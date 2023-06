Planos HBO Max: veja preço de assinatura, como assinar e melhores filmes

O HBO Max oferece apenas um plano no Brasil atualmente, o Multitelas, que tem preço de R$ 34,90 por mês. Novos assinantes e ex-assinantes não podem mais assinar o plano Mobile, que antes era o mais acessível da plataforma. Com conteúdo da HBO , o catálogo do HBO Max inclui séries como Game of Thrones , True Detective, The White Lotus e The Last of Us , filmes produzidos pela Warner logo após o lançamento, séries de canais como "Adult Swim", além da transmissão de eventos esportivos.

A seguir, entenda melhor como o HBO Max funciona, quanto custa para assinar, quais são os principais destaques do catálogo, os melhores filmes e séries, e as diferenças do novo serviço em paralelo ao antigo HBO Go.

O TechTudo reuniu abaixo oito tópicos importantes para você saber tudo sobre o HBO Max. A seguir, confira os assuntos que serão abordados neste guia.

Séries da HBO Max podem ser assistidas na plataforma

1. Planos e preços do HBO Max

O HBO Max chegou ao Brasil, em junho de 2022, com uma promoção que permitia assinar o serviço com desconto de 50% na mensalidade. O valor para uma assinatura que dava direito a usar o serviço em celulares e tablets, chamada de "Móvel" ou Plano Mobile, custava R$ 9,95 ao mês, considerando o desconto de lançamento.

Já o pacote que disponibilizava o serviço em mais telas — para todos os dispositivos, como TVs e notebooks, além dos celulares — trazia recursos adicionais, se tornando mais caro. Na época, era possível contratar o HBO Max nessa modalidade por R$ 13,95. Além da assinatura mensal, era possível optar por três meses ou por um ano de serviço.

Sem os descontos, os preços subiam – o plano Mobile ficava em R$ 19,90, enquanto o pacote para qualquer dispositivo custava R$ 27,90.

Valores antigos do HBO Max

Porém, em fevereiro de 2023, o HBO Max anunciou o aumento do preço de sua assinatura mensal no Brasil para R$ 34,90 no plano Multitelas, que, anteriormente, estava disponível por R$ 27,90. Já para o plano anual, o valor representa um grande desconto o usuário – seu preço total é de R$ 239,90, o que corresponde a R$ 19,99 por mês.

Clientes que assinaram o serviço na época do lançamento, em junho ou julho de 2021, com desconto promocional de 50%, devem pagar um novo valor de R$ 17,45. Segundo a empresa, "o aumento permitirá investir ainda mais em uma variedade de conteúdos de alta qualidade e novas produções para nossa audiência".

Planos e preços atuais do HBO Max

Outra mudança importante está no plano Mobile, que não existe mais no site da plataforma – agora há apenas a opção Multitelas. Embora o plano Mobile fosse mais econômico, ele permitia o uso em apenas uma tela e somente em dispositivos como smartphones e tablets.

Preços atuais do HBO Max

Preços atuais do HBO Max Plano Assinatura Valor Multitelas mensal R$ 27,90/mês Multitelas anual R$ 239,90

Em relação ao fim do plano Mobile, os assinantes novos e ex-assinantes não podem mais assiná-lo. Os atuais usuários do plano Mobile mantém seu plano de assinatura normalmente. No entanto, se mudarem para o plano Multitelas, eles não podem mais voltar para o plano Mobile.

2. Diferenças entre os planos do HBO Max

Além da diferença entre formatos de dispositivos, os dois planos também têm algumas particularidades entre si. No pacote para celulares, a assinatura dá direito à assistir em apenas um aparelho por vez e ajusta a resolução do conteúdo para a tela do usuário.

No plano mais completo, é possível usar a mesma assinatura em até três aparelhos simultaneamente. O conteúdo pode ser entregue em resolução 4K e o usuário pode criar até cinco perfis diferentes de uso. De similar, as duas modalidades permitem baixar conteúdo para serem assistidos offline.

Diferenças entre os planos do HBO Max

Plano Multitelas:

Assistir em HD, com filmes selecionados em 4K UHD;

Transmita em até três telas (telefone, tablet, TV ou computador);

Baixe até 30 títulos.

Plano Mobile (não disponível para assinantes novos ou ex-assinantes):

Transmita em seu celular ou tablet (a transmissão para sua TV não é compatível);

Assistir em SD;

Baixe até cinco títulos.

3. Catálogo do HBO Max

O catálogo de conteúdo do HBO Max é variado e engloba produções para TV e cinema de HBO, HBO Max, Warner, séries e filmes de personagens da DC Comics, Adult Swim e Cartoon Network.

Catálogo do HBO Max possui filmes, séries e produções originais, como o especial de "Friends"

No momento, a plataforma oferece séries de destaque como "Friends", "Game of Thrones", "Família Soprano", "True Detective", "Rick and Morty" e "Batwoman". Em relação a filmes, há produções famosas como "Mulher Maravilha 1984", "Interestelar", "Os Infiltrados", "Mad Max", "Coringa" e o clássico "Cidadão Kane".

