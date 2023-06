Recursos Humanos, da Netflix, tem novos episódios da 2ª temporada

A segunda e última temporada da série animada Recursos Humanos estreou na Netflix no dia 9 de junho. Lançada oficialmente em 2022, a produção é um spin-off de Big Mouth, uma animação de sucesso do streaming. Criada por Kelly Galuska, Nick Kroll, Andrew Goldberg , Mark Levin e Jennifer Flackett, a trama é uma comédia que segue o ambiente de trabalho dos monstrinhos já conhecidos do público, só que agora exercendo suas funções de guias em todos os aspectos da vida humana.

Com 20 episódios ao todo de meia hora cada, a série animada conta com as vozes de Aidy Bryant, Randall Park e Keke Palmer. Se você gosta de animações repletas com muito humor e sarcasmo, confira, a seguir, mais detalhes de Recusos Humanos, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 A animação Recursos Humanos é um spin-off de Big Mouth, outro grande sucesso do streaming — Foto: Divulgação/Netflix A animação Recursos Humanos é um spin-off de Big Mouth, outro grande sucesso do streaming — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Recursos Humanos

Neste spin-off, a trama é ambientada no escritório de trabalho dos famosos monstrinhos apresentados anteriormente em Big Mouth. Agora, enquanto atendem seus clientes humanos, o dia a dia das criaturas mágicas é apresentado, incluindo Besouros do Amor, Monstros Hormonais e muito mais. Com direito a muito drama e romance, é aqui que eles mostram que, apesar de ajudar jovens e adultos em seu crescimento, esses monstrinhos também têm certos aspectos de humanidade.

Elenco

Estrelado por Aidy Bryant (Unbreakable Kimmy Schmidt) no papel da protagonista Emmy Fairfax e Nick Kroll (A Família Addams) interpretando Maurice Beverley, o elenco de dublagem original de Recursos Humanos ainda é composto por Keke Palmer (Não! Não Olhe!) dando vida à Rochelle Hillhurst, David Thewlis (O Menino do Pijama Listrado) vivendo Lionel St. Swithens e Maya Rudolph (Gente Grande) como Connie LaCienega.

Repercussão entre a crítica e o público

Com enorme popularidade entre os assinantes da Netflix e os fãs de Big Mouth, Recursos Humanos tem um desempenho positivo nos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, o spin-off tem nota 7.1, com base em 8,6 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a série animada tem uma taxa de aprovação de 90% da crítica.

Em veículos internacionais, como o A.V. Club, a jornalista Elly Belle tece elogios à produção, afirmando que "a familiaridade com Big Mouth pode atrair espectadores, mas o humor distinto e os comentários de Recursos Humanos sobre a humanidade os manterão assistindo." Já Kayla Cobb, do Decider, traz uma análise mista sobre o projeto, pontuando que ele "não é de forma alguma um programa ruim. [...] Mas também não é um show que faz jus a todo o seu potencial."