Yargi: veja sinopse, elenco e trailer da novela turca no HBO Max

A série turca Yargi: Segredos de Família estreou no catálogo do HBO Max na última segunda-feira (19) e já é sucesso de audiência. A trama segue uma advogada e um promotor que têm seus caminhos cruzados quando um assassinato misterioso acaba unindo suas famílias. Criada por Sema Ergenekon e com direção assinada por Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari, o melodrama foi ao ar pela primeira vez na Turquia em 2021, pelo Kanal D, e é protagonizada por Kaan Urgancıoğlu e Pınar Deniz.

Com duas temporadas e 63 episódios até o momento, a novela está sendo lançada aos poucos aqui no Brasil, com capítulos novos disponibilizados semanalmente no streaming. Já na Turquia, a terceira season foi confirmada e estreia em setembro. A seguir, confira mais detalhes de Yargi: Segredos de Família.

2 de 2 Yargi: Segredos de Família é estrelada por Kaan Urgancıoğlu e Pınar Deniz — Foto: Divulgação/HBO Max Yargi: Segredos de Família é estrelada por Kaan Urgancıoğlu e Pınar Deniz — Foto: Divulgação/HBO Max

📝Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Confira no Fórum do TechTudo

Enredo de Yargi

A trama gira em torno de dois personagens centrais: Ceylin Erguvan (Deniz), uma advogada que já não acredita mais na justiça e sempre que pode tenta passar por cima das regras; e Ilgaz Kaya (Urgancıoğlu), um promotor respeitado que segue à risca seus princípios e a lei.

Quando um assassinato acontece e a investigação do crime começa a progredir, os caminhos dos dois protagonistas se cruzam. As circunstâncias que antes eram apenas policiais acabam se tornando pessoais e cada vez mais insustentáveis, visto que o caso une suas famílias e revela muitos segredos pelo caminho.

Elenco

Estrelado por Pınar Deniz (O Apocalipse do Amor) no papel da protagonista Ceylin Erguvan e Kaan Urgancıoğlu (Meu Porto Seguro) interpretando Ilgaz Kaya, o elenco de Yargi ainda reúne nomes como Hüseyin Avni Danyal (Rich Girl Poor Boy) vivendo Metin, Başak Gümülcinelioğlu (Será Isso Amor?) dando vida à Nina e Uğur Aslan (Gümüş) como Eren Duman.

Também fazem parte do time de atuação Mehmet Yılmaz Ak (O Anúncio), Arda Anarat (Cabeça Quente), Nilgün Türksever (Secrets of Life), Onur Durmaz (The Club), Samet Kaan Kuyucu (Alef), Hakan Dinçkol (Meia-Noite no Hotel Pera Palace) e a novata Zeynep Atılgan.

Repercussão

Aclamado pelo público, o melodrama Yargi: Segredos de Família se tornou bastante popular na Turquia logo após o seu lançamento em 2021. Apesar da estreia recente, a novela conta com fãs brasileiros assíduos nas redes sociais.

Outro ponto de destaque é a performance positiva de Yargi no IMDb. No site agregador, por exemplo, o projeto tem nota 8,4, com base em 4,2 mil considerações. Contudo, como é de praxe com produções fora dos EUA, a telenovela ainda não foi avaliada no Rotten Tomatoes.

Em reviews internacionais, como a do North America TEN, a crítica Joan Hiver elogia a produção, afirmando que apesar de "se assemelhar a uma versão turca de Law and Order [...], os espectadores acabam sendo cativados pelas reviravoltas intrigantes e cheias de suspense sobre os crimes da trama".