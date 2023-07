Baki Hanma 2ª temporada: conheça história, personagens e trailer

Baki Hanma estreará a primeira parte de sua segunda temporada nesta quarta-feira (26), na Netflix . Produzida pela TMS Entertainment, a animação é baseada na série de mangás escrita e ilustrada por Keisuke Itagaki. Na trama, o protagonista Baki entra na Prisão Estadual do Arizona para enfrentar um poderoso preso e adquirir as habilidades necessárias para superar seu pai. A parte 2 tem previsão de estreia para 24 de agosto. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, personagens, repercussão e trailer.

2 de 4 A segunda parte da season 2 de Baki Hanma chega à Netflix em 24 de agosto de 2023 — Foto: Divulgação/Netflix A segunda parte da season 2 de Baki Hanma chega à Netflix em 24 de agosto de 2023 — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Baki Hanma

A season 1 de Baki Hanma conta com 12 episódios, que iniciam com o ataque de um elefante africano aparecendo nas manchetes internacionais. O único sobrevivente atribui a morte do imenso animal a um homem solitário e desarmado. A vítima está descrevendo Yuujirou Hanma, conhecido como "Ogro" e rotulado como a "criatura mais forte da Terra". Esse homem faz parte dos objetivos do protagonista que é seu filho, e pretende derrotá-lo.

Determinado a avaliar suas próprias habilidades, Baki sequestra o presidente dos Estados Unidos e é levado para Prisão Estadual do Arizona, onde reside Oliva Biscuit, o homem mais forte do país. Com lutas eletrizantes, Baki enfrenta diversos adversários até que tenha a sua chance de duelar com Oliva.

3 de 4 Na season 1 de Baki Hanma, Baki confronta o homem mais forte dos Estados Unidos, Oliva Biscuit — Foto: Reprodução/IMDb Na season 1 de Baki Hanma, Baki confronta o homem mais forte dos Estados Unidos, Oliva Biscuit — Foto: Reprodução/IMDb

A season 2 da animação será dividida em duas partes, a primeira sendo chamada "O conto de Pickle & a saga da guerra de Pickle" e a última parte intitulada "A saga do Pai vs. Filho". As expectativas para essa nova trama giram em torno de uma possível batalha com o pai de Baki, o "Ogro", durante a segunda parte.

Personagens de Baki Hanma

O anime Baki Hanma leva o nome de seu protagonista, um lutador de 18 anos que tem o objetivo de derrotar seu pai, Yuujirou Hanma, conhecido como "Ogro", que surgirá na parte 2 da segunda temporada. Durante a parte 1, o grande rival de Baki será Pickle, um homem das cavernas que foi preservado desde a era pré-histórica. Ainda há o Dr. Albert Payne, cientista que reviveu Pickle.

4 de 4 No anime Baki Hanma (Netlfix), Pickle será o rival do protagonista na parte 1 da segunda temporada — Foto: Divulgação/Netflix No anime Baki Hanma (Netlfix), Pickle será o rival do protagonista na parte 1 da segunda temporada — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em sites especializados, Baki Hanma tem uma resposta positiva do público e da crítica. No IMDb, sua pontuação é 6,7, enquanto no My Anime List sua nota é 7,6. Para Greg Wheeler, do site The Review Geek, a animação deixa a desejar no roteiro, mas apresenta batalhas interessantes. "Certamente não é perfeito, e o programa não é exatamente profundo, mas se você estiver com vontade de assistir a algumas lutas, deve encontrar o suficiente para gostar aqui", escreveu.

Segundo a resenha do site CriticWise, apesar do roteiro ser consideravelmente lento, o anime guarda momentos épicos para a reta final. "Embora a preparação para o final seja meticulosamente lenta, alguns dos episódios cheios de ação no final da temporada definitivamente valem a pena esperar", afirmou.

Confira o trailer oficial da 2ª temporada de Baki Hanma

