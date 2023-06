Tudo sobre Amazon Prime Video: veja preço, como assinar, catálogo e mais

Amazon Prime Video é o serviço de streaming da Amazon oferecido no Brasil como parte do Amazon Prime , programa que dá vantagens, como frete grátis em compras , e-books ilimitados e player de músicas. A plataforma audiovisual oferece produções exclusivas em seu catálogo, como O Homem no Castelo Alto e Jack Ryan, além de filmes e séries de sucesso, como Minha Culpa, The Boys, The Grand Tour, O Senhor dos Anéis - Os Anéis De Poder, Fleabag e mais.

O streaming é um dos mais acessíveis do mercado, com preço de R$ 14,90 mensais, que dá direito a vídeo em 4K e reprodução em três telas em smart TVs, celulares e consoles de videogame. Há a opção de teste grátis de 30 dias. A seguir, conheça o Amazon Prime Video em detalhes e saiba se o serviço é o ideal para você. Confira o catálogo, além de como assinar e como cancelar.

Amazon Prime Video: veja preço dos planos, catálogo e como funciona

Tudo sobre o Amazon Prime Video: veja o guia completo

O TechTudo reuniu abaixo oito tópicos que explicam como funciona o Amazon Prime Video. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

O que é e como funciona o Amazon Prime Video Planos e preços Catálogo Aplicativo e recursos Qualidade de imagem e de áudio Como assinar o Amazon Prime Video Como cancelar o Amazon Prime Video Concorrentes

1. O que é e como funciona o Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video é um serviço de streaming de vídeo oferecido pela Amazon. Ele permite que os assinantes tenham acesso a uma grande variedade de filmes, séries de TV, programas de televisão, documentários e conteúdo original produzido pela Amazon. O serviço pode ser acessado por meio de dispositivos como notebooks, celulares, tablets, smart TVs e dispositivos de streaming, como o Amazon Fire TV Stick ou Chromecast.

Para usar o Amazon Prime Video, é necessário se tornar um membro do Amazon Prime, que é um programa de assinatura abrangente oferecido pela Amazon. Além do acesso ao Prime Video, os membros também desfrutam de benefícios como frete grátis em milhares de produtos na loja online da Amazon, acesso a músicas e livros digitais, armazenamento de fotos na nuvem, entre outros.

Após se tornar um membro do Amazon Prime, o usuário pode baixar o aplicativo do Prime Video em seu dispositivo e fazer login com sua conta. A partir daí, ele pode navegar pelo catálogo de conteúdo disponível, assistir a filmes e séries sob demanda, criar listas de reprodução, avaliar e comentar os programas, além de ter acesso a recursos como legendas e opções de áudio em vários idiomas.

O Amazon Prime Video também oferece a opção de download de conteúdo, permitindo que os assinantes assistam a filmes e séries offline, sem precisar de uma conexão de Internet ativa. Além disso, o serviço fornece recomendações personalizadas com base nas preferências do usuário e permite a criação de perfis individuais para cada membro da família.

2. Planos e preços

O Prime Video pode ser assinado em um plano de R$ 14,90 mensais, que faz parte do pacote Amazon Prime. A assinatura dá acesso não apenas à plataforma de streaming, mas também a vantagens e outros serviços da Amazon:

Entrega Prime com frete grátis (gratuito para determinadas regiões);

Prime Reading;

Music Prime;

Ofertas exclusivas;

Twitch Prime.

O plano permite streaming em até três telas simultâneas e dá acesso a conteúdo em 4K com HDR, desde que o usuário possua conexão com a Internet que suporte vídeo UHD e também use um dispositivo com tela compatível.

Ao assinar o Prime Video, você tem direito a um período de 30 dias gratuitos para testes. Ao final do tempo, as mensalidades são renovadas automaticamente no cartão de crédito cadastrado pela conta.

