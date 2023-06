Qual eletrodoméstico gasta mais energia? Compare modelos comuns e smart

Pensados para automatizar a rotina de seus usuários, os dispositivos inteligentes contam com inúmeros benefícios, como a possibilidade de controle remoto por aplicativos e até por meio de assistentes de voz. Um dos maiores atrativos está no menor consumo de energia. Confira a lista a seguir e compare o gasto energético de eletrodomésticos comuns e smart que estão entre os que mais pesam na conta de luz.

Os eletrodomésticos que mais consomem luz são aqueles que usam a energia para converter a temperatura. Isso pode ser da água, de um alimento ou mesmo do ambiente. Esse tipo de funcionalidade requer maior potência, o que interfere na quantidade de Watts e no tempo de uso.

Abaixo, listamos seis dos aparelhos que geralmente gastam mais energia no dia a dia de uma casa , comparando-os com suas versões inteligentes.

A máquina de lavar exerce diversas tarefas em uma única lavagem. As funções de encher, enxaguar e centrifugar demandam bastante energia e refletem diretamente no consumo em Watts. Um modelo comum, que não foi desenhado para economizar, pode representar um gasto considerável na conta de luz, especialmente quando é muito usado ou quando aquece a água.

Já as máquinas de lavar smart , como a LG WM14WGSP6 e a Electrolux Premium Care Inverter, consomem bem menos quando lavam roupas. Em média, as duas marcas prometem o gasto de quase um terço dos modelos convencionais. A longo prazo, pode ser um bom investimento para o consumidor. As opções podem ser encontradas por R$ 3.756 e R$ 2.999 .

Marcas presentes no mercado brasileiro já investiram em modelos mais econômicos, com tecnologia smart. O aparelho Dual Voice, da LG, promete economizar até 70% quando comparado às versões mais antigas. Já a alternativa Wind Free, da Samsung , garante até 77% a menos gastos na luz. Para quem usa ar-condicionado sempre, essas são características muito importantes e que garantem economia na conta. Ambos os modelos estão à venda na Amazon por R$ 2.459 e R$ 2.499 , respectivamente.

Caso você tenha um fogão elétrico em casa, saiba que ele é um dos eletrodomésticos que mais consomem energia dentro de casa. A Electrolux, especialista em diferentes setores do mercado de eletrônicos , lançou um fogão smart de cinco bocas bastante econômico, que promete gastar até menos da metade que os modelos convencionais. A Brastemp também oferece o modelo smart BYS5VCR, que consome menos energia quando comparado a versões comuns. Ambas as opções são vendidas na Amazon por R$ 4.599 e R$ 5.299 , respectivamente.

A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consomem energia dentro de casa porque ela fica ligada 24 horas. Embora seu gasto não seja tão alto, o acumulado do mês pode ficar pesado para a conta de luz. Por isso, geladeiras smart procuram cada vez mais reduzir esse número e ajudar na economia do consumidor.

Contudo, as empresas têm buscado desenvolver chuveiros smart, que gastem menos energia. A ducha eletrônica smart da Hydra é uma aposta da marca, que promete economia no consumo de luz, além de outras funções para regular a temperatura que deixam seu uso muito mais interessante. Outra alternativa é o Ducali Black, da marca Zagonel, que vem com a opção de programá-lo para funcionar com energia solar. Ambos estão à venda na Amazon por R$ 159 e R$ 339, respectivamente.