Taylor Swift no Brasil: tudo sobre os ingressos online da The Eras Tour

Taylor Swift fará 3 shows da turnê ''The Eras Tour' no Brasil em novembro de 2023. Os eventos acontecerão nas cidades do Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo, no Allianz Parque. A pré-venda começou na última segunda- feira (6) para os fãs que compraram ingresso do show cancelado em 2020 por causa da pandemia. Uma iniciativa interessante é a parceria do evento com o C6 Bank , onde clientes do banco terão acesso a uma pré-venda exclusiva nos dias 9 e 10 de junho. Os demais ingressos serão disponibilizados através da página Tickets for Fun a partir do dia 12 de junho.

Os valores das entradas variam entre R$ 190 e R$ 2.250, a depender da modalidade do ingresso — inteira, meia ou um dos 4 pacotes vip, setor e cidade. Confira, a seguir, todas as informações sobre a turnê de Taylor Swift — The Eras Tour no Brasil.

Taylor Swift no Brasil: principais informações

As datas do show da The Eras Tour serão 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos localizado no Rio de Janeiro, e 24 e 25 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, SP. Os ingressos para os shows de Taylor Swift no Brasil custam a partir de R$ 190 (meia) em São Paulo e R$ 240 (meia) no Rio de Janeiro. Veja todos os valores abaixo.

Tabela de preço por setor para os shows de Taylor Swift em São Paulo

Pista Premium: R$ 1050 Inteira / R$ 525 Meia-Entrada

Cadeira Inferior: R$ 750 Inteira / R$ 375 Meia-Entrada

Cadeira Superior: R$ 500 Inteira / R$ 250 Meia-Entrada

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial: R$ 480 Inteira / R$ 240 Meia-Entrada

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial: R$ 480 Inteira / R$ 240 Meia-Entrada

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial: R$ 380 Inteira / R$ 190 Meia-Entrada

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial: R$ 380 Inteira / R$ 190 Meia-Entrada

Tabela de preços por setor para o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro

Pista Premium: R$ 950 Inteira / R$ 475 Meia-Entrada

Pista: R$ 650 Inteira / R$ 325 Meia-Entrada

Cadeira Inferior Leste: R$ 750 Inteira / R$ 75 Meia-Entrada

Cadeira Inferior Oeste: R$ 750 Inteira / R$ 75 Meia-Entrada

Cadeira Superior Leste: R$ 480 Inteira / R$ 240 Meia-Entrada

Cadeira Superior Oeste: R$ 480 Inteira / R$ 240 Meia-Entrada

Para adquirir um ingresso para os shows da Taylor Swift, os usuários podem utilizar as modalidades disponíveis de cartão de crédito em compras realizadas no site (com taxas); dinheiro, cartão de crédito ou débito, para compras realizadas na bilheteria oficial (sem taxas). Para realizar a compra do ingresso, também serão aceitos cartões das bandeiras Mastercard, Amex, Elo, Visa, Hipercard e Diners. Durante a pré-venda, apenas o cartão C6 Bank Mastercard será aceito como forma de pagamento.

Pré-venda da Taylor Swift: quando e como acontece

O primeiro dia de pré-vendas já aconteceu no dia 6 de junho. A modalidade estava disponível para fãs que adquiriram o ingresso para o show cancelado em 2020 da cantora, por causa da pandemia de Covid-19. A fila de espera do pré-venda conta com mais de 140 mil pessoas.

Para comprar os ingressos dessa modalidade, o usuário deve possuir o e-mail cadastrado em 2019-2020 em mãos. Em seguida, é necessário selecionar a modalidade de ingresso desejada (ingressos comuns ou modalidade Vip) para ser encaminhado para o fechamento de compra, caso haja disponibilidade de compra. O período de finalização da compra é limitado, ou seja, o usuário deve se atentar ao limite de tempo para aproveitar a oportunidade.

Taylor Swift T4F: como comprar ingressos no site do TicketsForFun

Para adquirir o ingresso da The Eras Tour pelo site TicketsForFun (https://www.ticketsforfun.com.br/), o usuário precisa realizar um cadastro na plataforma e informar os seus dados pessoais. É necessário escolher o setor desejado, de acordo com a localidade do show, sendo Rio de Janeiro ou São Paulo. Feito isso, você poderá visualizar as opções de preços para os ingressos (inteira ou meia-entrada).

