Além do Guarda-Roupa: veja enredo, elenco e trailer de dorama da HBO Max

A série Além do Guarda-Roupa chega ao catálogo da HBO Max nesta quinta-feira (20). Esta será a primeira produção brasileira inspirada nos populares dramas sul-coreanos, e é um projeto original do streaming. Com direção de Marcelo Trotta, Sabrina Greve e Paula Kim, a trama, estrelada por Sharon Cho e Kim Woo-jin, segue uma adolescente que irá se reconectar com a sua cultura sul-coreana após descobrir que seu guarda-roupa é, na verdade, um portal mágico para o apartamento de um famoso grupo de K-pop.

Com dez episódios de uma hora cada, a primeira temporada do projeto tem como showrunners Geórgia Costa Araújo e Luciano Patrick. As filmagens foram gravadas no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Confira, a seguir, mais detalhes de Além do Guarda-Roupa.

2 de 2 Além do Guarda-Roupa: série de drama adolescente brasileira é estrelada pela atriz Sharon Cho — Foto: Divulgação/HBO Max Além do Guarda-Roupa: série de drama adolescente brasileira é estrelada pela atriz Sharon Cho — Foto: Divulgação/HBO Max

Enredo de Além do Guarda-Roupa

A história gira em torno de Carol (Sharon Cho), uma adolescente de 17 anos com ascendência sul-coreana. A jovem paulistana perdeu a mãe muito cedo, além de ter sido abandonada pelo pai, que viajou para a Coreia do Sul e nunca mais voltou. Por conta disso, ela passa, então, a nutrir uma relação conflituosa com sua origem asiática, rejeitando tudo, até mesmo o fenômeno global do K-pop.

Certo dia, no entanto, Carol descobre que seu guarda-roupa é, na verdade, um portal mágico capaz de conectar seu quarto com o apartamento do ACT, o grupo de K-pop mais badalado do momento. É a partir dessa descoberta que ela irá viver inúmeras aventuras, envolvendo amizades, amor e até mesmo sua relação com a descendência sul-coreana.

Elenco

Estrelada pela atriz iniciante Sharon Cho no papel da protagonista Carol, o elenco de Além do Guarda-Roupa ainda reúne grandes nomes. Entre eles, os idols Kim Woo-jin (Stray Kids) vivendo Kyung-min, Jin Kwon (Para a Minha Estrela 2) dando vida a Dae Ho, Lee Min-wook (O Som da Magia) interpretando Sang Mok e Yoon Jae Chan (Um Novo Voo) como Chul Woo.

Além disso, juntam-se ao time de atuação alguns nomes brasileiros, com destaque para Júlia Rabello (Shippados), Sabrina Nonata (Samantha!), Lucas Deluti (De Volta aos 15), Luiza Parente (Ilhados), a bailarina Ana Botafogo (Páginas da Vida), o humorista Pyong Lee (Meus 15 Anos: O Filme) e o novato Gabriel Coppola.

Confira o trailer de Além do Guarda-Roupa:

Com informações de HBO Max e IMDb

