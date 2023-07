Asus ROG Phone 7 Ultimate é bom? Veja preço e ficha técnica completa

Asus ROG Phone 7 Ultimate é um celular topo de linha da Asus . Segundo a fabricante, o aparelho é o "smartphone gamer mais rápido do mundo". Lançado em julho no Brasil por R$ 11.999, o ROG Phone 7 Ultimate tem design ousado e ficha técnica robusta, que inclui o processador premium Snapdragon 8 Gen 2 e 16 GB de RAM. Além disso, o smartphone tem telona AMOLED de 6,78 polegadas com taxa de atualização de 165 Hz, o que deve proporcionar transições e efeitos de tela mais fluídos e eliminar o "efeito fantasma" na hora de jogar.

Para aguentar boas horas de gameplay, o smartphone vem com bateria de 6.000 mAh, sistema de refrigeração robusto e até botões L e R para facilitar o controle de games exigentes. No mercado brasileiro, o telefone premium da Asus está disponível apenas na cor branca e na loja oficial da marca. Nas linhas a seguir, veja a ficha técnica do ROG Phone 7 Ultimate em detalhes.

2 de 6 Asus ROG Phone 7 Ultimate vem até com cooler externo — Foto: Divulgação/Asus Asus ROG Phone 7 Ultimate vem até com cooler externo — Foto: Divulgação/Asus

Ficha técnica do Asus ROG Phone 7 Ultimate

Tamanho da tela: 6,78 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Câmeras: principal de 50 MP, ultrawide de 13 MP e macro de 5 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Memória RAM: 16 GB

Armazenamento: 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Cores: branco

Lançamento: maio de 2023

Preço de lançamento: R$ 11.999

Design

O design do Asus ROG Phone 7 Ultimate segue a estética gamer e é bastante chamativo, distanciando-se do perfil mais discreto de um celular convencional. A única cor disponível é a branca, que vem contornada de efeitos multicoloridos e até de uma segunda tela OLED na traseira. O display é responsável por exibir efeitos visuais, animações e informações úteis.

Feito em alumínio, o telefone da Asus tem vidro Gorilla Glass Victus e chama a atenção pela inclusão de dois botões ultrassônicos nas bordas. A ideia é que eles funcionem como gatilhos L e R na hora de jogar sem um controle dedicado.

3 de 6 ROG Phone 7 Ultimate tem acabamento na cor branca e segunda tela na traseira — Foto: Divulgação/Asus ROG Phone 7 Ultimate tem acabamento na cor branca e segunda tela na traseira — Foto: Divulgação/Asus

Além disso, a Asus foi na contramão do que outras fabricantes têm feito com modelos premium e incluiu saída para fones de ouvido no smartphone. Essa medida se justifica em decorrência da alta latência de fones Bluetooth, algo que pode comprometer a diversão na hora de jogar. Nas dimensões, o ROG Phone mede 172 x 77 x 10,3 mm e pesa 239 gramas.

Tela

O telefone gamer da Asus tem tela de 6,8 polegadas com resolução de 2448 x 1080 pixels. O painel é de tecnologia AMOLED capaz de atualizar a até 165 Hz – mesma faixa usada por monitores para jogos top de linha. Com isso, são esperadas transições e efeitos de tela mais fluídos, além da eliminação do "efeito fantasma" na hora de jogar. A tela do ROG Phone 7 Ultimate também tem brilho máximo de 1.500 nits, o que possibilita ótima qualidade de imagem, mesmo em ambientes mais claros, suporte ao HDR10+ e 720 Hz de taxa de resposta ao toque.

4 de 6 ROG Phone 7 Ultimate tem tela Full HD+ com 165 Hz — Foto: Divulgação/Asus ROG Phone 7 Ultimate tem tela Full HD+ com 165 Hz — Foto: Divulgação/Asus

Câmera

O ROG Phone 7 Ultimate é equipado com três câmeras principais, além de sensor frontal para videochamadas e selfies. O conjunto de sensores é distribuído da seguinte forma:

Principal de 50 MP, lente wide e abertura focal em f/1.9

Ultrawide de 13 MP e f/2.2

Macro de 5 MP e f/2.0

Câmera de selfies de 32 MP e f/2.5 com lente wide

5 de 6 ROG Phone 7 Ultimate tem câmera tripla — Foto: Divulgação/Asus ROG Phone 7 Ultimate tem câmera tripla — Foto: Divulgação/Asus

O trio de câmeras traseiras do ROG Phone 7 Ultimate o mantém competitivo no mercado de smartphones top de linha, muito embora fotografia não seja o foco do celular. A combinação de lentes garante entrega de fotos de aspecto amplo, fotos com fundo desfocado e também a possibilidade de registrar objetos de muito perto.

