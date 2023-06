Resgate: veja sinopse, elenco e trailer do 1º filme com Chris Hemsworth

O filme de ação Resgate é um dos grandes sucessos da Netflix com boa repercussão entre o público e crítica, tanto que um novo capítulo será lançado na plataforma nesta sexta-feira (16). A obra do diretor iniciante Sam Hargrave, lançada em 2020, narra as missões arriscadas de um ex-militar australiano que se torna um mercenário no mundo do crime.

Os irmãos Joe e Anthony Russo (diretores de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato) são produtores executivos do filme. Ainda integram o elenco Golshifteh Farahani (Rede de Mentiras) e Adam Bessa (Mosul) nos papéis principais. Se você está na expectativa para a Resgate 2, mas ainda não assistiu ao primeiro longa, veja a seguir informações sobre elenco, enredo e repercussão do primeiro filme.

Enredo de Resgate

Tyler Rake (Chris Hemsworth) é um mercenário que, no passado, foi militar de uma força especial na Austrália. Rake é chamado para ir para Bangladesh a mando de um chefe criminoso local, chamado Ovi Mahajan (Pankaj Tripathi). O filho de Ovi foi sequestrado por um rival e cabe a Rake resgatá-lo. No entanto, esta será uma missão fácil, pois o mercenário tem poucos aliados para lutar contra a rede de criminosos em Bangladesh.

Elenco e equipe técnica

Além de Chris Hemsworth (Spiderhead) no papel do protagonista Tyler Hake, o filme Resgate conta com a presença dos atores Pankaj Tripathi (Gangues de Wasseypur) como Ovi Sr., Rudhraksh Jaiswal (The Tenant) interpretando Ovi Jr. e Randeep Hooda (Rodovia) no papel de Saju Rav. Neha Mahajan (Simmba), Pallas Prajapati (Scoop), Rob Collins (A Bravura de Molly) e Wayne Blair (Música da Alma) também fazem parte do time.

Repercussão entre público e crítica

Em seu lançamento em 2020, o filme Resgate conquistou notas acima da média entre o público e a imprensa especializada. No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 67% e do público de 70%; já no Metacritic o metascore é de 56, alcançando a pontuação de 6.4 entre os usuários. No site agregador IMDb, o longa obteve nota 6,7, baseado em 216 mil avaliações.

O jornalista Richard Roeper, do Chicago Sun-Times, foi um dos profissionais que elogiou o filme. Em seu texto, ele destacou o apelo "pipocão" de Resgate. "É uma pena que esta obra popular não esteja disponível para as plateias, mas ela ainda funciona nas noites de sexta, bem na sala de estar com uma pipoca", pontuou Roeper.

Em contraponto, o crítico da revista Rolling Stone, Peter Travers, deu nota mediana ao filme. Na sua análise, Travers destacou o valor escapista do filme em pleno período de pandemia. "Sem julgamentos aqui se você se deixar permitir que o sangramento ininterrupto, tiroteios e explosões te submetam ao entorpecimento. Toma essa, COVID-19!", ironizou o jornalista.

Confira o trailer de Resgate