Durante um longo período, o Amazon Prime Video era conhecido por oferecer os preços mais acessíveis no mercado de serviços de streaming, atraindo muitos entusiastas de filmes e séries. Até 2022, os preços do serviço eram os seguintes:

Plano mensal: RS$ 9,90;

Plano anual: RS$ 89,00 (RS$ 7,41 por mês).

Atualmente, porém, os valores de assinatura do streaming ficam em:

Plano mensal: R$ 14,90

Plano anual: R$ 119,00 (equivalente a R$ 9,91 por mês).

3. Catálogo

O Prime Video tem um catálogo variado com filmes e séries famosas, além de produções exclusivas da Amazon. Entre o material exclusivo estão séries e filmes como O Homem No Castelo Alto (The Man In The High Castle), American Gods, Jack Ryan, The Grand Tour e The Boys. Franquias conhecidas, como Downton Abbey, Seinfeld, House, Mr. Robot e Supernatural são alguns dos exemplos das séries de TV disponíveis no Prime Video.

Embora o catálogo seja variado e contenha filmes recentes e de sucesso, como Capitã Marvel e Interestelar, o Prime Video ainda oferece uma quantidade menor de títulos que os serviços rivais, como a Netflix. Buscadores especializados em streaming, como o JustWatch, mostram que a Netflix apresenta uma maior variedade tanto de séries quanto filmes.

A seguir, confira os melhores filmes e séries do Amazon Prime Video:

Filmes:

Doentes de Amor

Entre Facas e Segredos

Parasita

Um Lugar Silencioso

Lady Bird: A Hora de Voar

A Despedida

O Relatório

Z: A Cidade Perdida

A Forma da Água

Séries:

A Maravilhosa Sra. Maisel

The Boys

Fleabag

Deuses Americanos

Tom Clancy's Jack Ryan

Belas Maldições

The Expanse

Homecoming

Hanna

Bosch

Essa é apenas uma pequena amostra da vasta biblioteca de filmes e séries disponíveis no Amazon Prime Video. O catálogo é constantemente atualizado, então há sempre novos títulos sendo adicionados.

4. Aplicativo e recursos

No caso do app para celulares, há suporte para download de filmes e episódios para assistir offline, além da possibilidade de usar dispositivos como o Fire TV Stick ou Chromecast para transmitir o conteúdo do celular para a tela da TV.

Um dos recursos que diferenciam o Prime Video é o X-Ray: o filtro em tempo real dá informações contextuais sobre o que o usuário vê na tela, informando nomes dos atores, personagens, das músicas da trilha sonora e muito mais.

Com a ferramenta, várias pessoas podem sincronizar a reprodução do vídeo e assistir simultaneamente, enquanto compartilham suas experiências por meio de um chat em grupo. Ao iniciar uma Watch Party, o usuário pode convidar outras pessoas para participarem por meio do compartilhamento de um link de convite.

Os convidados devem ser assinantes do Amazon Prime e ter acesso ao conteúdo selecionado. Todos os participantes da Watch Party assistem ao mesmo vídeo em sincronia, pausando, retomando e avançando juntos.Durante a reprodução, os participantes podem interagir por meio de um chat em grupo, que permite enviar mensagens de texto e emojis para todos os presentes na Watch Party.

É importante mencionar que o recurso de Watch Party está disponível apenas para determinados títulos do Amazon Prime Video e pode variar dependendo da região. Além disso, o número de participantes em uma Watch Party pode ser limitado.

Além disso, no Amazon Prime Video, é possível criar múltiplos perfis para personalizar a experiência de cada usuário. Além do perfil padrão associado à conta, é permitido gerenciar até cinco perfis adicionais, tanto para adultos como para crianças. Essa funcionalidade é especialmente útil quando várias pessoas estão utilizando a mesma conta simultaneamente.

Ao criar perfis infantis, o streaming se torna restrito a filmes apropriados para crianças com menos de 12 anos. Isso garante que conteúdos adultos ou violentos não sejam acessados por menores de idade e contribui para uma experiência segura e adequada para os pequenos.