Na câmera frontal, os 32 MP de resolução máxima e a lente wide devem garantir foto com enquadramento mais aberto, ideal para selfies com mais de uma pessoa. Nos vídeos, a câmera principal possibilita gravações em 8K a 24 quadros por segundo (fps), enquanto o sensor dianteiro permite vídeo em Full HD a 30 fps.

Armazenamento

O smartphone gamer da Asus é comercializado com apenas uma versão no que diz respeito ao armazenamento. São 512 GB de espaço para dados, e a fabricante usa a quarta geração da tecnologia UFS, comum em celulares Android. A expectativa é que isso garanta alta velocidade de leitura, para que os processos de inicialização dos games não sejam demorados.

Quem achar 512 GB insuficiente terá que administrar melhor o armazenamento do celular, porque o ROG Phone 7 Ultimate não disponibiliza slot para cartão microSD. Embora 512 GB seja um espaço considerável para aplicativos e games, jogadores com bibliotecas maiores e interesse em emulação podem acabar tendo que escolher quais títulos deixarão na memória interna do aparelho.

Processador e memória RAM

Totalmente dedicado a games, o ROG Phone 7 Ultimate tem um perfil de hardware de última geração, combinando o Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, com 16 GB de memória RAM LPDDR5X de alta velocidade. O processador é um octa-core com até 3,2 GHz de velocidade máxima no núcleo de alta performance e vem ainda com uma GPU Adreno 740, capaz de encarar efeitos em ray tracing em games.

6 de 6 Sistema de refrigeração do ROG Phone 7 Ultimate pode ser reforçado por cooler externo — Foto: Divulgação/Asus Sistema de refrigeração do ROG Phone 7 Ultimate pode ser reforçado por cooler externo — Foto: Divulgação/Asus

Hardwares de alta performance tendem a dissipar mais calor quando submetidos a regimes mais exigentes de trabalho. No caso do ROG Phone, essa limitação é enfrentada com um complexo sistema de refrigeração que usa pasta térmica de alta qualidade, folha de grafite e uma câmara de vapor de ciclo rápido para diminuir o impacto da alta temperatura durante sessões prolongadas de uso. Vale lembrar que menos calor significa maior eficiência energética, maior conforto no uso, performance estável e vida útil prolongada de componentes sensíveis à oscilação térmica.

Bateria

O modelo gamer da Asus vem com duas baterias independentes que, somadas, conferem um total de 6.000 mAh de capacidade bruta ao aparelho. A Asus não divulga dados oficiais de estimativa de uma carga completa; apenas informa que é possível ir de 0 a 100% em 42 minutos usando carregador de 65 W incluso na caixa.

Um detalhe interessante do ROG Phone é o Bypass, que permite interromper o carregamento da bateria com o carregador conectado e direcionar o suprimento de eletricidade para os componentes do telefone durante a sessão de jogos. A maior vantagem desse recurso é não submeter a bateria a estresse de constantes ciclos de recarga, algo que acelera bastante o desgaste do componente.

Versão do sistema

O smartphone gamer chega ao consumidor com Android 13 e interface própria da Asus , a ZenUI. No caso do ROG Phone 7 Ultimate, há recursos específicos de personalização, como a possibilidade de configurar a segunda tela de LED na traseira do dispositivo com animações e efeitos visuais.

Outra aplicação disponível ao usuário permite ajustar os efeitos táteis do celular. A tecnologia é semelhante aos efeitos de vibração disponíveis no Nintendo Switch e no DualSense da Sony. Em termos de updates, a Asus é econômica: a marca taiwanesa garante apenas duas grandes atualizações do Android com updates de segurança cobertos pelo mesmo período.

Preço e onde comprar

Lançado no mercado nacional em 6 de julho, o ROG Phone 7 Ultimate está disponível na loja oficial da Asus por R$ 11.999 (mesmo valor sugerido para o varejo). A marca oferece um desconto de R$ 1 mil na compra à vista. Até a publicação desta matéria, não foi possível identificar o smartphone à venda em grandes varejistas do e-commerce.