Nesta etapa, também é possível selecionar a quantidade desejada de ingressos. É importante observar o limite de ingressos permitido por CPF/compra. Para os compradores de 2020, o limite é de até dois ingressos por CPF. Durante a pré-venda C6 Bank, Mastercard e a venda geral, o limite será de até quatro ingressos por CPF. Após realizar tais seleções, os ingressos escolhidos serão adicionados ao carrinho de compras e o botão "Comprar" aparecerá automaticamente na parte inferior da tela. Basta clicar na opção para prosseguir com a compra.

Será exibido um resumo da sua compra, com as quantidades e os tipos de ingressos que estarão no carrinho de compras. Em seguida, você precisa visualizar e aceitar os Termos e Condições do site e clicar no botão "Finalizar". Após essas etapas, acesse o seu cadastro no site. Um PIN com quatro dígitos será enviado para o seu endereço de e-mail ou telefone. Se você ainda não tiver um cadastro, será necessário fornecer seus dados para prosseguir com a compra.

Verifique com atenção os dados informados, como nome completo, número de CPF, e-mail, endereço e outras informações. Não se esqueça de aceitar o recebimento de e-mails de marketing e clique em "Pagar". Em seguida, selecione o tipo de entrega desejado, "E-ticket", e clique em "Continuar". Por fim, aparecerá um resumo da sua compra, com a quantidade de ingressos selecionados, os valores e as suas respectivas taxas. Por fim, você poderá escolher a forma de pagamento para concluir a compra.

Como fazer cartão da C6 Bank para comprar ingressos do show da Taylor Swift na pré-venda

Clientes C6 Bank Mastercard também terão uma pré-venda exclusiva das 10h (horário de Brasília) do dia 9 até às 23h59 do dia 10 de junho. O procedimento de abrir uma conta no C6 Bank e solicitar o cartão de crédito deve ser feito através do aplicativo do banco, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Em suas lojas oficiais, Google Play ou App Store, pesquise ‘’C6 Bank’’, toque em “Abrir Conta” e siga as instruções. A análise de abertura para pessoas físicas é feita em até 2 dias úteis.

Com a sua conta aprovada, por motivos de segurança, opte por realizar a compra do ingresso através do cartão virtual. Para acessá-lo, abra o app do C6 Bank, toque em “Cartões” clique em “Cartão Virtual”. Siga as instruções necessárias e finalize sua compra do ingresso do The Eras Tour.

Caso você precise de um aumento de limite, abra o chat e digite ‘’Aumento de limite’’, toque na opção ‘’Gerenciar limite’’ e em seguida, escolha ‘’Aumentar limite". Para finalizar, toque no botão “Sim” para confirmar a leitura dos termos da solicitação.

O que é o Pacote Vip do show da Taylor Swift?

Os pacotes VIP do show da Taylor Swift são modalidades especiais de ingressos que trazem diversos benefícios aos fãs. Confira, a seguir, os pacotes Vips e suas vantagens.

PACOTES VIP — Rio de Janeiro

…READY FOR IT

Valor: R$ 1.250,00

Benefícios:

Um ingresso no setor Cadeira Superior

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

I REMEMBER IT ALL TOO WELL

Valor: R$ 1.500,00

Benefícios:

Um ingresso no setor Pista Comum

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

KARMA IS MY BOYFRIEND

Valor: R$ 1.750,00

Benefícios:

Um ingresso no setor Cadeira Inferior Leste

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

IT’S BEEN A LONG TIME COMING

Valor: R$ 2.250,00

Benefícios:

Um ingresso no setor Pista Premium

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

PACOTES VIP – São Paulo

…READY FOR IT

Valor: R$ 1.250,00

Benefícios:

Um ingresso no setor Cadeira Superior

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

KARMA IS MY BOYFRIEND

Valor: R$ 1.750,00

Benefícios:

Um ingresso no setor Cadeira Inferior

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

IT’S BEEN A LONG TIME COMING

Valor: R$ 2.250,00

Benefícios:

Um ingresso no setor Pista Premium

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

