3ª temporada de Doces Magnólias: veja elenco, enredo e críticas à série

Adaptado por Sheryl J. Anderson, o programa é estrelado pelas atrizes JoAnna Garcia Swisher (Os Estagiários), Brooke Elliott (Sob Medida) e Heather Headley (Respect: A História de Aretha Franklin). Confira, a seguir, informações sobre enredo, elenco e repercussão do seriado.

Doces Magnólias: 3ª temporada da série chega nesta quinta-feira na Netflix; produção é baseada nos livros da autora Sherryl Woods

Enredo de Doces Magnólias (Alerta de Spoiler)

Na season 1 de Doces Magnólias, conhecemos as amigas de infância Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley). A vida de Maddie está um caos após descobrir que seu marido a traiu com uma enfermeira e está deixando o casamento e seus três filhos. Dana Sue também tem seus problemas familiares; ela acabou de expulsar o marido, Ronnie, de casa e precisa aprender a ser mãe solteira enquanto administra um restaurante de sucesso. Já Helen é, aparentemente, a mais estável do trio; uma advogada bem sucedida, mas que não consegue realizar o sonho de construir uma família por nunca ter tido um relacionamento duradouro.

Na série Doces Magnólias, as atrizes JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley contracenam juntas

A 2ª temporada de Doces Magnólias inicia no ponto em que a primeira temporada terminou: o acidente de carro envolvendo Kyle (filho de Maddie) e outro passageiro, ainda desconhecido. Depois da separação com Bill, Maddie está firme em um novo relacionamento com Cal, treinador de beisebol de seu filho, Tyler; o problema entre eles são os fantasmas de suas relações passadas.

Enquanto isso, Helen sofre um aborto e Erik, chefe do restaurante de Dana Sue, está ao seu lado para apoiá-la. Eles ficam juntos, e Helen decide que ainda quer ter um filho, mas ainda não o de Erik, que lida com o trauma da morte de sua falecida esposa e bebê. Ela segue com seu plano de engravidar através de fertilização in vitro, com o total apoio de Erik.

Na season 2 de Doces Magnólias, Helen sofre um aborto

A vida amorosa de Dana Sue segue mais tumultuada do que na primeira temporada. Depois de terminar com Jeremy, ela faz uma nova tentativa de recuperar o casamento com seu ex-marido Ronnie, sob os conselhos do pastor June. Isso faz com que Dana encare que ambos são culpados pelo fim do relacionamento, algo que ela nunca quis aceitar.

Quando a season 2 terminou, algumas perguntas ficaram no ar: o que acontecerá com Cal? O que Helen dirá para Ryan, seu antigo amor? Quem é a loira que vandalizou a van de Dana? Essas e outras dúvidas devem ser respondidas na 3ª temporada, que chega nesta quinta-feira (20) à Netflix.

A season 3 de Doce Magnólias promete resolver alguns mistérios deixados pela segunda temporada

Elenco e equipe técnica de Doces Magnólias

A produção conta com as atrizes JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley, interpretando as protagonistas Maddie, Dana Sue e Helen. Além delas, os atores Carson Rowland (Pretty Little Liars: Um Novo Pecado), Logan Allen (Bernie the Dolphin), Anneliese Judge (Where's Rose), Justin Bruening (Grey's Anatomy) e Dion Johnstone (Star Falls) também fazem parte do elenco. A showrunner do programa é a norte-americana Sheryl J. Anderson. O diretor Norman Buckley foi o responsável pela maior parte dos episódios da série (14 ao todo).

Repercussão

Em sites agregadores, Doces Magnólias tem respostas mistas da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção conquistou a aprovação de 79% dos críticos e 73% da audiência. No IMDb, sua pontuação é 7,4.

Doces Magnólias tem uma resposta positiva em sites agregadores, mas por vezes seu roteiro é apontado como clichê pela crítica

Para Greg Wheeler, do site The Review Geek, a season 1 do programa tem uma boa premissa, mas peca na falta de originalidade. "É tudo muito simples e às vezes bastante clichê também. Não há nada aqui que seja particularmente desafiador e contra configurações e esforços mais melodramáticos na plataforma de streaming. Doce Magnólias é um pouco doce demais para seu próprio bem", escreveu.

Já para Lara Nowak, do site TV Fanatic, a doçura no roteiro da série não é um problema. "Sweet Magnolias sempre focou em amizades, mas, na segunda temporada, também focou na importância de encontrar sua verdadeira família", afirmou.

Confira o trailer oficial da 3ª temporada de Doces Magnólias

