TFT Set 9: veja as melhores comps de Runeterra Reformada para mandar bem

O TeamFight Tactics (TFT) recebeu o Set 9, Runeterra Reforjada, no último dia 14 de junho. Com ele, os jogadores receberam uma série de novidades, desde as já esperadas mudanças de campeões e características, até as adições de novas mecânicas. Até o momento, os jogadores vêm elogiando bastante o novo conjunto, destacando, em especial, o bom trabalho no balanceamento entre as composições. Por isso, há um bom número de estratégias interessantes para você montar no tabuleiro do TFT . Confira, a seguir, algumas das melhores comps para mandar bem no Set 9.

Veja algumas das melhores composições no Set 9 de TFT

Sobre o Set 9: Runeterra Reforjada

O TFT foi totalmente renovado com campeões, pequenas lendas e arenas. Dessa forma, as novidades mais impactantes estão nas inéditas mecânicas lançadas para a atualização. A primeira delas aparece antes mesmo de você iniciar a partida. Foram adicionadas um total de 15 Lendas para você escolher e elaborar sua estratégia de antemão. As lendas influenciam apenas nos seus aprimoramentos durante a partida, modificando os bônus que você receberá em determinadas rodadas.

Já no começo do game, o primeiro passo dos jogadores ficou muito diferente. Foram adicionados três portais para serem escolhidos e alterarem as regras do jogo, totalizando 20 diferentes que podem aparecer para votação. É possível, por exemplo, fazer o jogo conceder ouro por rodada ou assegurar diferentes fortalecimentos para os campeões. Por fim, houve mudanças de balanceamento nos próprios aprimoramentos, no dano recebido e no ganho de experiência, além de outras pequenas mudanças na interface geral do game.

Set 9 do TFT vem sendo elogiado pelos jogadores

Melhores composições do Set 9

Zaun + Piltover

Zaun e Piltover parece ser a combinação mais forte do momento entre as composições. Para iniciar a construção dessa estratégia, tenha em mente de que você irá precisar de uma linha de unidades "Artilheiro" na retaguarda, ao mesmo tempo que se constrói uma linha de frente com "Brutamontes". O melhor momento para iniciar essa composição é quando se encontra rapidamente unidades de Tristana (Yordle – Artilheiro), Jinx (Zaun – Artilheiro), Renekton (Shurima – Brutamontes) e Vi (Piltover – Brutamontes).

Com essas quatro unidades, você já pode montar seu tabuleiro e priorizar itens para trabalhar na build futura dos campeões. Itens como Lâmina da Fúria de Guinsoo e Último Sussurro para os carregadores, ou Warmog e Capa Gargolítica para os tanques, serão muito úteis para fazer sua composição funcionar. Em especial se você encontrar muitos Jayce e Ekko no mid-game para aumentar seu bônus de Piltover e Zaun. Se possível, aproveite da força atual do Arauto de Zeke e coloque-o no Jayce para deixar seus carregadores ainda mais poderosos.

Zaun + Piltover – Unidades Principais Unidades Características Custo Tristana Yordle – Artilheiro 1 Renekton Shurima – Brutamontes 1 Jinx Zaun – Artilheiro 2 Vi Piltover – Brutamontes 2 Ekko Zaun – Piltover – Ladino 3 Jayce Piltover – Artilheiro 3 Zeri Zaun – Artilheiro 4 Urgot Zaun – Mira Letal 4 Sejuani Freljord – Brutamontes 4 Senna Ilha das Sombras – Artilheiro – Redentora 5 Heimerdinger Piltover – Yordle – Tecnogênio 5

A Zeri (Zaun – Artilheiro) é uma opção melhor de carregadora do que a Jinx. Se você encontrar muitas unidades dela na transição para o late game, não hesite em passar os itens da Jinx para ela e assegurar ainda mais dano no late game. O mesmo se plica à Sejuani (Freljord – Brutamontes) para turbinar sua linha de frente. Por fim, trocar sua Vi por um Heimerdinger (Piltover – Yordle – Tecnogênio) pode ser interessante se sua Vi não se encontrar com três estrelas ou se ela não for necessária para completar um combo de Brutamontes.

