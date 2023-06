Starfield: veja data de lançamento, trailer de gameplay e mais novidades

Starfield é o novo game da Bethesda apresentado em detalhes durante o evento Starfield Direct, com transmissão online no Xbox Showcase. Seu trailer mostrou tudo que os jogadores podem esperar dentro do título, como exploração espacial, personalização, história densa, além de combates em primeira pessoa.

O jogo promete ser uma aventura completa, daquelas que os jogadores passam meses para terminar tudo que a jornada tem a oferecer (assim como Skyrim, também desenvolvido pela Bethesda). Starfield será lançado no dia 6 de setembro, para Xbox Series S, Xbox Series X e PC com Windows 10 ou 11 (via Steam e loja do Xbox).

1 de 5 Starfield tem lançamento marcado 6 setembro para Xbox e PC — Foto: Divulgação/Bethesda Starfield tem lançamento marcado 6 setembro para Xbox e PC — Foto: Divulgação/Bethesda

Lançamento de Starfield

Starfield seria originalmente lançado em novembro de 2022 e, desde então, é uma das grandes promessas da linha Xbox. A Bethesda, porém, resolveu adiar a chegada do jogo, primeiro para março de 2023 e depois para a data atual, 6 de setembro, que deve ser a definitiva. Além disso, este é um game que não vai chegar a plataformas concorrentes, como Nintendo Switch ou PlayStation 5 (PS5).

A exclusividade acontece por conta da decisão da própria Bethesda, que agora é uma empresa da Microsoft e deve lançar mais títulos exclusivos para os consoles Xbox. Starfield já está em pré-venda em versões digitais e físicas, com preços a partir de R$ 350. Mas vale lembrar que o jogo será lançado também para assinantes do Xbox Game Pass, sem custo adicional de download.

2 de 5 Starfield não sairá para o PS5 e Nintendo, já que o Xbox comprou a Bethesda — Foto: Divulgação/Bethesda Starfield não sairá para o PS5 e Nintendo, já que o Xbox comprou a Bethesda — Foto: Divulgação/Bethesda

A história de Starfield

Starfield vai se passar no ano de 2330, bem no futuro, e vai contar como a raça humana chegou a outros planetas, dentro e fora do sistema solar. O personagem do jogador faz parte de um grupo chamado Constelação, que coleta relatos de sociedades espalhadas nos planetas em busca de artefatos raros na galáxia.

Starfield não foca no modo história, mas sim na exploração (tal qual games como No Man's Sky e até Minecraft). O jogo dá liberdade para os jogadores descobrirem novos cenários espaciais, além de deixar você criar um personagem do zero e totalmente configurável. Por conta disso, a trama não parece ser linear, o que exige criatividade dos players para criarem suas próprias narrativas.

3 de 5 Starfield deve trazer bastante liberdade ao jogador, já que não foca em modo história — Foto: Divulgação/Bethesda Starfield deve trazer bastante liberdade ao jogador, já que não foca em modo história — Foto: Divulgação/Bethesda

Gameplay de Starfield

Starfield terá jogabilidade em terceira e primeira pessoa, sendo este último o padrão de combate. Isso pode ser alterado durante a jornada, de acordo com a preferência do jogador. As lutas lembram o que é visto na série Destiny, com armas de fogo futuristas e ondas de inimigos para você encarar, isso tudo ambientado em cenários espaciais. Além disso, o personagem também terá acesso a poderes sobre-humanos, capazes de mover inimigos e objetos do lugar, por exemplo.

Haverá muitas formas de interagir com personagens em cidades e planetas, o que pode influenciar sua história. Também será possível viajar livremente pelo espaço e descobrir segmentos de pesquisa e registro de informações. Starfield também conta com elementos de MMO, onde o jogador vive uma vida dentro do game, mas com os atrativos comuns que um título desta temática tem para apresentar.

4 de 5 Gameplay de Starfield será em primeira e terceira pessoa — Foto: Divulgação/Bethesda Gameplay de Starfield será em primeira e terceira pessoa — Foto: Divulgação/Bethesda

Detalhes técnicos

Bethesda e Microsoft revelaram como Starfield vai se comportar de forma técnica em cada um de seus aparelhos. A informação mais importante é que o game deve rodar a 30 fps, tanto no Xbox Series S, quanto no Xbox Series X. A produtora diz que não quis “sacrificar” a alta qualidade gráfica em ambos os consoles.

Porém, a diferença fica na resolução do game. O Xbox Series X rodará o Starfield em 4K, enquanto que o Xbox Series S terá uma resolução de "apenas" 1440p. Ainda não há informações sobre como Starfield deve rodar em computadores, mas já se sabe qual será a sua configuração exigida. Confira, a seguir, os requisitos mínimos de download.

5 de 5 Não espere rodar Starfield em 60fps no Xbox. O game só estará disponível em 30fps — Foto: Divulgação/Bethesda Não espere rodar Starfield em 60fps no Xbox. O game só estará disponível em 30fps — Foto: Divulgação/Bethesda

Requisitos mínimos

Requisitos Mínimos Starfield Requisito Configuração Mínima Sistema operacional Windows 10 ou Windows 11 Processador AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Memória 16 de RAM Placa de vídeo AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti Espaço livre 125 GB