Franquias completas de filmes, com todos os longas, também estão presentes na plataforma. "Matrix", "Senhor dos Anéis", "Harry Potter" e "Cavaleiro das Trevas" são exemplos.

No fim das contas, a tendência natural é de que o HBO Max se destaque com conteúdo próprio da HBO. Além disso, a plataforma lança conteúdos da Warner logo que os filmes ficam disponíveis no cinema: produções antecipadas como "Duna", "Matrix 4" e "O Esquadrão Suicida" são alguns exemplos.

4. Melhores filmes e séries da HBO Max

O HBO Max é um serviço de streaming que oferece uma ampla variedade de filmes e séries. Embora a seleção de conteúdo possa variar dependendo da região e do período de tempo, confira na lista a seguir alguns filmes e séries bem recebidos pelo público que estavam disponíveis no HBO Max até o momento desta publicação.

Filmes:

"Cidadão Kane" (1941)

"O Poderoso Chefão" (1972)

"Clube da Luta" (1999)

"Matrix" (1999)

"O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" (2001)

"A Origem" (2010)

"Mad Max: Estrada da Fúria" (2015)

"La La Land: Cantando Estações" (2016)

"Coringa" (2019)

Neo, o pseudônimo de Thomas Anderson (Keanu Reeves), e Trinity (Carrie-Anne Moss) em Matrix, de 1999

Séries:

"Game of Thrones" (2011-2019)

"The Sopranos" (1999-2007)

"The Wire" (2002-2008)

"Friends" (1994-2004)

"The Big Bang Theory" (2007-2019)

"The West Wing" (1999-2006)

"Chernobyl" (2019)

"True Detective" (2014-)

"Succession" (2018-)

"Watchmen" (2019)

"The Last of Us" (2023)

Série The Last of Us está disponível na HBO Max

Lembre-se de que a biblioteca do HBO Max está em constante mudança, com novos filmes e séries sendo adicionados regularmente. É sempre uma boa ideia verificar o catálogo atualizado diretamente no serviço para obter uma lista atualizada dos melhores filmes e séries disponíveis.

5. Plataformas disponíveis

O HBO Max está disponível em celulares, computadores, TVs e, também, para consoles de videogame. Há versões do app para celulares com Android e iPhone (iOS). Nos computadores, o consumidor pode executar o HBO Max no navegador de Internet em PCs com Windows, Linux ou macOS.

HBO Max está disponível em diferentes plataformas

Também há suporte para smart TVs, embora a oferta do app possa variar de sistema para sistema. Quem tem acesso a consoles de videogame pode encontrar o HBO Max disponível nos consoles Xbox One ou Xbox Series S e Xbox Series X. O app também está disponível na PlayStation Store brasileira, para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5).

6. Como baixar e assinar o HBO Max

Para assinar o serviço, você pode acessar a loja de apps e conteúdo do seu dispositivo, localizar o HBO Max e iniciar o download. Ao abrir o app, você terá de escolher um plano e, em seguida, preencher seus dados pessoais, confirmando ao clicar em "Criar conta".

Entenda como baixar, instalar e criar uma conta para usar o HBO Max

O processo pode mudar um pouco em outros dispositivos, mas a dinâmica se mantém: encontrar e baixar o HBO Max na sua loja de apps, acessar o aplicativo, escolher um plano e criar a sua conta, com a eventual confirmação de dados de pagamento, como cartão de crédito, a depender da plataforma que você usa.

Como assinar o HBO Max pelo celular:

Abra a loja de aplicativos do seu celular (App Store para dispositivos iOS (iPhone ou iPad) ou Google Play Store para dispositivos Android); Na barra de pesquisa, digite "HBO Max" e procure pelo aplicativo oficial da HBO Max; Clique no app HBO Max para abrir a página de download e informações; Verifique se o aplicativo é compatível com o seu dispositivo e se atende aos requisitos necessários; Clique no botão "Instalar" ou "Obter" para baixar e instalar o aplicativo em seu celular; Após a instalação, abra o aplicativo HBO Max; Na tela inicial do app, clique em "Assinar" ou "Sign Up" para iniciar o processo de assinatura. Você será direcionado para a página de criação de conta da HBO Max. Preencha as informações solicitadas, como seu nome, endereço de e-mail e senha; Selecione o plano de assinatura desejado (mensal ou anual) e forneça as informações de pagamento solicitadas; Após concluir o processo de assinatura e fornecer os detalhes do pagamento, você poderá começar a desfrutar do conteúdo da HBO Max em seu celular.

Como assinar o HBO Max pelo celular

Certifique-se de ter uma conexão estável com a internet ao realizar essas etapas, pois o download do aplicativo e o processo de assinatura podem exigir uma boa conexão de dados ou Wi-Fi.