Composição com Artilheiro na backline pode dar muita dor de cabeça para seus adversários

Mira Letal + Brutamontes

Uma linha de frente de Brutamontes com muitos "Mira Letal" atrás darão muito trabalho para seus adversários nas partidas. O carregador inicial dessa composição será o Jhin (Ionia – Mira Letal). Foque os itens de dano no personagem, como Mata-Gigantes, Gume do Infinito e Lâmina da Fúria de Guinsoo, e segure-os até você achar o Aphelios (Targon – Mira Letal). O outro Miral Letal será a Ashe (Freljord – Mira Letal) para combinar com outros "Freljord" no futuro. Não há necessidade de se preocupar com itens para ela.

Em relação aos Brutamontes do early game, equipe o Renekton (Shurima – Brutamontes) e ative o efeito da característica com Cho'Gath (Vazio – Brutamontes). Já no mid-game, aumente sua linha de frente com Vi (Piltover – Brutamontes) e Rek'Sai (Vazio – Brutamontes). Colete algumas unidades de Soraka (Targon – Emanador) também para utilizar mais adiante. Mantenha no Renekton itens como Warmog e Placa Gargolítica até encontrar unidades de Sejuani (Freljord – Brutamontes), quando começa sua preparação para o late game.

Mira Letal + Brutamontes – Unidades Principais Unidades Características Custo Jhin Ionia – Mira Letal 1 Renekton Shurima – Brutamontes 1 Cho'Gath Vazio – Brutamontes 1 Ashe Freljord – Mira Letal 2 Vi Piltover – Brutamontes 2 Soraka Targon – Emanador 2 Rek'Sai Vazio – Brutamontes 3 Taric Targon – Bastião – Feiticeiro 3 Lissandra Freljord – Emanador 3 Sejuani Freljord – Brutamontes 4 Shen Ionia – Bastião – Emanador 4 Aphelios Targon – Mira Letal 4 Sion Noxus – Brutamontes 5

Para o late game, não esqueça de passar os itens do Jhin e do Renekton para Aphelios e Sejuani, respectivamente. Você ainda precisará de Taric (Targon – Bastião – Feiticeiro), Lissandra (Freljord – Emanador) e Shen (Ionia – Bastião – Emanador) para os combos de Freljord, Bastião e Emanador. O Sion (Noxus – Brutamontes) fechará sua composição com perfeição, mantendo-o como único Brutamontes ao lado da Sejuani, enquanto os demais poderão ser descartados.

Aphelios pode causar um enorme estrago nas unidades inimigas nessa composição

Noxus + Shurima

Noxus e Shurima é um combo fácil de se fazer por um motivo: sua principal preocupação é encontrar os noxianos, com exceção do Azir (Shurima – Estrategista) e do Nasus (Shurima – Colosso), que se encaixarão bem na composição no late game. Vale lembrar que as unidades com característica Noxus receberão vida, poder de habilidade e dano de ataque quando estiverem juntas, o que já é, por si só, um bônus muito poderoso. A única unidade fora de Noxus que pode ser realmente útil no começo do jogo é a Orianna (Piltover – Feiticeiro), como companhia para seu Swain (Noxus – Estategista – Feiticeiro).

A principal ideia dessa composição é reunir itens de dano em grande maioria. Coloque esses itens no Swain nas primeiras rodadas e guarde-os para a Katarina (Noxus – Ladino) e o Darius (Noxus – Colosso). No late game, com Sion (Noxus – Brutamontes) e Nasus na linha de frente, e o Azir causando dano logo atrás, você decide se permanece com a Samira (Noxus – Desafiante) ou o Kled (Noxus – Yordle – Dizimador).

Noxus – Principais Unidades Unidades Características Custo Samira Noxus – Desafiante 1 Cassiopeia Noxus – Shurima – Emanador 1 Orianna Piltover – Feiticeiro 1 Swain Noxus – Estrategista – Feiticeiro 2 Kled Noxus – Yordle – Dizimador 2 Katarina Noxus – Ladino 3 Darius Noxus – Colosso 3 Azir Shurima – Estrategista 4 Nasus Shurima – Colosso 4 Sion Noxus – Brutamontes 5

Sua backline ficará interessante apenas com Cassiopeia (Noxus – Shurima – Emanador) e Azir, fechando o combo de Shurima, enquanto a Katarina fica na segunda linha de frente e os demais ficam na primeira linha. Por sinal, o Azir será muito útil com apenas um item: Lâmina da Fúria de Guinsoo. Se você conseguir esse item, coloque nessa unidade para maior dano, enquanto sua enorme frontline faz o trabalho pesado.

