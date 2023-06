Resgate 2: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

O filme Resgate 2 estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (16). Sequência direta do grande sucesso de 2020 do streaming , o novo longa de ação e suspense conta com direção de Sam Hargrave e é baseado na história em quadrinhos Ciudad, de Ande Parks, Joe e Anthony Russo, Fernando León González e Eric Skillman. Estrelada por Chris Hemsworth, a trama segue novamente o mercenário Tyler Rake, que agora precisa resgatar a família de um implacável criminoso.

Com duas horas de duração, o longa-metragem é uma produção original da Netflix e suas filmagens ocorreram em Praga, na República Tcheca. Se você gosta de filmes repletos de muita ação e adrenalina, confira, a seguir, mais detalhes de Resgate 2, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Resgate 2 é a continuação da franquia estrelada pelo ator Chris Hemsworth — Foto: Divulgação/Netflix Resgate 2 é a continuação da franquia estrelada pelo ator Chris Hemsworth — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Resgate 2

Nesta sequência, a trama mais uma vez gira em torno do mercenário Tyler Rake (Chris Hemsworth). Depois de sobreviver aos eventos do primeiro filme, uma nova missão mortal surge para o protagonista, que agora terá que resgatar a família de um gângster georgiano de uma prisão e levá-los em segurança até a Austrália. No entanto, isso não será uma tarefa fácil, já que diversos criminosos estão tentando localizá-los.

Elenco

Estrelado por Chris Hemsworth (Thor: Amor e Trovão) no papel do protagonista Tyler Rake e Golshifteh Farahani (Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar) interpretando Nik Kahn, o elenco de Resgate 2 ainda reúne nomes como Adam Bessa (Os Afortunados) vivendo Yaz Kahn, Olga Kurylenko (007 - Quantum of Solace) dando vida à Mia e Tina Dalakishvili (Abigail e a Cidade Proibida) como Ketevan.

Além disso, fazem parte do time de atuação Idris Elba (Luther - O Cair da Noite), Daniel Bernhardt (A Hora da Vingança), Tornike Gogrichiani (Redenção - Lutando pela Fé), Rayna Campbell (Malévola: Dona do Mal), Lasha Okreshidze (007 - Contra Spectre) e Matt Fitzgerald (Keepsake).

Repercussão entre crítica e público

Seguindo os passos de popularidade de seu antecessor, Resgate 2 tem inicialmente uma recepção positiva entre a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Sam Hargrave tem um taxa de aprovação de 83% da crítica. Em relação ao público, no site agregador IMDb, por exemplo, o longa da Netflix tem nota 8.2 até agora, com base em 215 considerações.

Em reviews internacionais, como a da revista Empire, a jornalista Helen O'Hara tece elogios à produção americana, descrevendo-a como "um thriller de ação satisfatoriamente impiedoso que consegue crescer na escala e na ambição do primeiro".

Já Robert Taylor, do Collider, também não poupa comentários positivos quanto à performance do filme de ação, que "ganha uma boa reputação com base na força de uma cena particularmente bem executada". Ele também indica que "o assalto à prisão de Resgate 2 pode ser suficiente para manter o filme no lado certo da história do gênero".