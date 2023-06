VCT 2023 Masters Tokyo: jogos da LOUD, formato e resultados dos playoffs

O VCT 2023 Masters Tokyo, torneio internacional de Valorant , chegou aos playoffs. Após as disputas na fase da grupos, foram definidas todas as equipes nas eliminatórias, que começam nesta sexta-feira (16) e se encerram no dia 25 de junho, data da grande final. A LOUD , única representante brasileira na competição, iniciará sua campanha nessa fase graças ao seu título no VCT Américas 2023. No caminho do esquadrão brasileiro, estarão outros sete times vindos das regiões das Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Pacífico e China, que batalharão pelo título e pelo prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).

Vale lembrar que o torneio Masters no Japão está sendo transmitido nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Devido ao fuso horário, todas as partidas são realizadas no período da madrugada. Veja, a seguir, mais detalhes sobre as participantes, o formato e o calendário.

Veja todos os detalhes sobre os playoffs do VALORANT Masters Tokyo 2023

Equipes participantes

As regiões das Américas e do Pacífico contavam com uma vaga cada, que concedia a ida direta para os playoffs. Já EMEA, devido ao título da Fnatic sobre a LOUD no LOCK//IN, tinha duas vagas. Além das regiões principais, a China também estará presente em Tóquio, mas avançou com duas vagas na fase de grupos. Após o final da primeira fase, sobreviveram quatro equipes. Pelo Grupo A, NRG (Américas) e EDward Gaming (China). Pelo Grupo B, Evil Geniuses (Américas) e DRX (Pacífico).

VCT 2023 Masters Tokyo – Resultados da Fase de Grupos Colocação Grupo A Grupo B Situação 1° NRG Evil Geniuses Classificada 2° EDward Gaming DRX Classificada 3° T1 FUT Esports Eliminada 4° Natus Vincere Attacking Soul Esports Eliminada

Além da LOUD, campeã do VCT Américas 2023, mais três equipes aguardavam o final da fase de grupos para estrear. Elas são Paper Rex (campeã do VCT Pacífico 2023), Team Liquid (campeã do VCT EMEA 2023) e Fnatic (vice-campeã do VCT EMEA 2023).

LOUD é o Brasil no Masters do Japão

Formato dos playoffs

A fase eliminatória do VCT 2023 Masters Tokyo contará com o formato de double elimination, ou eliminação dupla, em português. Em resumo, as equipes disputarão o título entre chave superior e chave inferior. A eliminação só ocorrerá quando a competidora for derrotada em duas oportunidades. Todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). As exceções serão a final da chave inferior e a grande final, a serem definidas em séries melhores de cinco partidas (MD5).

Chaveamento dos playoffs do VCT 2023 Masters Tokyo

Premiação

A premiação total do VCT 2023 Masters Tokyo é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). Esse valor será dividido entre todas as 12 participantes na competição. Na tabela abaixo, você confere como ficou essa divisão:

VCT 2023 Masters Tokyo – Premiação Colocação Premiação Equipe 1° US$ 350 mil (R$ 1,75 milhão) - 2° US$ 200 mil (R$ 1 milhão) - 3° US$ 125 mil (R$ 625 mil) - 4° US$ 75 mil (R$ 375 mil) - 5°–6° US$ 50 mil (R$ 250 mil) - 7°–8° US$ 35 mil (R$ 175 mil) - 9°–10° US$ 25 mil (R$ 125 mil) T1 e FUT Esports 11°–12° US$ 15 mil (R$ 75 mil) Natus Vincere e Attacking Soul Esports

Calendário

Sexta-feira, 16 de junho

00h – LOUD x Evil Geniuses

x Evil Geniuses 3h – Team Liquid x EDward Gaming

Sábado, 17 de junho

00h – Fnatic x NRG

3h – Paper Rex x DRX

Domingo, 18 de junho

00h – Rodada 1 da Chave Inferior

3h – Rodada 1 da Chave Inferior

Segunda-feira, 19 de junho

00h – Semifinal 1 da Chave Superior

3h – Semifinal 2 da Chave Superior

Terça-feira, 20 de junho

00h – Quartas de final 1 da Chave Inferior

3h – Quartas de final 2 da Chave Inferior

Quarta-feira, 21 de junho

00h – Final da Chave Superior

3h – Semifinal da Chave Inferior

Sábado, 24 de junho

00h – Final da Chave Inferior

Domingo, 25 de junho

00h – Grande Final

Com informações de Valorant Esports e Liquipedia