Outra vantagem do serviço são as opções de legendas personalizáveis. Enquanto algumas pessoas estão satisfeitas com o estilo padrão das legendas, outras podem preferir personalizá-las de acordo com suas preferências. É possível acessar as configurações e ajustar as legendas para que sejam exibidas da maneira desejada durante a reprodução de vídeos.

Ao acessar as configurações, você pode encontrar a opção "Legendas" e fazer edições nas cores, fundo, opacidade, tamanho e bordas da fonte das legendas. Essas alterações podem ser feitas pelo navegador e se aplicam a todos os dispositivos utilizados para assistir ao conteúdo.

5. Qualidade de imagem e de áudio

O Prime Video fornece conteúdo audiovisual em várias resoluções, de acordo com a capacidade da conexão do usuário e compatibilidade da tela. No melhor dos cenários, o usuário terá acesso a material em 4K, além de som Dolby Digital de 5.1 canais ou Dolby Atmos. Os títulos de conteúdo serão identificados com a marca "UHD" próxima ao seu título.

O Amazon Prime Video ajusta automaticamente a qualidade do streaming de acordo com a velocidade da conexão e o dispositivo utilizado. O fator interessante aqui é que todos esses recursos fazem parte da assinatura básica da Amazon, enquanto serviços rivais, como a Netflix, oferecem alta qualidade de vídeo apenas nos planos mais caros.

6. Como assinar o Amazon Prime Video

Para assinar o Amazon Prime Video, siga estas etapas:

Acesse o site da Amazon Prime (amazon.com.br/prime) em seu navegador; Clique em "Teste grátis por 30 dias"; Você será direcionado para uma página de pagamento onde precisará fornecer informações de pagamento válidas. Será cobrada uma taxa após o período de teste gratuito, a menos que você cancele antes do término; Siga as etapas fornecidas para concluir a assinatura e fornecer as informações de pagamento.

Após concluir a assinatura, você terá acesso ao catálogo do Amazon Prime Video e poderá começar a assistir filmes, séries e outros conteúdos imediatamente. Veja, em detalhes, como assinar Amazon Prime no plano anual pelo computador.

7. Como cancelar o Amazon Prime Video

Caso você tenha feito a assinatura por meio de um terceiro, como um provedor de serviços, é necessário entrar em contato com eles para obter assistência adicional. Para cancelar o Amazon Prime Video, siga este passo a passo:

Acesse sua conta e vá para as configurações; Selecione a aba "Sua conta"; Se você possui uma assinatura exclusiva do Prime Video, escolha a opção "Encerrar assinatura"; Caso sua assinatura seja do Amazon Prime, que inclui o Prime Video, selecione "Editar" na seção "Assinatura Prime".

Além disso, confira o tutorial completo de como cancelar assinatura Amazon Prime Video pelo PC. Ao encerrar sua assinatura do Amazon Prime, as assinaturas adicionais vinculadas a ela, tanto no Amazon Prime quanto no Prime Video, não serão renovadas.

Após o cancelamento, você ainda poderá aproveitar os benefícios do Amazon Prime até o final do período de assinatura atual. Após esse período, sua assinatura do Amazon Prime Video será encerrada e você não será mais cobrado.

8. Concorrentes

O Prime Video da Amazon encontra concorrência no mercado de streaming no Brasil, composto por nomes como Netflix, HBO Go e até mesmo YouTube. O grande trunfo da Amazon é oferecer o Prime como um item de um pacote completo de serviços de compras online, de forma que não tem como a Netflix ou a HBO Go rivalizarem.

Outro aspecto que deixa a plataforma da Amazon mais atrativa é que a assinatura, por R$ 14,90, ele dá acesso a streaming em 4K por um valor acessível. Entretanto, o serviço fica para trás no quesito conteúdo, o que pode desagradar o usuário na hora de escolher qual streaming assinar.

