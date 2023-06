Vermelho, Branco e Sangue Azul: conheça filme, estreia e elenco

O filme Vermelho, Branco e Sangue Azul estreará no catálogo da Amazon Prime Video no dia 11 de agosto no mundo todo. Baseado no best-seller homônimo de Casey McQuiston, publicado no Brasil pela editora Seguinte, o romance LGBT terá roteiro e direção de Matthew López (The Inheritance), famoso dramaturgo premiado com um Tony, o Oscar do teatro. A trama segue a rixa e o romance do filho da presidente americana com o príncipe da Grã-Bretanha, estrelada pelos atores Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez.