses de Apple TV+ grátis Sim Sim Sim Download para assistir offline Sim Sim Sim Quantidade de canais ao vivo 2 4 21

Mais detalhes de cada plano

Mais detalhes de cada plano Plano Benefícios Preço Globoplay BBB 24h, canais ao vivo (Globo e Futura), produções disponíveis no streaming, download para assistir offline, três meses de Apple TV grátis, 12 meses de Deezer Premium grátis e adicione até 2 familiares da mesma casa R$ 24,90/mês ou 12x R$ 14,90/anual Globoplay e canais ao vivo BBB 24h, 19 canais ao vivo, produções disponíveis no streaming, download para assistir offline, 3 meses de Apple TV grátis, 12 meses de Deezer Premium grátis e adicione até 4 familiares da mesma casa R$ 49,90/mês ou 12x R$ 42,90/anual Globoplay e Discovery+ Acesso ao Discovery+, produções disponíveis no streaming, 3 meses de Apple TV grátis e 12 meses de Deezer Premium grátis R$ 38,90/mês ou 12x R$ 32,90/anual Globoplay e Disney+ Acesso ao Disney+, canais ao vivo (Globo e Futura), produções disponíveis no streaming, download para assistir offline, 3 meses de Apple TV grátis, 12 meses de Deezer Premium grátis e adicione até 2 familiares da mesma casa R$ 43,90/mês ou 12x R$ 37,90/anual Globoplay, canais ao vivo e Disney+ Acesso ao Disney+, 19 canais ao vivo, produções disponíveis no streaming, download para assistir offline, 3 meses de Apple TV grátis, 12 meses de Deezer Premium grátis e adicione até 4 familiares da mesma casa R$ 69,90/mês ou 12x R$ 59,90/anual Globoplay e Premiere Acesso aos jogos ao vivo no Premiere, canais ao vivo (Globo e Futura), produções disponíveis no streaming, download para assistir offline, 3 meses de Apple TV grátis, 12 meses de Deezer Premium grátis e adicione até 2 familiares da mesma casa R$ 69,90/mês ou 12x R$ 39,90/anual Globoplay, canais ao vivo e Premiere Acesso aos jogos ao vivo no Premiere, 19 canais ao vivo, produções disponíveis no streaming, download e assista offline, 3 meses de Apple TV grátis, 12 meses de Deezer Premium grátis e adicione até 4 familiares da mesma casa R$ 89,90/mês ou 12x R$ 59,90/anual

3. Catálogo e programação da Rede Globo

Os assinantes do Globoplay têm acesso a toda a programação da Rede Globo, como telejornais, esportivos, programas de entretenimento e de humor, séries, além de todos os capítulos na íntegra das novelas exibidas atualmente. Em alguns casos, o conteúdo é liberado um dia ou uma semana antes da exibição na televisão.

Novelas antigas e programas de sucesso da TV Globo também são disponibilizados na íntegra na plataforma, como A Grande Família, Toma Lá Dá Cá, Os Normais e Sai de Baixo. Conteúdos do canal Multishow e séries e desenhos do canal infantil Gloob também estão incluídos.

A programação da Rede Globo ao vivo pode ser assistida 24 horas pelo Globoplay. Além do conteúdo da TV Globo, séries internacionais de sucesso estão no catálogo, como The Handmaid’s Tale, The Big Bang Theory, Todo Mundo Odeia o Chris, The Walking Dead, Supernatural e House. O streaming também disponibiliza filmes nacionais e internacionais, como Harry Potter e a Pedra Filosofal, Forest Gump, Tropa de Elite 2 e Que Horas ela Volta?

O Globoplay também oferece produções originais, feitas exclusivamente para exibição na plataforma, como as séries Ilha de Ferro, Shippados, Aruanas e Sessão de Terapia.

A seguir, confira algumas sugestões de melhores filmes, séries e novelas disponíveis no Globoplay:

Melhores Filmes no Globoplay:

"Bacurau"

"O Auto da Compadecida"

"Que Horas Ela Volta?"

"Central do Brasil"

"Cidade de Deus"

"Tropa de Elite"

"O Palhaço"

"O Som ao Redor"

"O Menino e o Mundo"

Melhores Séries no Globoplay:

"Sob Pressão"

"Aruanas"

"Ilha de Ferro"

"Assédio"

"Sessão de Terapia"

"Carcereiros"

"Supermax"

"Onde Nascem os Fortes"

"Segunda Chamada"

"Amores Roubados"

"Os Outros"

Melhores Novelas no Globoplay:

"Todas as Flores"

"Avenida Brasil"

"Verdades Secretas"

"Laços de Família"

"Vale Tudo"

"Por Amor"

"A Força do Querer"

"Caminho das Índias"

"Senhora do Destino"

"O Clone"

"Tieta"

Essas são apenas algumas sugestões de filmes, séries e novelas populares disponíveis no Globoplay. Para descobrir as produções mais atualizadas, vale visitar o site oficial do Globoplay ou verificar a seção de novidades da plataforma.

4. Aplicativos e recursos

É possível acessar o Globoplay no PC, notebook, celular e tablet Android e iOS (iPhone e iPad), smart TVs, Chromecast, Android TV e Apple TV, com aplicativos independentes para cada dispositivo. Para acessar a plataforma, basta usar sua Conta Globo.

A interface é montada de acordo com as preferências do usuário, exibindo cartazes de produções separadas por gênero, por tipo de atração ou por temas sazonais. É possível usar um menu para navegar apenas entre séries ou filmes, e ainda usar um campo de busca para encontrar o programa desejado. O usuário também pode criar uma lista de títulos favoritos.

