3 motivos para comprar uma smart TV 4K e 3 para comprar uma Full HD

4K e Full HD estão entre as resoluções mais comuns do mercado para smart TVs. Embora já exista uma grande variedade de modelos 8K à venda, as TVs 4K e Full HD ainda são as mais comuns nas casas dos consumidores, visto que a tecnologia mais recente ainda é muito cara. Com alta resolução de 8 milhões de pixels — quatro vezes maior do que a Full HD —, as TVs 4K proporcionam imagens de qualidade superior, nítidas e detalhadas. Já as TVs Full HD, mesmo com uma resolução menor, são uma escolha atrativa por seu ótimo equilíbrio entre qualidade e custo.