Samsung Galaxy M54 é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

O Galaxy M54 foi anunciado em março deste ano para renovar a linha de intermediários da Samsung . Lançado no Brasil por valores que partiram de R$ 2.999, o celular pode ser encontrado por cerca de R$ 1.990 no varejo. O smartphone trouxe especificações de destaque em sua ficha técnica, como câmera tripla com lentes de até 108 MP e bateria de 6.000 mAh. Além de autonomia significativa e cliques de alta resolução, o aparelho conta com tela espaçosa de 6,7 polegadas e design alinhado às tendências das linhas premium da fabricante.

O modelo sucede o Galaxy M53, lançamento de abril de 2022 que venceu o Prêmio Melhores do Ano do TechTudo na categoria de custo-benefício. Por este e outros motivos, o M54 pode interessar o público que deseja obter boas especificações, mas sem precisar gastar tanto. A seguir, veja em detalhes as configurações do modelo.

Ficha técnica do Galaxy M54

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: Super AMOLED Plus

Câmera traseira: tripla, 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Samsung Exynos 1380

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Cores: azul e prata

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: a partir de R$ 2.999

Design

O Galaxy M54 adota um design distinto de seu antecessor, o M53, ao trocar o módulo de câmera no formato cooktop por uma linha vertical. O novo acabamento deixa de lado uma tendência que tem sumido dos aparelhos da Samsung para aderir a um visual semelhante ao que é visto no Galaxy S23. Ainda que repita tendências de telefones premium, o smartphone é construído com plástico, tanto na traseira, quanto na moldura.

Na estrutura, com proporções de 164.9 x 77.3 x 8.4 mm, a parte frontal, por sua vez, conta com um entalhe discreto para acomodar a câmera frontal e tem pouca interferência de bordas. A estrutura ainda inclui revestimento contra riscos e arranhões para o painel, mas fica devendo proteção contra água e poeira, aspecto que pode ser encontrado em outros modelos, como o Galaxy A54. Quanto às cores, o telefone é vendido nas opções prata e azul.

Tela

No quesito tela, o Galaxy M54 oferece um painel espaçoso, com 6,7 polegadas, que exibe conteúdos em Full HD+ (2400 x 1080 pixels). A tecnologia de display usada neste modelo é a Super AMOLED Plus, uma variação que entrega visores mais finos, com maior eficiência energética e melhor visualização em ambientes externos. A configuração também permite que usuários tenham cores mais fiéis à realidade e mais contraste.

Ainda sobre o painel, vale mencionar a taxa de atualização de 120 Hz incluída nas configurações do aparelho. Presente em telefones elaborados, ela faz com que a transição de imagens seja eficiente, sem deixar rastros, principalmente em tarefas que demandam mais agilidade do visor, como jogos e cenas de ação. Os aspectos mencionados podem contemplar o público gamer ou uma categoria mais criteriosa quanto os detalhes da tela.

Câmera

Um dos destaques do intermediário da Samsung é seu conjunto de câmeras. O arranjo do modelo atual conta com três lentes e se organiza da seguinte maneira:

Câmera principal de 108 MP e abertura de f/1.8

Câmera ultra wide de 8 MP e abertura de f/2.2

Sensor macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 32 MP e abertura de f/2.2

Para fins de comparação, vale dizer que o conjunto do Galaxy M54 chega com uma lente a menos em comparação à geração anterior. Ainda que tenha perdido o sensor de profundidade, o módulo segue com câmeras como a ultrawide e a macro, que fazem fotos com ângulo ampliado e com distância de poucos centímetros do objeto capturado, respectivamente.

Quem estiver em busca de recursos para selfies e videochamadas, pode contar com a lente de 32 MP oferecida. A ênfase, contudo, vai para a câmera principal, que oferece 108 MP para fazer registros, além de dispor de um estabilizador óptico de imagens (OIS) para evitar fotos e vídeos tremidos.

Em termos de ferramentas, o M54 oferece uma série de opções realizadas com a ajuda da Inteligência Artificial (IA) para otimizar os cliques. A exemplo disso, é possível citar a remasterização de fotos e o apagador de objetos, que desempenham funções como melhoria de resolução e remoção de elementos indesejados na imagem.

Armazenamento

Há duas opções de armazenamento disponíveis para compra. A primeira é de 128 GB, enquanto a segunda chega a 256 GB. Nos dois casos, consumidores que precisarem de um espaço extra podem contar com compartimento dedicado ao cartão de memória e, assim, armazenar fotos, documentos e arquivos extras.

Processador e memória RAM

O responsável pelo processamento do Galaxy M54 é o chip Exynos 1380, de fabricação própria da Samsung. O componente em questão tem uma construção de oito núcleos e opera com velocidades de até 2,4 GHz. Ele também aparece na ficha técnica do Galaxy A54 e, segundo as especificações, deve ser o suficiente para dar conta de tarefas do dia a dia e rodar alguns jogos com tranquilidade. Quem executa as atividades do aparelho em conjunto com o chip intermediário é a memória RAM, mas, no M54, apenas a opção de 8 GB está disponível. Quanto ao processamento gráfico, ele é feito pela Mali-G68.

Bateria

A bateria que acompanha o Galaxy M54 tem uma capacidade generosa de 6.000 mAh, número que coloca o modelo numa categoria seleta de dispositivos com autonomia além da média. Na prática, essa quantidade de miliamperes deve proporcionar até 23 horas de reprodução ininterrupta de vídeos, por exemplo.

Quando for o momento de carregar a bateria, usuários podem contar com um adaptador de 25 W que acompanha o dispositivo na caixa. Por ser uma potência relativamente baixa, o tempo de carregamento pode ser ligeiramente prolongado.

Versão do sistema

O modelo desembarca no mercado equipado com o Android 13 e apto a rodar a interface One UI 5.1, da Samsung. A versão mencionada permite que o telefone disponha de funções como área de transferência de textos otimizada, tarefas do Quick Tap ampliadas, idioma exclusivo para cada app e diversas personalizações contempladas pelo Material You.

Conforme a política de atualização da gigante sul-coreana indica, o aparelho tende a receber até quatro grandes atualizações de sistema e suporte para atualizações de segurança por até cinco anos.

Recursos extras

No campo dos recursos, é possível encontrar configurações atualizadas de conectividade, como suporte à rede 5G, Bluetooth na versão 5.3 e tecnologia NFC para possibilitar pagamentos por aproximação. O Wi-Fi 6 também marca presença e oferece tecnologia dual-band. Quanto à parte física, o Galaxy M54 acomoda um sensor de impressão digital na lateral e uma entrada USB-C que divide função entre conector de fones de ouvido e carregador.

Preço e onde comprar

O Galaxy M54 foi apresentado em março deste ano, quase um ano após seu antecessor, que chegou em abril de 2022. O intermediário desembarcou no Brasil em abril e sua versão com 128 GB foi lançada por R$ 2.999. O modelo com mais espaço para dados, de 256 GB, teve cifras iniciais delimitadas em R$ 3.499. Hoje, ambos podem ser encontrados com desconto no mercado eletrônico e ficam em torno de R$ 1.990 e R$ 2.299, respectivamente.

Com informações da Samsung