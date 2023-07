A Fantástica Fábrica de Chocolate: relembre enredo e elenco dos filmes

O filme A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) está atualmente disponível no catálogo do Amazon Prime Video . Com direção do aclamado cineasta Tim Burton (Noiva Cadáver), o longa de fantasia é uma produção da Warner Bros., além de ser a segunda adaptação do livro homônimo de Roald Dahl, de 1964. Estrelado por Johnny Depp e Freddie Highmore, a trama acompanha um garotinho que ganha um bilhete dourado e garante um passeio exclusivo na maior fábrica de chocolates do mundo.

Vale lembrar ainda que a primeira adaptação da obra foi lançada em 1971, com Gene Wilder e Peter Ostrum nos papéis dos protagonistas. O longa-metragem, lançado pela Paramount Pictures, está disponível no HBO Max e é um musical cult que foi indicado ao Oscar 1972, na categoria de Melhor Trilha Sonora Original. Veja, a seguir, mais informações sobre os filmes.

A Fábrica de Chocolates (2005) é estrelada por Johnny Depp, no papel de Willy Wonka, e Freddie Highmore, como Charlie

A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005)

A versão mais recente do filme gira em torno do jovem Charlie Bucket (Freddie Highmore) e de seu avô, Joe (David Kelly). Com muito esforço em meio a necessidades financeiras, eles conseguem comprar a famosa barra de chocolate do maior fabricante do país, Willy Wonka (Johnny Depp). Ao abrirem o doce, eles acham o raro bilhete dourado, que lhes concede uma tour exclusiva pela mágica e misteriosa fábrica.

Indicado ao Oscar 2006 na categoria de Melhor Figurino e ao Globo de Ouro como Melhor Ator de Comédia ou Musical para Depp, a adaptação moderna do clássico é bastante popular entre os jovens e crianças. No agregador IMDb, a produção tem nota 6,7, com base em 499 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto tem 83% de aprovação da crítica.

A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971)

A primeira adaptação do famoso clássico infantil de Roald Dahl, chamada Willy Wonka and The Chocolate Factory, tem direção de Mel Stuart. Inclusive, atualmente, o longa é considerado um clássico cult do cinema devido ao seu impacto na cultura pop. O enredo é igual ao da versão moderna, de 2005, com a única diferença dos efeitos visuais, que não são tão desenvolvidos.

Apesar disso, o filme musical também é um grande sucesso que marcou gerações. No site IMDb, a obra cinematográfica tem nota 7,8, tendo como base 211 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação tem um índice de aprovação de 91% da crítica.

A primeira versão do filme, de 1971, leva em seu elenco principal Gene Wilder e Peter Ostrum, respectivamente

Wonka (2023)

Em 2021, a Warner Bros. anunciou que iria produzir o filme Wonka, agendado para estrear no Brasil no dia 14 de dezembro. Esta será a terceira adaptação da franquia, servindo como um prequel do longa original de 1971. Estrelada por Timothée Chalamet (Duna) no papel do excêntrico Willy Wonka e com direção de Paul King (As Aventuras de Paddington), a trama se passará antes dos acontecimentos de A Fantástica Fábrica de Chocolate, mostrando a origem do icônico personagem.

Wonka é a mais nova versão de A Fantástica Fábrica de Chocolate; no filme de 2005, Johnny Depp é Willy wonka, enquanto no o de 2023 é estrelado por Timothée Chalamet

O elenco ainda será formado por Hugh Grant (Simplesmente Amor) no papel do Oompa Loompa, além de outros grandes nomes do cinema, como Olivia Colman (The Crown), Matt Lucas (Alice no País das Maravilhas), Rakhee Thakrar (Sex Education), Rowan Atkinson (Mr. Bean - O Filme), Keegan-Michael Key (Super Mario Bros. O Filme) e Sally Hawkins (A Forma da Água).

Confira o trailer de Wonka (2023)

