Um Ano Inesquecível - Primavera: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Um Ano Inesquecível - Primavera estreia no catálogo do Amazon Prime Video nesta sexta-feira (23). Estrelado por Lívia Silva e Ronald Sotto, a trama segue uma adolescente prestes a se formar, mas que não vai bem em matemática. Ao ter aulas extras com um jovem, um novo romance passar a florescer. Baseado no conto de Bruna Vieira publicado no livro homônimo, o longa de romance tem direção de Bruno Garotti e Jamile Marinho.