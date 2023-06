Uma Linda Vida: conheça sinopse e elenco do novo romance da Netflix

O filme Uma Linda Vida estreou no catálogo da Netflix na última quinta-feira (1º) e já lidera o Top 10 do streaming. A trama acompanha a história de um jovem pescador que esconde um verdadeiro dom: o canto. Ao ser descoberto por um produtor, ele vê sua vida mudar completamente. A produção dinamarquesa estrelada por Christopher Nissen e Inga Ibsdotter Lilleaas conta com direção de Mehdi Avaz (Toscana) e roteiro original do escritor Stefan Jaworski.

O drama romântico musical tem um grande trunfo em seu elenco, o cantor Christopher. Além de ser o protagonista, o astro europeu também é responsável pela trilha sonora do projeto. Confira, a seguir, mais detalhes de Uma Linda Vida, como sinopse, elenco e repercussão.

Uma Linda Vida é estrelado por Christopher e Inga Ibsdotter Lilleaas — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Uma Linda Vida

A história do drama musical gira em torno de Elliott (Christopher Nissen), um jovem pescador que tem como hobby o canto. No entanto, a vida do protagonista passa a mudar completamente quando o talento dele é descoberto por Suzanne (Christine Albeck Børge), uma empresária famosa no mundo da música.

Considerado a mais nova revelação musical, Elliott começa a trabalhar ao lado de Lilly (Lilleaas), mas os segredos de seu passado e as inseguranças serão um grande obstáculo em seu caminho rumo ao estrelato e ao amor verdadeiro.

Elenco

Estrelado pelo cantor dinamarquês Christopher Nissen (Trolls) no papel de Elliott e Inga Ibsdotter Lilleaas (Traídos pela Guerra) interpretando Lilly, o elenco de Uma Linda Vida ainda reúne nomes como Ardalan Esmaili (Contágio em Alto Mar) vivendo Patrick, Christine Albeck Børge (Amor e Outras Catástrofes) dando vida à Suzanne e Sebastian Jessen (Amor à Primeira Vista) como Oliver.

Também fazem parte do elenco Paw Henriksen (Better World), Jonathan Harboe (Lake of Death), Tobias Stelzner (Jomfruer fra rummet), Marie Askehave (Um Natal Encantado) e Jonas Gülstorff (Hideaway).

Repercussão

Popular entre os assinantes da Netflix, Uma Linda Vida tem nota 6,3 no IMDb, com base em 1,3 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Mehdi Avaz tem uma taxa de 90% de aprovação da audiência.

Em veículos internacionais, como o Ready Steady Cut, a jornalista Amanda Guarragi elogia a produção, afirmando que ela é "um filme inspirador que explora a vida de um homem tentando realizar seus sonhos enquanto encontra o amor no processo". Já Pooja Darade, do Leisure Byte, tece comentários mistos sobre o projeto, alegando que "é um doloroso conto musical de sonhos, vida e amor. A história é bastante familiar, mas os últimos 30 minutos mantêm você envolvido".