Sem Saída: veja sinopse, elenco e trailer do filme com Taylor Lautner

O filme Sem Saída (Abduction, no título original) estreou recentemente na Netflix e já é sucesso entre os assinantes, visto que ocupa a terceira posição do Top 10 do streaming. Lançado em 2011 e estrelado por Taylor Lautner (Crepúsculo), Lily Collins (Emily in Paris) e Sigourney Weaver (Alien, O Resgate), a trama segue um jovem que, após encontrar uma foto sua em um site de pessoas desaparecidas, vê sua vida se desmanchar e mudar completamente.