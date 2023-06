Samsung estudante: como funciona programa que dá descontos no Brasil

A Samsung tem um programa de descontos exclusivos para estudantes. Com o propósito de incentivar o ensino no Brasil, a empresa sul-coreana fornece preços reduzidos e ofertas especiais em produtos selecionados que podem auxiliar na rotina de estudos. Outras vantagens como frete grátis também estão disponíveis para algumas categorias de produtos. Celulares são os itens com menor valor, mas notebooks , tablets e até soundbars e televisores também apresentam vantagens. Os descontos chegam ao valor máximo de 20% e são destinados a quem cursa ensino superior.

Diversos eletrônicos e acessórios que ajudam nos estudos podem ser encontrados na página de ofertas. Confira a matéria completa que o TechTudo preparou sobre o projeto da Samsung para Estudantes e entenda como funciona o programa.

1 de 7 Samsung Estudante: programa vende eletrônicos com até 20% de desconto para estudantes — Foto: Divulgação/Samsung

Como funciona o projeto Samsung para Estudante?

2 de 7 Projeto de descontos da Samsung para alunos do ensino superior é uma medida para incentivo è educação — Foto: Reprodução/Sam Mobile

O projeto de descontos para estudantes criado pela Samsung visa a comercializar eletrônicos funcionais para os estudos, com preços mais baixos e que cabem no bolso do aluno. A medida é uma ótima alternativa para auxiliar na educação do país com equipamentos de alta qualidade e que podem complementar na formação do aluno.

Aparelhos como laptops, celulares e tablets fazem parte da lista de produtos promocionais para os estudantes. Mas a relação não para por aí. Acessórios como fones de ouvido e smartwatches também são vendidos com descontos especiais no projeto para alunos do ensino superior.

Qual é a finalidade do programa?

3 de 7 Aparelhos da Samsung são oferecidos com preços promocionais para caber no bolso dos estudantes — Foto: Unsplash/Brooke Cagle

A Samsung criou o programa para estudantes a fim de auxiliar no desenvolvimento de jovens e adultos durante a formação no ensino superior. Até agora, o programa é oferecido apenas para os universitários, já que muitos cursos exigem que o aluno tenha pelo menos um notebook para cumprir funções básicas, como acontece nas áreas de exatas.

A iniciativa da empresa não é exclusiva para o Brasil. Desde o ano de 2021, o projeto para estudantes se estende pela América Latina e oferece descontos para milhares de alunos do ensino superior. Com as ofertas disponíveis pelo projeto, a expectativa é que aconteça um crescimento na mão de obra qualificada em países da América do Sul.

Quais são as regras para participar do Samsung para Estudantes?

4 de 7 Universitários de instituições conveniadas com a Samsung podem participar do projeto — Foto: Divulgação/Samsung

As regras para participar do programa de descontos para estudantes da Samsung são bem claras. O aluno precisa ter, em primeiro lugar, uma matrícula ativa em uma instituição de ensino superior para aproveitar as promoções do site. Quem está com a faculdade trancada ou em situações semelhantes não pode desfrutar dos descontos. Além disso, a instituição precisa ser vinculada com o projeto.

Por fim, o estudante deve obrigatoriamente criar uma conta dentro do site da Samsung ou na plataforma Unidays (estudantes.samsung.com.br/login). Com este acesso, é possível conferir as promoções disponíveis e colocá-las no carrinho de compras, como acontece na loja oficial da empresa.

Quais produtos são elegíveis para o projeto?

5 de 7 Eletrônicos e eletrodomésticos fazem parte da lista de descontos do projeto da Samsung para estudantes — Foto: Divulgação/Samsung

Os eletrônicos, em geral, são os produtos elegíveis para desconto no projeto para estudantes. Na lista fornecida no site da Samsung, eletrodomésticos também apresentam vantagens, mas apenas com frete grátis para as regiões Sul e Sudeste.

Aparelhos como notebooks, computadores e tablets recebem até 10% de desconto. Além disso, acessórios que equipam esses eletrônicos também são elegíveis para até 10% off. Já monitores, TVs e soundbars entram para a lista de produtos com frete grátis para região Sul e Sudeste. Por fim, smartphones são os artigos mais beneficiados, com 20% de desconto.

Todos os estudantes podem participar do programa?

6 de 7 Alunos com matrículas inativas não podem usar descontos promocionais da Samsung — Foto: Unsplash/Lacie Slezak

Todos os estudantes matriculados em redes de ensino superior que são conveniadas com a Samsung podem participar do programa. Contudo, se a universidade não possui vínculo com a empresa sul-coreana, o aluno não tem direito às promoções oferecidas no site.

Redes de ensino básico não fazem parte do projeto. Embora a educação para ensinos fundamental e médio seja essencial na formação de cidadãos, a empresa ainda não lançou um programa com desconto para esta escolaridade. No entanto, a Samsung afirma que se compromete com a educação e que investe em outros projetos para professores e escolas públicas do Brasil.

Como fazer o cadastro no projeto Samsung para Estudante?

7 de 7 No próprio site da Samsung é possível fazer cadastro e participar do programa de descontos para estudantes — Foto: Divulgação/Samsung

Para fazer o cadastro no programa de promoções para estudantes é necessário acessar o site da Samsung, mas na versão especial para alunos de ensino superior (hestudantes.samsung.com.br). No final da página, existe uma área exclusiva para fazer login, em que o usuário pode entrar na conta já existente e adicionar os produtos desejados no carrinho. Caso você não tenha uma conta, é possível criá-la em poucos minutos.

O processo de compra é semelhante ao que acontece no site convencional da Samsung. Basta adicionar o item ao carrinho de compras, incluir o endereço de entrega e fazer o pagamento. No final, o site mostra o desconto oferecido para alunos da rede superior de ensino vinculadas ao projeto.

Com informações de Samsung Newsroom Brasil e Samsung

