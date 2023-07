A Era do Gelo: relembre personagens, história e saiba onde assistir

A franquia A Era do Gelo tem, atualmente, cinco filmes produzidos pela 20th Century Fox e Blue Sky Studios, além de produções derivadas. Lançado em 2002, o primeiro longa acompanha um mamute, uma preguiça e um tigre que, durante a Era Glacial, encontram um bebê perdido e o ajudam a voltar para sua tribo. Toda a franquia pode ser conferida através do serviço de streaming Disney+ .

No Brasil, os dubladores dos principais personagens são: Diogo Vilela (Manfred "Manny"), Tadeu Mello (Sid), Márcio Garcia (Diego), Carla Pompílio (Ellie), Alexandre Moreno (Buck) e Nadia Carvalho (Vovó Gladys). A seguir, confira mais informações sobre cada filme da franquia A Era do Gelo, como enredo, elenco e ordem cronológica.

A Era do Gelo (2002)

Em A Era do Gelo, o mamute Manfred e a preguiça Sid se encarregam de ajudar um bebê a encontrar sua tribo, depois que sua mãe morre ao pular de uma cachoeira. Nessa jornada, eles encontram o tigre Diego, que diz querer ajudá-los, mas nem tudo é o que parece.

A produção conta com a direção de Chris Wedge e do brasileiro Carlos Saldanha, além de ter sido indicada ao Oscar 2003 de Melhor Animação. No Rotten Tomatoes, alcançou aprovação de 77% dos críticos e 82% do público. Já no IMDb, sua pontuação é 7,5.

A Era do Gelo 2 (2006)

No segundo filme da franquia, todo o gelo do planeta está derretendo, e Manfred, Sid e Diego se juntam aos outros animais em busca de terrenos mais altos. Nessa nova jornada, Manny descobre que não é a última espécime de mamute.

O longa continua sob a direção do brasileiro Carlos Saldanha, mas desta vez não agradou tanto à crítica. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção alcançou a aprovação de somente 57% dos críticos e 71% da audiência. No IMDb, sua pontuação é 6,8.

A Era do Gelo 3 (2009)

Em A Era do Gelo 3, Manfred e Ellie estão esperando um bebê, o que também desperta em Sid um instinto paterno quando ele encontra 3 ovos, aparentemente abandonados. No entanto, eles são filhotes de dinossauro, e sua mãe não fica nada contente em ter seus filhos "roubados". O longa conta com a direção de Carlos Saldanha e Michael Thurmeier. No IMDb, sua nota é 6,9. Já no Rotten Tomatoes, a produção alcançou a aprovação de 46% dos críticos e 63% do público.

A Era do Gelo 4 (2012)

No quarto filme da franquia, Manny, Sid, Diego e Vovó Gladys são separados do resto de sua família quando os continentes começam a se afastar e tomar a forma que conhecemos atualmente no planeta. Refugiados em um iceberg no meio do oceano, eles precisam lutar contra um macaco pirata e sua tripulação para conseguir retornar para casa. A produção foi dirigida por Steve Martino e Michael Thurmeier. No IMDb, sua nota é 6,5. Já no Rotten Tomatoes, o longa alcançou aprovação de 37% dos críticos e 61% do público.

A Era do Gelo 5: O Big Bang (2016)

Em A Era do Gelo 5: Big Bang, a noz do esquilo Scrat envia um asteroide para a Terra, e Manny, Sid, Diego e Buck devem encontrar uma maneira de impedir que o asteroide atinja o planeta. O filme, que conta com direção de Michael Thurmeier e Galen T. Chu, é o que recebeu a pior resposta da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção alcançou a aprovação de somente 18% dos críticos e 39% da audiência. No IMDb, sua nota é 5,6.

Produções Derivadas

Apesar de ter lançado seu último filme em 2016, a franquia A Era do Gelo ainda conta com três spin-offs disponíveis no Disney+. Lançado em 2011, o curta A Era do Gelo: Especial de Natal acompanha Sid e os gambás Eddie e Crash na missão de tirar seus nomes da lista de travessuras do Papai Noel.

No longa A Era do Gelo: As Aventuras de Buck Wild, lançado em 2022, Crash e Eddie ajudam Buck a salvar o Mundo Perdido do domínio dos dinossauros. Na série de curtas A Era do Gelo: Histórias de Scrat, lançada no mesmo ano, acompanhamos o esquilo Scrat em aventuras que envolvem a paternidade.

