Vejo Você na Próxima Vida: veja sinopse, elenco e trailer do dorama

Vejo Você na Próxima Vida é um novo dorama sul-coreano, que chegou ao catálogo da Netflix na última quinta-feira (29) e está no Top 2 de séries da plataforma. O título, protagonizado por Shin Hye-sun (Mr. Queen) e Ahn Bo Hyun (My Name), fala sobre Ji-eum, uma menina que consegue se lembrar de todas as suas vidas passadas. Após morrer precocemente na 18ª encarnação, ela faz de tudo para reencontrar Seo-ha, interpretado por Ahn Bo Hyun, na 19ª vida. Os dois tiveram uma forte conexão e a personagem de Hye-sun prometeu cuidar do menino, que havia acabado de perder a mãe.

O enredo do K-drama de fantasia e romance é baseado em webtoon de mesmo nome, escrito por Lee Hey. O dorama foi lançado em meados de junho na TV sul-coreana e já possui quatro episódios no streaming brasileiro. Ao todo, são 12 capítulos, que serão lançados simultaneamente com a emissora asiática. Confira tudo sobre o dorama e assista ao trailer de Vejo Você na Próxima Vida.

Vejo Você na Próxima Vida chegou à Netflix na última quinta-feira (29)

Enredo de Vejo Você na Próxima Vida

Ban Ji-eum tem um poder especial: ela consegue se lembrar de todas as suas reencarnações, que datam milhares de anos atrás. Cansada de sempre ser obrigada a renascer, tudo muda quando ela conhece Seo-ha, um menino rebelde que a faz sentir como uma criança novamente. Os dois rapidamente se tornam melhores amigos, mas a 18ª encarnação de Ji-eum, que na época é Yoon Joo-won, é interrompida precocemente.

Já na sua 19ª vida, em que nasce como uma jovem prodígio, ela fará de tudo para reencontrar o seu antigo amor, que agora cresceu e se tornou um homem de negócios. Quando ela já está formada e é uma adulta, descobre o paradeiro de Seo-ha e tenta trabalhar em um projeto liderado por ele. Aos poucos, Ji-eum faz o rapaz perceber que a conexão dos dois vem de vidas passadas.

Em Vejo Você na Próxima Vida, Ban Ji-eum (Shin Hye-sun) reencarna e está na 19ª vida

Elenco e equipe técnica

Shin Hye-sun e Ahn Bo Hyun são os protagonistas Ban Ji-eum e Moon Seo-ha. Já Ha Yoon Kyung (Uma Advogada Extraordinária) dá vida a Yoon Cho-won, uma jovem que trabalha em uma floricultura e conhece Seo-ha desde criança. O rapaz também conta com a ajuda de seu secretário e melhor amigo, Ha Do-yoon, interpretado por Ahn Dong-Goo (Nosso Eterno Verão).

Kim Ae-kyung, da atriz Cha Chung-hwa (Pousando no Amor), é a dona de um restaurante que acolhe Ji-eum ainda criança por acreditar que a menina é uma reencarnação de seu tio. Kim Si-a (Miss Baek) interpreta a protagonista ainda como Yoon Joo-won, em sua 18ª vida, e Jung Hyeon-jun (Parasita) faz Seo-ha mais novo. Vejo Você na Próxima Vida é dirigido por Lee Na-jung e escrito por Choi Young-lim.

Vejo Você na Próxima Vida: Shin Hye-sun e Ahn Bo Hyun são os protagonistas Ban Ji-eum e Moon Seo-ha

Críticas ao dorama

Com menos de um mês de lançamento, Vejo Você na Próxima Vida acumula 8,1 pontos no IMDb. O primeiro episódio, disponível com o nome Felicidade, Tristeza, Pena e Alegria na Netflix Brasil, é o que possui melhor avaliação, com 8,7 pontos. No Rotten Tomatoes, a série ainda tem menos de 50 críticas do público, porém, todas até agora são positivas, oferecendo uma aprovação de 100% para o K-drama.

Nas redes sociais, fãs de doramas já elogiam a produção, principalmente pelo seu caráter romântico e pelo elemento fantasioso, destacado pelas vidas passadas. “Com certeza um dos melhores doramas do ano”, escreveu o usuário @naryah no Twitter.

