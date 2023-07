Armored Core 6: veja gameplay, data de lançamento e requisitos do jogo

Armored Core 6: Fires of Rubicon trará de volta a série cult Armored Core, do PlayStation One, criada na época pela From Software, hoje mais conhecida por títulos como Elden Ring e a franquia Dark Souls. O jogo será publicado pela Bandai Namco e, com o último trailer divulgado, promete apresentar um jogo de ação intenso que envolve preparação e estratégia misturado com pilotagem habilidosa dos robôs no solo e nos céus. Armored Core 6: Fires of Rubicon será lançado no dia 25 de agosto para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC (Steam).