Entre os recursos de reprodução estão a opção de escolher legendas ou selecionar o áudio original, além de deixar comentários sobre as atrações. No plano pago, os usuários podem voltar a programação ao vivo em uma hora, para assistir a um programa do começo, por exemplo. No celular, é possível baixar programas e novelas para assistir offline no Globoplay.

Uma única assinatura do Globoplay pode ser compartilhada entre cinco usuários (o assinante e mais quatro familiares) — todos podem assistir a seus programas favoritos de forma independente. A inclusão dos dependentes deve ser feita nas configurações de conta do programa. O programa também permite que o assinante ative um controle parental, determinando o que as crianças podem assistir de acordo com a classificação indicativa de idade.

5. Qualidade de imagem

Os vídeos do Globoplay podem ser exibidos em HD, 4K ou HDR, a depender do dispositivo que está sendo utilizado. É possível determinar a qualidade da imagem entre baixa, média, alta ou máxima, de acordo com a conexão com a Internet utilizada.

6. Como assinar Globoplay

Para assinar o Globoplay, existem duas opções disponíveis: por meio do site oficial ou do aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS). Veja a seguir as etapas para cada uma das opções:

Assinatura pelo site:

Acesse o site oficial do Assine Globoplay; Procure pelo Globoplay e clique na opção desejada; Selecione o plano que melhor atende às suas necessidades, escolhendo entre o plano mensal ou anual. Em seguida, clique em "Assine Mensal" ou "Assine Anual"; Insira o seu e-mail e a senha da sua Conta Globo. Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, clique em "Cadastre-se" para criar uma; Escolha a forma de pagamento e insira os dados necessários. Caso tenha optado pelo plano anual, lembre-se de selecionar o parcelamento desejado; Finalize o processo clicando no botão "Pagar"

Assinatura pelo aplicativo:

Baixe e instale o app Globoplay em seu dispositivo, seja pela App Store ou Google Play Store; Abra o aplicativo e clique no ícone localizado no canto superior direito; Selecione a opção "Seja Assinante"; Escolha o plano de assinatura adequado e clique em "Assine Já"; Se você já possui uma Conta Globo, clique em "Entre". Caso ainda não tenha, insira os dados necessários e clique em "Cadastrar"; Complete o seu cadastro e clique em "Ir para Pagamento"; Finalize a assinatura clicando no botão "Assinar".

Após a conclusão desses passos, sua assinatura do Globoplay estará ativa e você poderá acessar o conteúdo disponível na plataforma. Lembre-se de que é necessário ter uma conexão estável com a Internet para desfrutar do serviço de streaming. Confira também como assinar o Globoplay pela smart TV.

7. Como cancelar Globoplay

Você tem a opção de encerrar sua assinatura do Globoplay a qualquer momento acessando as configurações da sua Conta Globo. Veja o passo a passo completo de como cancelar assinatura do Globoplay. Confira, nas linhas abaixo, o tutorial simplificado de como cancelar sua assinatura do Globoplay:

Acesse o serviço Globoplay pelo navegador e clique no seu avatar no canto superior direito. Em seguida, escolha a opção "Minha Conta"; Faça login na sua Conta Globo para confirmar; Selecione a opção "Dados da Assinatura"; Encontre o Globoplay na seção "Minhas assinaturas" e clique na seta para exibir as opções; Role a página para baixo e clique no botão "Cancelar assinatura". Se o botão estiver cinza, isso pode indicar que há pendências financeiras. Nesse caso, será necessário resolver os débitos antes de cancelar; Informe o motivo do cancelamento e confirme a ação clicando em "Confirmar cancelamento"; Uma confirmação de cancelamento será exibida na tela.

8. Concorrentes

O Globoplay concorre diretamente com os muitos serviços de streaming já existentes, como o Netflix, que possui uma faixa de preço semelhante, além de Amazon Prime Video, HBO Go e o Apple TV+. A disputa aumentou em 2020 com a chegada do Disney+ ao Brasil.

9. Globoplay está disponível no exterior?

Se estiver nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão ou em um dos países da Europa (listados a seguir), você tem acesso a uma ampla variedade de conteúdos no Globoplay, incluindo produções exclusivas e originais, bem como a programação ao vivo do canal internacional da Globo e outros canais Globo. Ainda não é possível assistir aos conteúdos do Globoplay em outros países.

Os países da Europa com acesso ao Globoplay são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos (Holanda), Portugal, Reino Unido (Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales), Suécia e Suíça.

10. Como assistir Globoplay de graça?

Para aproveitar todo o catálogo disponível, é necessário assinar o serviço, mas há também conteúdos gratuitos disponíveis para aqueles que não são assinantes. Então, sim, é possível aproveitar algumas produções do Globoplay de forma gratuita. Os usuários do plano gratuito têm acesso à programação contínua da Rede Globo (sujeito à disponibilidade regional), bem como programas jornalísticos, esportivos e trechos de novelas e programas de comédia, com a exibição de anúncios.

Para assistir Globoplay de graça, basta criar uma Conta Globo seguindo as etapas abaixo:

Acesse o site minhaconta.globo.com; Selecione a opção "Cadastre-se"; Leia e concorde com os Termos de Uso e Política de Privacidade da Globo; Clique em "Cadastrar"; Verifique a sua caixa de e-mails e confirme o cadastro.

Confira o passo a passo completo de como criar uma Conta Globo. Ao concluir essas etapas, você terá acesso aos conteúdos grátis disponíveis no Globoplay por meio da sua Conta Globo recém-criada.