Noxus com Shurima é uma composição de fácil execução no TFT

Vazio

O Vazio é uma característica difícil de se aplicar nas suas combinações do TFT. Mas, se você conseguir o bônus de oito unidades, a vitória pode ser sua. Para fazer essa estratégia, você precisa ter o acréscimo extra de um Vazio em seu campo. Caso contrário, você só poderá alcançar sete unidades desse grupo, ou seja, será impossível adquirir o bônus máximo de trazer o Barão Na'Shor como aliado, uma enorme condição de vitória no late game.

Outro detalhe importante é encontrar logo cedo uma Bel'Veth (Imperatriz – Vazio) para assegurar o bônus final. Lembrando que ela é uma unidade de custo 5, não tão simples assim de aparecer. Em relação ao começo da composição, não há mistérios. Além de encontrar unidades do Vazio, como Malzahar (Vazio – Feiticeiro) e Cho'Gath (Vazio – Brutamontes), é muito interessante reunir outros Brutamontes para formar uma boa linha de frente para o early e mid-game.

Vazio – Unidades Principais Unidades Características Custo Malzahar Vazio – Feiticeiro 1 Cho'Gath Vazio – Brutamontes 1 Renekton Shurima – Brutamontes 1 Kassadin Vazio – Bastião 2 Vi Piltover – Brutamontes 2 Rek'Sai Vazio – Brutamontes 3 Vel'Koz Vazio – Multiconjurador – Feiticeiro 4 Kai'Sa Vazio – Desafiante 4 Yasuo Ionia – Desafiante 4 Bel'Veth Imperatriz – Vazio 5

A carregadora no tabuleiro será a Kai'Sa (Vazio – Desafiante), que será excelente com itens como Morellonomicon, Lança de Shojin e Lâmina da Fúria de Guinsoo. Outro detalhe interessante na composição é a adição do Yasuo (Ionia – Desafiante) para complementar a Kai'Sa com a característica "Desafiante". Se você tiver um emblema do Vazio, ele pode ser o campeão a utilizá-lo, caso necessário para fechar as oito unidades com a característica em questão.

Kai'Sa brilha na complicada composição do Vazio

Colosso

Colosso é uma característica que pode formar uma ótima linha defensiva, graças à passiva de redução de dano que seus campeões trazem. Se você encontrar muitos itens para a receita do Arauto de Zeke e obter um bom número de cópias do Garen (Demacia – Colosso), pode ser o momento ideal fazer uma composição de colossos. É importante lembrar que essa estratégia funciona com o "Slow Roll", ou seja, ao alcançar a marca de 50 de ouro, está na hora de rodar a loja para correr atrás de campeões três estrelas.

Um bom começo de jogo seria encontrar Irelia (Ionia – Desafiante), como frontline temporária, e Samira (Noxus – Desafiante), para segurar os itens de dano do Garen. A frontline do early game também contaria com Sett (Ionia – Colosso) e Warwick (Zaun – Colosso – Desafiante). A ideia com o passar das rodadas é fechar o combo colosso com Darius (Noxus – Colosso) e, principalmente, o carregador Garen, além de estar no nível 6 na rodada 3-2.

Colosso – Unidades Principais Unidades Características Custo Irelia Ionia – Desafiante 1 Samira Noxus – Desafiante 1 Sett Ionia – Colosso 2 Warwick Zaun – Colosso – Desafiante 2 Galio Demacia – Emanador 2 Teemo Yordle – Estrategista – Multiconjurador 2 Garen Demacia – Colosso 3 Darius Noxus – Colosso 3 Sona Demacia – Multiconjurador 3 Nasus Shurima – Colosso 4 Jarvan IV Demacia – Estategista 4

Os colossos estarão sempre na linha de frente, com Garen sendo sua fonte de dano e, se possível, outros estando equipados com o Arauto de Zeke. Na última linha de seu tabuleiro, há uma dupla interessante: Sona (Demacia – Multiconjurador) e Teemo (Yordle – Estrategista – Multiconjurador). Demacia servirá para combinar Garen com o Galio (Demacia – Emanador), que também tem muita resistência, e o Jarvan IV (Demacia – Estrategista), que combina com o Teemo. Os dois não precisam de itens para serem úteis na composição.

Garen é seu carregador principal na composição de colossos

