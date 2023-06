Tela do celular quebrada? Saiba o que fazer e quanto custa trocar

As telas dos celulares são projetadas para apresentar alta performance na resolução de imagens e até contribuir para a melhor sensibilidade no touchscreen do display, o que aperfeiçoa a experiência do usuário com o dispositivo e as suas funcionalidades. Essas especificações resultam em uma camada mais fina de vidro, tornando o gadget mais propenso a acidentes. Por outro lado, os aparelhos mais modernos possuem tecnologias que apresentam telas mais finas e muito resistentes, como a Gorilla Glass, utilizada principalmente nos celulares Samsung .

Mesmo no caso dos modelos mais modernos, existe a possibilidade de quebrar a tela do celular. O TechTudo lista os preços praticados pelo mercado para trocar a tela, explica os cuidados necessários para evitar o problema e como funciona a contratação de serviços específicos para reparar esses danos.

Acidentes com a tela do celular são comuns até com os usuários mais cuidadosos — Foto: Reprodução/Pixabay

Como consertar a tela do celular

A opção mais comum e indicada para a troca de tela é através da assistência técnica da própria fabricante do smartphone. Nelas, são utilizados os procedimentos padrões da montagem do aparelho, além de peças originais. Nesse caso, os preços geralmente são elevados e podem custar até mais da metade do valor original do celular.

No caso do iPhone (iOS), a Apple pode tanto reparar o aparelho com peças novas ou recondicionadas como enviar um novo aparelho ou oferecer o reembolso do valor caso o dispositivo ainda esteja na garantia.

Os celulares Samsung apresentam tela Gorilla Glass, mais fina e resistente — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Em razão disso, muitos usuários optam pelo conserto a partir de técnicos e lojas não credenciadas. Por mais que comprometa a cobertura da garantia do aparelho, dependendo do valor cobrado, da disponibilidade em sua região e do seu orçamento para o conserto, esta é uma escolha bastante válida.

Apesar de não contar com a mesma qualidade de uma agência autorizada ou de especialistas que são treinados a partir dos processos padrões de montagem, essa opção apresenta operações eficientes e que solucionam o problema.

Vale lembrar que quanto mais moderno for o aparelho, mais cara será a sua troca de tela devido ao valor das peças a serem utilizadas no reparo. Ou seja, entre a tela de um iPhone 14 e a de um iPhone 12, o conserto da primeira vai exigir um maior investimento pela tecnologia utilizada. Nos celulares Samsung, a infinidade de modelos de displays exige maior atenção em sua troca para que não seja escolhida uma versão incompatível com o dispositivo.

Celulares Samsung merecem maior atenção na troca do display — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

É fácil quebrar a tela de um celular?

Por consequência, descuidos podem acontecer durante a sua utilização e o usuário pode acabar derrubando o aparelho ou até mesmo esbarrando em alguma superfície mais dura. Mesmo que o impacto não tenha sido forte, fatores como tamanho da tela, tipo de solo, ângulo e velocidade da queda influenciam diretamente nestes acidentes.

Também é importante ressaltar que problemas internos de funcionamento também podem danificar a tela, e assim, a garantia pode ser acionada caso ainda esteja ativa para cobrir os custos de reparo. Em algumas situações, é possível continuar utilizando o aparelho sem o comprometimento de suas funcionalidades. Entretanto, em impactos mais profundos, a distribuição dos cacos de vidro da tela podem tanto machucar o usuário como afetar o modo de funcionamento do dispositivo, necessitando repará-lo com urgência.

Garantia dos celulares

1. Apple

No caso da Apple, ela garante aos celulares e aos seus acessórios contra defeitos nos materiais e mão de obra pelo prazo de um ano, o que exclui “danos causados por acidente, abuso ou mau uso”. Para solicitar o reparo, o contato pode ser feito online ou presencialmente em uma loja autorizada (Apple Store ou um Centro de Serviço Autorizado Apple/AASP).

2. Samsung

A Samsung também garante aos seus dispositivos móveis um ano contra problemas decorrentes de “falha nos componentes ou no processo de montagem do produto”. O usuário interessado no reparo deve ir a um dos centros de serviços autorizados ou enviar o aparelho por correios após atendimento online.

A Motorola oferece o mesmo período de garantia, com o atendimento realizado online a partir de um cadastro com CPF, o IMEI do celular e e-mail.

