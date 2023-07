Baixar vídeos do Instagram: guia traz dicas para Reels, Stories ou Feed

Baixar vídeos do Instagram é possível através de ferramentas nativas ou de sites e aplicativos disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ). Enquanto a rede social só permite fazer o download dos conteúdos próprios do usuário, os softwares ajudam a salvar mídias de outros perfis postadas em diferentes seções da rede social, como Stories, Reels e Feed.

Os conteúdos baixados podem ser salvos no celular ou no computador, para ter acesso mesmo quando estiver offline. As mídias também podem ser compartilhadas em outras plataformas, como TikTok e Kwai, mas é preciso estar atento às normas de uso e diretrizes das redes sociais, para não ter a conta banida.

O guia feito pelo TechTudo traz diversas formas para baixar os vídeos do Instagram, além de dúvidas frequentes e dicas essenciais na hora de fazer o download. Veja tudo o que será abordado no índice:

Como salvar vídeo do Instagram gravando a tela do celular Como encontrar os links dos vídeos para usar em apps e sites de download Como salvar vídeo do Instagram por app para Android Como salvar vídeo do Instagram por app para iPhone Como salvar vídeo em sites online e gratuitos Como salvar seus próprios vídeos do Instagram Para onde vão meus vídeos salvos?

1. Como salvar vídeo dos outros gravando a tela do celular

A primeira dica é simples e, na maioria das vezes, não precisa da instalação de nenhum aplicativo ou uso de sites. Isso porque os iPhones e muitos modelos da Samsung, Motorola, Xiaomi e outros Androids acompanham a função nativa para gravar a tela. Assim, basta iniciar a gravação, abrir o Instagram, colocar no vídeo que deseja registrar e tudo o que é exibido na tela será gravado e salvo no celular. O método serve para todos os tipos de vídeo do Instagram: Reels, Stories ou Feed.

No iPhone é necessário incluir a opção de gravação no menu de acesso rápido, como mostra o tutorial completo. Os passos são simples:

Vá em "Ajustes", em seguida entre na "Central de Controle"; Procure “Gravação de Tela” e toque no círculo verde com o símbolo “+”. Depois disso, a opção estará fixa na Central de Controle, que pode ser acessada arrastando o dedo sobre tela, de cima para baixo.

Já nos aparelhos Android, a opção costuma já estar presente na central de controle e é chamada de "Gravador de tela". É possível acessar o menu arrastando a tela do topo para baixo. Mas se o seu celular não possuir a função, é possível baixar aplicativos que façam a gravação. Para isso, basta acessar a App Store ou Google Play Store e procurar pela palavra-chave "gravador de tela".

2. Como encontrar os links dos vídeos para usar em apps e sites de download

A forma mais comum de baixar vídeos no Instagram com apps e sites terceiros é através do link do conteúdo. Sendo assim, encontrar o link é o primeiro passo antes de baixar a mídia. O procedimento é simples:

Abra o vídeo que deseja baixar (Stories, Feed ou Reels); Clique no botão de compartilhar (ilustrado por um avião de papel); Selecione o botão "Copiar Link" ou "Copiar URL de compartilhamento". Depois, você só precisará colar este link no app ou site de sua preferência.

3. Como salvar vídeo do Instagram por app para Android

Baixar vídeos do Instagram é um app para fazer o download das mídias a partir de links. Disponível na Google Play Store, a plataforma exige que o usuário insira as credenciais de login na rede social e permite baixar conteúdos mesmo de perfis privados. Basta ter acesso ao link do vídeo para que o aplicativo possa salvá-lo no smartphone — assim será possível baixar vídeos do Reels, Stories ou feed.

Os clipes são salvos em formato MP4, na galeria ou na pasta de download do dispositivo. Também é possível usar um recurso de extrair som, que baixa apenas o áudio do vídeo, em MP3. O aplicativo tem como idioma o português e possui anúncios, que podem ser temporariamente desativados ao assistir propagandas maiores.

4. Como salvar vídeo do Instagram por app para iPhone

O Instdown também baixa vídeo do Instagram por link, sem precisar de login se a mídia tiver sido postada em um perfil público. Contudo, para salvar clipes publicados em perfis privados, é necessário logar na sua conta do Instagram. Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o app tem interface minimalista, com apenas o campo para colar a URL e o botão de baixar. Ao acionar o comando, o Instdown exibe o progresso do download e uma mensagem ao fim. Então, basta abrir a galeria do celular e acessar o clipe.

5. Como salvar vídeo em sites online e gratuitos

Quem costuma usar a versão web do Instagram pode desejar fazer o download dos vídeos pelo navegador através de sites. O processo online é tão simples quanto nos aplicativos e pode ser feito no celular ou no computador.

O InstaVideoSave (instavideosave.net) oferece sete tipos de downloads: Reels, Profile (foto de perfil), Stories, Audio (retira apenas o som do vídeo em formato MP3), Photo, Video (Feed) e FB Video (para conteúdos do Facebook). O uso também necessita apenas do link do conteúdo desejado.

6. Como salvar seus próprios vídeos do Instagram

Baixar um vídeo postado no seu perfil pode ser feito de forma nativa - ou seja, pelo próprio app do Instagram. O processo é interessante, por exemplo, para resgatar uma mídia postada que já tenha sido apagada do celular do usuário. Para realizar o procedimento, siga os passos:

Abra o app e vá até o vídeo que deseja baixar; Toque nos três pontinhos dentro do vídeo, localizados no canto inferior direito, e clique na opção "Baixar" ou “Salvar no seu dispositivo”; Aguarde o carregamento demonstrado por um ícone no meio da tela e, então, o aplicativo informará que a mídia foi salva no rolo da câmera; Vá na galeria do celular ou nos arquivos para encontrá-lo.

É importante saber que determinadas músicas e áudios não estão disponíveis para fazer download por questões de direitos autorais. Por isso, muitas vezes o aplicativo do Instagram apresenta uma mensagem dizendo que o Reels será baixado sem o áudio.

7. Para onde vão meus vídeos salvos?

Ao fazer download de um vídeo ou foto no celular, seja iPhone ou Android, o conteúdo costuma ficar salvo na galeria do aparelho. As pastas normalmente são divididas entre as mídias feitas pela câmera do smartphone e as mídias provenientes de outros apps. No entanto, alguns modelos podem salvar em "Downloads", para isso basta pesquisar por esta pasta no seu smartphone.

No computador, o usuário pode escolher a pasta para onde deseja enviar o arquivo. No entanto, por regra, tudo que é baixado vai para a seção chamada de "Downloads" ou "Transferências", localizada dentro do disco da própria máquina. Acesse o local para encontrar os vídeos baixados

