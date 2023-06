Um Ano Inesquecível - Verão: veja sinopse, elenco e trailer do filme

Um Ano Inesquecível - Verão chegou ao Amazon Prime Video na última sexta-feira (2) e já alcançou o Top 3 de produções assistidas desta semana na plataforma. O romance, adaptado do conto de Thalita Rebouças no livro de mesmo nome, conta a história de Inha (Livia Inhudes), que deseja estudar moda na França, mas tem apenas os meses do verão para montar um currículo competitivo. Em uma viagem para o Rio de Janeiro, ela vai atrás de experiência em uma escola de samba e descobre o mundo do Carnaval.

O filme dirigido por Cris D'Amato (Esposa de Aluguel) é o primeiro de quatro longas com histórias independentes, inspirados também nos contos de Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet, que completam o livro Um Ano Inesquecível. A história "Outono" será lançada nesta sexta-feira (9). Confira enredo, elenco, repercussão e trailer de Um Ano Inesquecível - Verão.

2 de 3 Um Ano Inesquecível - Verão tem Livia Inhudes e Mariana Rios no elenco — Foto: Laura Campanella/Amazon Studios Um Ano Inesquecível - Verão tem Livia Inhudes e Mariana Rios no elenco — Foto: Laura Campanella/Amazon Studios

Sinopse

Inha (Livia Inhudes) é uma adolescente do interior do Brasil que tem o sonho de estudar moda em Paris. Mas, na prática, ela não tem muita experiência e teme não impressionar os avaliadores do curso, que podem lhe conceder uma bolsa. Decidida a mudar isso, Inha vai até o Rio de Janeiro e tenta uma vaga como costureira na Portela, uma das maiores escolas de samba da cidade.

Lá, ela tem a chance de trabalhar com Carrie Catherine (Mariana Rios), uma estilista reconhecida mundialmente e acaba se aproximando de Guima (Micael Borges), o escultor de alegorias da escola. Além do aprendizado profissional, Inha vê sua vida mudar e descobre o amor e o poder do Carnaval em um verão que muda a sua vida.

Elenco

Protagonizada por Lívia Inhudes (Chiquititas) como Inha, o elenco de Um Ano Inesquecível - Verão conta com nomes como Micael Borges (Rebelde) no papel de Guma, Mariana Rios (Além do Horizonte) vivendo Carrie Catherine, Júlia Gomes (Amor Eterno Amor) interpretando Karina, Duda Santos (Travessia) dando vida à Tati e Diego Martins (Terra e Paixão) como Tavinho.

Além disso, também estão presentes André Mattos (Tropa de Elite 2), Guilherme Dellorto (Santo Forte), a cantora Késia, Regina Sampaio (Avenida Brasil), Zezeh Barbosa (Segunda Dama), a influenciadora digital Patrícia Ramos, entre outros.

3 de 3 Um Ano Inesquecível - Verão tem elenco brasileiro de peso e foi elogiado nas redes sociais — Foto: Laura Campanella/Amazon Studios Um Ano Inesquecível - Verão tem elenco brasileiro de peso e foi elogiado nas redes sociais — Foto: Laura Campanella/Amazon Studios

Recepção da crítica e dos fãs

Após o lançamento, Um Ano Inesquecível - Verão recebeu nota 5,6 no IMDb, mas com base em apenas 56 avaliações. Algumas reviews, incluindo sites estrangeiros, destacaram a brasilidade da obra. Anne Campbell, do Film Gate Review, comentou a importância da magia do carnaval para o enredo, ao mesmo tempo em que cita a “cenografia fantástica”, que teria sido capaz de sobressair alguns “buracos e pontos ilógicos na história”.

Nas redes sociais, o longa teve uma recepção majoritariamente positiva. Dentre os fãs, a reclamação comum foi sobre as inconsistências do roteiro em comparação à obra original. De toda forma, usuários elogiam o “caráter divertido e doce” do romance, além de aprovarem o elenco. Lis (@sparklybullet no Twitter) disse que o filme “preenche de forma leve e gostosa, igual ao Carnaval”.

Assista ao trailer de Um Ano Inesquecível - Verão

Com informações de Amazon Prime Video (1 e 2), IMDb, Film Gate Review.

