Tudo sobre Nokia G21: ficha técnica, preço e lançamento

O Nokia G21 é um dos grandes expoentes da Nokia. Lançado em fevereiro de 2022 pela HMD Global, empresa responsável pelos telefones da marca, o celular só chegou ao mercado brasileiro no segundo semestre. Membro de uma linha que garante bom custo-benefício, o Nokia G21 chegou com a promessa de boa câmera e bateria duradoura, sem perder a fama que a marca tem de aparelhos com boa durabilidade.

A marca garante até três dias de bateria, câmera tripla com sensor principal de 50 MP e dois anos de atualização do sistema operacional. O celular chegou ao mercado brasileiro com o valor sugerido de R$ 1.749, mas ele já aparece na Amazon por R$ 1.329, o que representa uma queda de R$ 420.

Nokia G21 apresenta tela com taxa de atualização de 90 Hz — Foto: Divulgação

Ficha técnica do Nokia G21

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: 720 x 1.600 pixels

Painel da tela: LCD IPS

Câmera principal: 50 MP, 2 MP, 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 11

Processador: Unisoc Tiger T606

Memória RAM: 3 GB, 4 GB ou 6 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Capacidade da bateria: 5.050 mAh

Telefonia: Dual Chip

Peso: 190 gramas

Dimensões: 164,6 mm x 75,9 mm x 8,5 mm

Cor: Azul nórdico, Crepúsculo

Preço de lançamento: R$ 1.749

Tela e design

O Nokia G21 tem tela de 6,5 polegadas, com a tecnologia LCD IPS. Este tipo de tela evidencia a imagem com mais cores e qualidade. O aparelho também conta com uma taxa de atualização de 90 Hz. Por se tratar de uma linha básica da Nokia, a taxa é bem satisfatória e traz mais fluidez na navegação.

Design moderno e elegante do Nokie G21 — Foto: Reprodução/Nokia

A parte traseira é inteira texturizada, com listras horizontais, com destaque também para a cor azul nórdico, que dá um toque elegante e moderno ao aparelho, além da opção de cor Crepúsculo. A parte que abriga o conjunto de câmeras não traz nenhuma novidade em relação ao modelo anterior: estruturado em uma base retangular, o conjunto de lentes fica localizado no canto superior esquerdo do aparelho.

Câmeras do Nokia G21

Um dos motivos de orgulho da marca, o conjunto de câmeras pode ser considerado um ótimo aliado para o usuário que busca por boas fotos. Com câmera principal de 50 MP, o consumidor ainda conseguirá boas imagens em ambientes com pouca luz, graças à inteligência artificial avançada presente no sistema de câmeras. Além da principal, o telefone vem com câmera macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP.

Sistema triplo de câmeras do Nokia G21 — Foto: Reprodução/Nokia

Os amantes de selfies também vão conseguir garantir boas fotos, já que a câmera frontal do Nokia G21 possui resolução de 8 MP. Para uma linha mais básica e acessível, a marca apostou suas fichas nas câmeras, levando uma boa experiência fotográfica ao usuário.

Desempenho do Nokia

O aparelho da Nokia conta com o processador Tiger T606, da Unisoc. Ele é considerado um bom chip, que possibilita a navegação mais fluida pelas redes sociais ou até mesmo em apps de música. Falando sobre as redes, outra novidade do G21 é o LinkedIn e o Spotify, que já vêm pré-instalados no aparelho.

Nokia G21 tem memória RAM de 4 GB — Foto: Reprodução/Nokia

De memória RAM, o aparelho apresenta versões com 3 GB, 4 GB ou 6 GB, além de 64 GB ou 128 GB de armazenamento. O Nokia G21 tem ainda slot para cartão de memória, que pode suportar até 512 GB.

Bateria do smartphone

Falando sobre a estrela desse celular, a bateria do G21 promete ser um dos tópicos principais para quem ainda está em dúvida sobre comprar ou não o aparelho. Capaz de suportar até três dias sem chegar perto da tomada, a bateria do Nokia G21 é de 5.050 mAh.

Bateria do Nokia G21 pode durar até três dias — Foto: Reprodução/Nokia

O aparelho ainda conta com o “Super Battery Saver”, recurso que possibilita estender a bateria, prolongando o uso. Segundo a HMD Global, no Nokia G21, este recurso pode ser ativado a qualquer momento.

Versão do Android e recursos extras

O Nokia G21 vem com Android 11 instalado e promete mais dois anos de atualização do sistema operacional, fazendo com que o usuário não se preocupe com atualizações nesse período de tempo.

Nokia G21 chega com promessa de três anos de atualizações mensais de segurança — Foto: Reprodução/Nokia

Já falando sobre conectividade, o aparelho tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, entrada para fone 3,5 mm e NFC, para pagamentos por aproximação. Sobre segurança, o usuário também está bem amparado, já que a Nokia garante três anos de atualizações mensais dedicadas e este ponto.

Preço do Nokia G21

Imagem mais detalhada da traseira do Nokia G21 — Foto: Reprodução/Nokia

O Nokia G21 está disponível na cor azul nórdico e Crepúsculo. Atualmente, ele é encontrado na Amazon pelo valor de R$ 1.329.

