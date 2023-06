Samsung Galaxy A54 5G é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

O Galaxy A54 5G é um dos celulares intermediários mais completos da Samsung , lançado há poucos meses, em março de 2023. A fabricante sul-coreana trouxe no aparelho características que podem atrair diversos públicos, com câmera e armazenamento satisfatórios. O conjunto fotográfico é triplo, com sensor principal de 50 MP, e a bateria de 5.000 mAh promete dois dias longe das tomadas. A tela usa tecnologia Super AMOLED e traz taxa de atualização de 120 Hz.

Na época de lançamento, o smartphone chegou ao mercado brasileiro com o valor sugerido de R$ 2.899. Hoje, na Amazon, é possível encontrá-lo por R$ 1.749, em sua versão 5G. A seguir, veja o conteúdo que o TechTudo preparou com todos os detalhes do Galaxy A54.

Ficha técnica do Samsung Galaxy A54

Tamanho da tela: 6,4 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera principal: principal de 50 MP, ultra wide de 12 MP, macro de 5 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 1380 (Samsung)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: Slot híbrido SIM/microSD/microSDXC até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano)

Peso: 202 g

Dimensões: 158,2 x 76,7 x 8,2 mm

Cores: verde-lima, preto, violeta e branco

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: R$ 2.899

Preço atual: R$ 1.749

Tela e design

O Galaxy A54 vem com tela grande de 6,4 polegadas e resolução em Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels), com painel Super AMOLED. O aparelho apresenta ainda tela com taxa de atualização de 120 Hz, o que pode chamar atenção do público gamer. Além de possibilitar uma navegação mais fluida, a Samsung ainda promete melhor visibilidade ao ar livre devido à tela mais brilhante. Fora toda a tecnologia envolvendo a tela do A54, o sensor biométrico ainda vem abrigado nela.

Já no design, a Samsung apostou em um modelo que remete ao S23, aparelho da linha avançada da marca — estratégia com potencial, já que o A54 é um aparelho da linha intermediária da fabricante. Na traseira, o acabamento vem em vidro premium, abrigando o conjunto triplo de câmeras. Quanto às dimensões, elas ficam em 158,2 x 76,7 x 8,2 mm. O peso do aparelho fica em 202 g e as cores disponíveis são verde-lima, preto, violeta e branco.

Câmera

Chegando a um dos pontos altos do aparelho da Samsung, o A54 possui três lentes na câmera traseira. Apesar de ser um celular da linha intermediária da marca, ele promete fazer ótimas fotos. Confira como se dividem os sensores da câmera:

Principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.2

Macro de 5 MP e abertura de f/2.4

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.2

A câmera frontal dele vem com 32 MP, para os amantes de selfies não ficarem na mão. Além de boas fotos, a fabricante garante que o usuário conseguirá gravar vídeos com facilidade por meio de reenquadramento e foco automático. O A54 vem ainda com o recurso Nightography, que dá um auxílio maior no registro de fotos em locais com baixa luminosidade. Há ainda, integrados à câmera, o remasterizador de fotos com inteligência artificial, que ajuda na edição, e o apagador de objetos, que retira objetos indesejados, sombras e reflexos das imagens.

Desempenho

O smartphone conta com o processador Exynos 1380 (octa-core de até 2,4 GHz), da própria Samsung. De memória RAM, o aparelho apresenta 6 GB ou 8 GB e está disponível em versões de 128 GB e 256 GB de armazenamento. O Galaxy A54 também possui slot para cartão de memória, que pode suportar até 1 TB, extensão mais do que satisfatória para a maior parte dos usuários.

Bateria

Com bateria generosa de 5.000 mAh, a fabricante promete manter o usuário conectado por mais de dois dias, quantidade suficiente para os consumidores que buscam um aparelho que aguente o uso do dia a dia. Confira como se refletem alguns números da ficha técnica:

20 horas: para uso de internet 4G

68 horas: para reprodução de áudio

46 horas: para ligações

Quando chega a hora de recarregar o A54, o usuário pode utilizar o carregador de 15 W que vem disponível na caixa. Entretanto, ele também conta com recarga rápida de até 25 W, mas para isso o consumidor precisará realizar a compra do produto separadamente.

Versão do Android e recursos extras

A versão de fábrica do Galaxy A54 roda o Android 13, sob a interface One UI 5.1. No entanto, a Samsung já declarou que o aparelho receberá quatro novas versões do sistema Android e até cinco anos de correções de segurança.

Falando sobre outros recursos, o smartphone dispõe de suporte à internet 5G, além de contar com NFC, que realiza pagamentos por aproximação. Sobre conectividade, o aparelho vem com Bluetooth 5.3 e conexão Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz. O A54 também é resistente a água e poeira, com classificação IP67, que mantém o celular protegido por até 30 minutos imerso em até 1 m de profundidade.

Preço

O sucessor do Galaxy A53 chegou ao mercado em março de 2023 para renovar a categoria intermediária da família A da Samsung. Na época, ele foi apresentado por R$ 2.899, mas hoje já pode ser encontrado em sua versão 5G por R$ 1.749, na Amazon.

