Baldur's Gate 3: tudo sobre gameplay, lançamento e detalhes do RPG de D&D

Baldur's Gate 3 é um RPG da Larian Studios inspirado no clássico Dungeons & Dragons, que promete ser um dos jogos mais ambiciosos da desenvolvedora. O jogo está em acesso antecipado desde 2020 e reúne diversos elementos do gênero em sua gameplay, como personagens reunidos em missões, aprimoramento de habilidades e turnos de combate, por exemplo. A versão completa de PC está com seu lançamento marcado para o dia 3 de agosto, enquanto a versão de PlayStation 5 ( PS5 ) chega no dia 6 de setembro. A seguir, confira mais detalhes sobre o game.

1 de 4 Baldur's Gate 3, da Larian Studios, é um dos jogos mais esperados de 2023 — Foto: Reprodução/Steam Baldur's Gate 3, da Larian Studios, é um dos jogos mais esperados de 2023 — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais são as melhores classes de personagem para jogos RPG? Opine no Fórum do TechTudo

Já está disponível para PC?

Baldur's Gate 3 já pode ser jogado para computador em acesso antecipado. Para isso, você deve desembolsar R$ 199,99 na loja virtual Steam. Em uma postagem na plataforma da Valve, os desenvolvedores explicaram algumas diferenças entre a versão completa e a antecipada:

Na versão completa, os jogadores poderão jogar com todas as classes e raças. Atualmente, quase todas estão disponíveis;

A maioria dos feitiços e habilidades do Livro do Jogador do D&D estarão presentes na versão oficial do game;

Os atos dois e três da história de Baldur's Gate 3 também só serão lançados após o fim do acesso antecipado;

Quando lança oficialmente?

Baldur's Gate 3 estava planejado para ser lançado no dia 31 de agosto deste ano. No entanto, a versão para PC foi antecipada para o dia 3 de agosto e a versão do PS5 foi adiada 6 de setembro. Segundo os desenvolvedores, a prorrogação da estreia do título no console da Sony se deu porque a equipe quer garantir que o jogue rode a 60 quadros por segundo.

2 de 4 A versão de Baldur's Gate 3 para PS5 foi adiada para o dia 6 de setembro, com o intuito de fornecer a melhor qualidade possível aos jogadores — Foto: Divulgação/Larian Studios A versão de Baldur's Gate 3 para PS5 foi adiada para o dia 6 de setembro, com o intuito de fornecer a melhor qualidade possível aos jogadores — Foto: Divulgação/Larian Studios

E a versão para Xbox?

Baldur's Gate 3 não conta com uma data de lançamento definida para Xbox Series X e Xbox Series S, já que este último não está rodando com o modo tela dividida corretamente. A Microsoft tem uma política de não permitir disparidade na gameplay de um jogo lançado em ambos os consoles da linha Series X/S. Com isso, os desenvolvedores estão procurando soluções para permitir o recurso da tela dividida na versão mais econômica.

São quantas horas de gameplay?

Baldur's Gate 3 dará aos jogadores uma aventura de grande duração. Segundo Swen Vincke, chefe da Larian Studios, o game pode levar de 75 a 100 horas para ser finalizado. No entanto, esse número pode dobrar caso o usuário deseje realizar todas as missões secundárias ou explorar todo o universo do RPG.

Em um comunicado via Steam, os desenvolvedores mencionaram que Baldur's Gate 3 terá três vezes mais diálogos do que a trilogia O Senhor dos Anéis. Além disso, é esperado que o título tenha 174 horas de cinemáticas, o equivalente a mais do que o dobro da duração de todas as temporadas do seriado Game of Thrones juntas.

3 de 4 Baldur's Gate 3 terá três vezes mais diálogos do que a trilogia O Senhor dos Anéis — Foto: Divulgação/Larian Studios Baldur's Gate 3 terá três vezes mais diálogos do que a trilogia O Senhor dos Anéis — Foto: Divulgação/Larian Studios

É inspirado em Dungeons & Dragons?

Baldur's Gate 3 se baseia principalmente na quinta edição do conjunto de regras de Dungeons & Dragons. No entanto, algumas regras e sistemas não puderam ser transportados totalmente do tabuleiro para o jogo digital. Sendo assim, a desenvolvedora optou por criar um sistema original que respeitasse a essência do D&D, mas funcionasse melhor na versão de um game eletrônico.

A inspiração nos sistemas podem ser sentidas também na jogabilidade. Durante a jogatina, é possível escolher entre classes e raças do famoso RPG. Com um visual semelhante ao de Diablo 4, a gameplay é dividida entre seções em tempo real e baseadas em turnos. O jogador controla o protagonista e um grupo de aventureiros durante a sua exploração no mundo aberto, onde pode resolver enigmas, coletar itens e interagir com outros personagens.

4 de 4 Baldur's Gate 3 traz em sua gameplay elementos do famoso RPG Dungeons & Dragons — Foto: Reprodução/Steam Baldur's Gate 3 traz em sua gameplay elementos do famoso RPG Dungeons & Dragons — Foto: Reprodução/Steam

Com informações de IGN (1, 2 e 3), GameRant, Gamesradar e PC Gamer

🎥 4 jogos com finais impactantes que surpreenderam os jogadores