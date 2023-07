Bird Box Barcelona: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

O filme Bird Box Barcelona estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (14). A produção é um spin-off do longa de 2018 estrelado por Sandra Bullock, e também um projeto original do streaming. Nesta versão, que expande o universo apresentado anteriormente, um novo grupo de pessoas tenta sobreviver pelas ruas desoladas de Barcelona, até que descobrem uma ameaça ainda mais perigosa para a humanidade.

O longa é estrelado por Mario Casas e Georgina Campbell, enquanto a direção e o roteiro do projeto são de Álex e David Pastor. Com quase duas horas de duração, o filme é uma nova adaptação do romance homônimo de Josh Malerman, publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Confira, a seguir, mais detalhes de Bird Box Barcelona, como sinopse, elenco e repercussão.

O filme Bird Box: Barcelona é estrelado por Georgina Campbell e Mario Casas; produção é original Netflix e spin-off do filme estrelado por Sandra Bullock

Enredo de Bird Box Barcelona

Com uma história parecida com a de Bird Box, o longa se passa em Barcelona, na Espanha. A trama acompanha Sebastián (Mario Casas) e sua filha, Sofia (Naila Schuberth), que perambulam em busca de um lugar seguro para se esconderem logo após a população do mundo ser praticamente dizimada por uma raça alienígena letal. Como também no primeiro filme da franquia, quem olha diretamente para essas criaturas tem o ímpeto de cometer suicídio.

É nesta jornada de sobrevivência pelas ruas da cidade espanhola que os dois encontrarão outras pessoas, com quem se aliarão. No meio deste cenário pós-apocalíptico, uma seita de pessoas que se recusam a usar vendas nos olhos tentam manipular outros sobreviventes a fazer o mesmo, o que causará um caos maior ainda.

Elenco

Estrelado por Mario Casas (Um Contratempo) no papel do protagonista Sebastián e Georgina Campbell (Noites Brutais) interpretando Claire, o elenco de Bird Box Barcelona ainda reúne nomes como Alejandra Howard (O Páramo) dando vida à Anna, Naila Schuberth (Dear Child) vivendo Sophia e Diego Calva Hernández (Babilônia) como Octavio.

Além disso, juntam-se ao time de atuação Patrick Criado (Abaixo de Zero), Lola Dueñas (Os Amantes Passageiros), Gonzalo de Castro (A Família Perfeita), Michelle Jenner (A Catedral do Mar) e Leonardo Sbaraglia (Relatos Selvagens).

Bird Box Barcelona é um dos lançamentos da Netflix de julho; Mario Casas, ator conhecido por Um Contratempo e O Inocente, é protagonista do longa

Repercussão

Bird Box Barcelona vem dividindo a opinião da imprensa especializada. No site agregador Rotten Tomatoes, a produção debutou inicialmente com uma taxa de 64% da crítica, tendo como base 14 considerações. Já no IMDb, o longa ainda não foi avaliado.

Sobre as reviews internacionais, como a do The Hollywood Reporter, o jornalista David Rooney traz comentários mistos sobre a obra cinematográfica, pontuando que o "filme é tecnicamente realizado, bem atuado, perturbador na medida certa e com certeza assistível".

Por outro lado, Kate Erbland, do IndieWire, não poupa críticas quanto à performance do longa, alegando que "Bird Box Barcelona se afastou tanto do que tornou o primeiro filme interessante e assustador [...]", que isso fez com que "permanecesse apenas uma memória distante da história, como se alguém tivesse colocado uma venda sobre nossa memória cinematográfica coletiva".

Confira o trailer de Bird Box Barcelona:

