Shameless: veja sinopse, elenco e trailer da série que é sucesso no TikTok

Frank (William H. Macy) é o patriarca de uma grande e caótica família irlandesa-americana, os Gallaghers. Apesar deste título, seus problemas com álcool por vezes o deixam incapaz de assumir esta responsabilidade, o que faz com que sua filha mais velha Fiona (Emmy Rossum) assuma o papel de mãe dos cinco irmãos. Em Shameless, acompanhe as situações malucas que cada um dos integrantes da família se envolve a cada episódio.

A repercussão de Shameless em sites agregadores é muito positiva, tendo pontuação 8,6 no IMDb e a aprovação de 82% tanto dos críticos quanto da audiência no Rotten Tomatoes. Para Nina Metz, do Chicago Tribune, a série consegue despertar a empatia do público. "Há uma qualidade no núcleo do programa que atrai e faz com que você se importe muito com essa família estranha, unida e cheia de problemas, apenas o suficiente para ver para onde eles irão a seguir", escreveu.