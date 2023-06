Seja Você Mesma: veja sinopse, elenco e críticas ao filme turco da Netflix

O filme Seja Você Mesma chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (9) e lidera o Top 10 do serviço de streaming. Estrelada por Ahsen Eroğlu e Ozan Dolunay, a trama segue uma jovem acostumada com a vida boa até que um dia precisa encarar a realidade e começar a trabalhar. No entanto, ela entra em uma situação complicada com o chefe.

Com direção de Cemal Alpan, a produção turca é uma adaptação do romance homônimo de Ceylan Naz Baycan, que também assina o roteiro do projeto. Se você gosta de filmes de comédia romântica, confira, a seguir, mais detalhes de Seja Você Mesma.

2 de 3 O filme Seja Você Mesma é estrelado por Ahsen Eroğlu e Ozan Dolunay — Foto: Divulgação/Netflix O filme Seja Você Mesma é estrelado por Ahsen Eroğlu e Ozan Dolunay — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir ao filme The Assault? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Seja Você Mesma

A história gira em torno de Merve (Eroğlu), uma jovem de 28 anos que desfruta de todos os privilégios da vida boêmia até que seu pai vai à falência. Assim, prestes a ser despejada, a protagonista encontra um trabalho novo para ajudar com as contas da casa. Mas é neste novo cargo que Merve se vê em uma situação um tanto delicada com o seu chefe, levando a consequências inesperadas por todos.

Elenco

Estrelado por Ahsen Eroğlu (A Agência) no papel da protagonista Merve e Ozan Dolunay (Happily Ever After) interpretando Anil, o elenco de Seja Você Mesma ainda reúne nomes como Zuhal Olcay (The Merciless Road) dando vida à Nevra, Mine Tugay (Herkes mi aldatir?) vivendo Leyla e Ferit Aktuğ (Everything About Mustafa) como Sehmuz.

Também fazem parte do time de atores Burcu Türünz (As Vidas Secretas da Família Uysal), Ege Aydan (Um Último Amor), Esra Akkaya (20 Dakika), Arif Pişkin (O Último Verão), Süreyya Gürsel Evren (Dano Colateral) e Kirkor Dinçkayıkçı (Face to Face).

3 de 3 Produção turca é uma adaptação do romance homônimo de Ceylan Naz Baycan — Foto: Divulgação/Netflix Produção turca é uma adaptação do romance homônimo de Ceylan Naz Baycan — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre a crítica e o público

Apesar de sua recente popularidade entre os assinantes da Netflix, Seja Você Mesma ainda não tem uma uma recepção positiva. No site agregador IMDb, a produção turca tem nota 4,7, com base em apenas 557 considerações. Já na plataforma Rotten Tomatoes, o longa ainda não obteve nota.

Em reviews internacionais, como a do Ready Steady Cut, o jornalista M.N. Miller tece comentários mistos sobre o projeto, que "não é bom ou ruim, mas uma tentativa abaixo da média de um filme de romance young adult genérico que fica aquém das expectativas".

Por fim, Akash Deshpande, do High On Films, não poupa críticas quanto ao desenrolar narrativo do longa, visto que "nem o roteiro nem a direção conseguem adicionar qualquer profundidade concebível aos seus temas. Portanto, embora você não fique entediado assistindo ao filme, ele deixará sua mente momentos após o final".