Como assinar o HBO Max pelo PC:

Abra o navegador da web em seu computador; Acesse o site oficial da HBO Max. Você pode pesquisar "HBO Max" no mecanismo de busca ou digitar diretamente o endereço "www.hbomax.com" na barra de endereços do navegador; Na página inicial da HBO Max, procure o botão "Assine Agora" ou "Sign Up Now" e clique nele; Você será redirecionado para a página de criação de conta da HBO Max. Preencha as informações solicitadas, como seu nome, endereço de e-mail e senha; Selecione o plano de assinatura desejado (mensal ou anual) e forneça as informações de pagamento solicitadas; Após concluir o processo de assinatura e fornecer os detalhes do pagamento, você poderá acessar o conteúdo da HBO Max em seu computador.

Como assinar o HBO Max pelo PC

Depois de assinar, você pode fazer login em sua conta da HBO Max em qualquer dispositivo compatível, incluindo seu celular, tablet, smart TV ou console de jogos, usando as mesmas informações de login que você criou durante o processo de assinatura.

7. Qual a vantagem de ser usuário da HBO Max?

A HBO Max oferece vários benefícios para os assinantes. Abaixo, conheça algumas das principais vantagens de ter a HBO Max:

Vasta biblioteca de conteúdo: a HBO Max oferece uma extensa biblioteca de conteúdo, incluindo séries originais da HBO, filmes, documentários, desenhos animados, programas infantis e muito mais. Você terá acesso a uma ampla variedade de programas de alta qualidade para assistir a qualquer momento;

a HBO Max oferece uma extensa biblioteca de conteúdo, incluindo séries originais da HBO, filmes, documentários, desenhos animados, programas infantis e muito mais. Você terá acesso a uma ampla variedade de programas de alta qualidade para assistir a qualquer momento; Lançamentos exclusivos: a HBO Max apresenta lançamentos exclusivos de filmes e séries. Você pode assistir a estreias de filmes populares e séries de sucesso logo após sua exibição nos cinemas ou na HBO;

a HBO Max apresenta lançamentos exclusivos de filmes e séries. Você pode assistir a estreias de filmes populares e séries de sucesso logo após sua exibição nos cinemas ou na HBO; Conteúdo premiado: a HBO Max é conhecida por seu conteúdo premiado e também competições esportivas, como a Champions League. Você terá acesso a séries aclamadas pela crítica, como "Game of Thrones", "Succession", "The Sopranos", "Westworld", entre outras. Além disso, a HBO Max produz novas séries originais que têm recebido elogios e prêmios;

a HBO Max é conhecida por seu conteúdo premiado e também competições esportivas, como a Champions League. Você terá acesso a séries aclamadas pela crítica, como "Game of Thrones", "Succession", "The Sopranos", "Westworld", entre outras. Além disso, a HBO Max produz novas séries originais que têm recebido elogios e prêmios; Recomendações personalizadas: a plataforma da HBO Max oferece recomendações personalizadas com base no seu histórico de visualização e preferências. Isso ajuda a descobrir novos programas e filmes com base no que você já assistiu e gostou;

a plataforma da HBO Max oferece recomendações personalizadas com base no seu histórico de visualização e preferências. Isso ajuda a descobrir novos programas e filmes com base no que você já assistiu e gostou; Acesso multiplataforma: você pode acessar a HBO Max em diversos dispositivos, como smartphones, tablets, computadores, smart TVs e consoles de jogos. Isso permite que você assista aos seus programas favoritos onde e quando quiser, desde que tenha uma conexão com a Internet;

você pode acessar a HBO Max em diversos dispositivos, como smartphones, tablets, computadores, smart TVs e consoles de jogos. Isso permite que você assista aos seus programas favoritos onde e quando quiser, desde que tenha uma conexão com a Internet; Downloads para visualização offline: a HBO Max permite que você faça download de filmes e episódios de séries para assistir offline. Isso é especialmente útil quando você está viajando ou não tem uma conexão de internet estável;

a HBO Max permite que você faça download de filmes e episódios de séries para assistir offline. Isso é especialmente útil quando você está viajando ou não tem uma conexão de internet estável; Perfis de usuário: a HBO Max permite criar perfis de usuário separados em uma única conta. Isso é útil para compartilhar a assinatura com outros membros da família, pois cada pessoa pode ter suas próprias recomendações e listas de visualização personalizadas.

HBO Max oferece séries aclamadas, como Game of Thrones

8. Qual é a diferença para o HBO Go?

O HBO Max chegou ao mercado nacional como substituto do HBO Go. Sendo assim, quem assinava o serviço antigo pode migrar naturalmente para a nova plataforma. Em linhas gerais, o HBO Max é uma fusão do antigo HBO Go com o HBO Now, um serviço de streaming pela Internet que dá acesso ao conteúdo do HBO sem necessidade de assinatura de TV a cabo.