Atendimento da Motorola é realizado online com CPF, IMEI do celular e e-mail — Foto: Reprodução/Motorola

Geralmente, telas rachadas ou quebradas são consideradas mau uso do smartphone e a garantia não cobre o seu conserto ou troca do celular. A Apple substitui telas danificadas mediante uma taxa de acordo com o modelo do dispositivo, porém, apenas nas lojas autorizadas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Quanto custa trocar a tela do celular Samsung

A Samsung disponibiliza duas opções de reparo: a troca do módulo da tela (mais cara, com a substituição da estrutura metálica e da bateria) ou o reparo da tela (mais acessível, trocando apenas a tela frontal). Confira as sugestões de preço da Samsung abaixo:

Samsung S22: R$ 1.121,62 (Avaria na tela com dano do aro metálico) ou R$ 866,14 (Avaria na tela sem dano do aro metálico)

Samsung S22+: R$ 1.230,17 (Avaria na tela com dano do aro metálico) ou R$ 902,91 (Avaria na tela sem dano do aro metálico)

Samsung S21 5G: R$ 1.150,88 (Avaria na tela com dano do aro metálico) ou R$831,12 (Avaria na tela sem dano do aro metálico)

Samsung S20: R$1.370,85 (Avaria na tela com dano do aro metálico) ou R$1.132,00 (Avaria na tela sem dano do aro metálico)

Galaxy A52: R$552,00 (Avaria na tela)

Galaxy A51: R$645,41 (Avaria na tela com dano do aro metálico)



É possível acessar os demais preços sugeridos para o conserto de tela quebrada no site oficial da fabricante (https://www.samsung.com/br/support/valorreparo/).

Quanto custa trocar a tela do iPhone (iOS)

Confira abaixo o valor de cada um dos modelos de iPhone que a Apple ainda realiza a troca da tela. Para mais informações, confira a matéria do TechTudo.

Contratação de seguros

Dependendo da sua necessidade, a contratação de um seguro que cobre acidentes na tela do celular pode ser bastante útil e vantajosa. Esses seguros são oferecidos pelas próprias fabricantes, por operadoras de celular, por seguradoras e até mesmo por bancos. Lembre-se de conferir todos os critérios e condições antes de escolher e contratar um plano, para não ser surpreendido: a maioria deles garante proteção contra roubos, furtos e danos acidentais. O valor médio para a prevenção de quedas acidentais varia entre R$ 10 e R$ 22 por mês, saindo muito mais barato do que a aquisição de um novo aparelho.

Um exemplo é o Samsung Care, da própria fabricante sul-coreana, que disponibiliza quatro tipos de seguro: roubo e furto qualificado, dano acidental, seguro tela protegida e garantia estendida, com valores entre R$ 119,00 e R$ 3.099,00 por ano, a depender do modelo do telefone e do plano escolhido.

O seguro Tela Protegida age sobre quebras acidentais da tela e oxidação dos seus componentes, garantindo até dois reparos em 12 meses de vigência. Vale lembrar que a origem dessa quebra deve carregar caráter de imprevisto, repentino e acidental.

O Samsung Care oferece quatro planos de seguro, entre eles, o Tela Protegida — Foto: Reprodução/Samsung

Cuidados com o dispositivo

Independente da realização ou não da troca da tela de um dispositivo, é possível prevenir esses acidentes com pequenas atitudes do dia a dia. A conservação do aparelho pode ser feita principalmente a partir do uso de capinhas anti-impacto e de películas protetoras. As últimas podem ser de gel ou de vidro: o primeiro material é mais resistente e duradouro, porém mais caro, enquanto o segundo apresenta um preço mais acessível no mercado, apesar de menor durabilidade.

Películas protegem a tela do celular e prometem manter o bom funcionamento do touch screen — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Outra maneira de conservar o seu dispositivo é limpando a sua tela com produtos específicos periodicamente. Atentar-se a situações que podem danificar o seu aparelho, como altas temperaturas (vapor do banho e exposição ao sol), locais propícios para queda e arranhões (bolso da calça ou fora das divisórias de bolsas e mochilas) e outros agentes externos (poeira, água e areia). Evite situações de risco, como utilizá-lo dentro do banheiro ou andando em movimento.

Quando optar por comprar um novo celular?

Em algumas situações, a compra de um novo celular possui um maior custo-benefício em relação ao conserto da tela e de outros danos internos como o display, por mais que demande um investimento alto por parte do usuário: alguns desses reparos podem custar mais da metade do valor do aparelho. Dessa forma, é necessário avaliar o que vale mais a pena em relação às condições do smartphone e às suas necessidades de uso.

Comprar um celular novo é uma alternativa para substituir o antigo com tela danificada — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Algumas fabricantes e lojas de eletrônicos aceitam os celulares antigos dos clientes para a aquisição de um novo aparelho com desconto. Quanto melhor conservado estiver o gadget, maior será o valor bônus, contudo, dispositivos com as telas quebradas também são aceitos nessa troca, desde que estejam funcionando.

Outra opção é utilizar programas de desconto, como os da Samsung e os da Apple para estudantes, que fornecem preços reduzidos e ofertas especiais em produtos selecionados.

