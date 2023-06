The Idol: veja sinopse, elenco, críticas e trailer da série do HBO Max

O primeiro episódio de The Idol chegou ao HBO Max no último domingo (4). A nova série, produzida por Sam Levinson (Euphoria) e pelo cantor Abel Tesfaye, o The Weeknd, é uma história de drama que vem levantando polêmicas antes mesmo do lançamento. No enredo, conhecemos uma artista pop em ascensão que se encontra com um empresário cheio de segredos. Os episódios serão transmitidos na HBO e estarão disponíveis no streaming todo domingo, às 21h e 22h, respectivamente.

A produção foi alvo de grandes polêmicas: fontes que trabalharam no projeto disseram à Rolling Stone que o enredo sofreu muitas alterações e chegou a se transformar em uma “tortura pornográfica”. Confira tudo sobre The Idol, nova série da HBO Max.

2 de 3 The Idol é protagonizada por Lily-Rose Depp e The Weeknd — Foto: Divulgação/HBO The Idol é protagonizada por Lily-Rose Depp e The Weeknd — Foto: Divulgação/HBO

Sinopse de The Idol

A série apresenta a estrela pop Jocelyn (Lily-Rose Depp), que está lidando com as consequências de sofrer um colapso nervoso. A cantora foi obrigada a interromper a sua turnê e agora busca chegar ao topo de sua fama, com uma faceta mais madura e sexy. No caminho, ela conhece Tedros (The Weeknd), um empresário dono de uma boate popular que promete ser um grande “guru” para as celebridades. De acordo com a sinopse oficial, o rapaz “reacende a paixão” da cantora pela vida.

Rapidamente, Jocelyn e Tedros se envolvem em um relacionamento intenso, que ultrapassa os limites e altera o comportamento e as ideias da jovem. O culto, liderado pelo empresário, revela grandes riscos, mas a cantora está disposta a fazer de tudo para alcançar um patamar nunca antes visto em sua carreira.

Elenco

The Weeknd (American Dad!) e Lily-Rose Depp (Tusk) são os protagonistas Tedros e Jocelyn, respectivamente. A cantora de K-pop Jennie faz o papel de Dyanne, dançarina de Jocelyn, enquanto Troye Sivan (Boy Erased) interpreta Xander, diretor criativo da artista pop. Jane Adams (Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças) é outro nome no elenco e atua como Nikki Katz, executiva de uma grande gravadora.

Suzanna Son (Red Rocket), Rachel Sennott (Morte Morte Morte), Hari Nef (Transparent) e o cantor Moses Sumney também estão na série como Chole, Leia, Talia e Izaak, respectivamente.

3 de 3 Jennie, do BLACKPINK, faz sua estreia na atuação em The Idol — Foto: Divulgação/HBO Jennie, do BLACKPINK, faz sua estreia na atuação em The Idol — Foto: Divulgação/HBO

Recepção da crítica

Antes do lançamento no streaming, The Idol contou com a exibição antecipada de seus dois primeiros episódios no Festival de Cannes — que não foram bem recebidos pela crítica. Peter Debruge, da Variety, afirmou que "as cenas de sexo e nudez são exageradas", chegado a compará-las a um filme pornô, e que "a direção de Levinson não convence ao mostrar o desejo da protagonista pela fama".

Além disso, Lovia Gyarkye, do The Hollywood Reporter, ressaltou que “em vez de mostrar a natureza predatória do mercado, The Idol se tornou uma história de amor proibido, a partir de uma fantasia masculina tóxica”. Vale lembrar que a matéria da Rolling Stone, publicada em março, ouviu cerca de 13 fontes da produção e uma delas afirmou que a série, que pretendia ser uma sátira da cultura Hollywoodiana, acabou “virando aquilo que criticava”.

Após a estreia no HBO Max, The Idol continua com avaliações medianas, com apenas 5,2 no IMDb, com quase duas mil avaliações, e 56% da aprovação do público no Rotten Tomatoes. No último site, apenas 25% da crítica especializada aprovou a produção de The Weeknd e Sam Levinson.