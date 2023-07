Bleach: veja sinopse, personagens e onde assistir ao anime em português

A segunda temporada de Bleach: Thousand-Year Blood War chegou ao Star+ no último sábado (8), com 13 episódios lançados semanalmente. O novo anime de Bleach foi lançado em 2022, após a conclusão de 16 temporadas da produção original, e é responsável por adaptar, em quatro seasons, o último arco do mangá, chamado Guerra Sangrenta de Mil Anos. Na trama inicial, acompanhamos a jornada de Ichigo Kurosaki como um shinigami (Ceifador de Almas).

As animações foram baseadas na série de mangás escritos e ilustrados por Tite Kubo, publicados no Brasil pela editora Panini. Ainda no Star+, as 16 temporadas da produção original de Bleach podem ser conferidas com dublagem em português, além das duas seasons do novo arco. Já na Crunchyroll, é possível assistir até o episódio 229 do anime. Um filme live-action, lançado em 2018, também compõe o catálogo da Netflix. Confira mais informações abaixo.

2 de 3 Em Bleach, Ichigo Kurosaki precisa treinar para melhorar suas habilidades como shinigami (Ceifador de Almas) — Foto: Divulgação/Viz Media Em Bleach, Ichigo Kurosaki precisa treinar para melhorar suas habilidades como shinigami (Ceifador de Almas) — Foto: Divulgação/Viz Media

Enredo

Em Bleach, Ichigo Kurosaki é um estudante de ensino médio incomum: desde pequeno, ele consegue ver fantasmas. Sua vida muda completamente quando ele e suas duas irmãs são atacados por um espírito maligno e recebem ajuda de uma shinigami, chamada Rukia Kuchiki. Durante a batalha, no entanto, Rukia se machuca e transfere seus poderes para Ichigo. Esse passa a ser o início da jornada do protagonista como um shinigami, que deve manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos.

Personagens

Ichigo Kurosaki, o protagonista de Bleach, sempre contou com a habilidade de ver fantasmas e isso toma rumos inimagináveis no decorrer da trama. A shinigami Rukia Kuchiki, que tem a missão de combater e purificar espíritos impuros, também tem papel fundamental no enredo da animação, pois é ela quem transforma Ichigo em um shinigami substituto. Além destes, os personagens Uryū Ishida, Orihime Inoue e Sado Yasutora são companheiros do protagonista e compõem o elenco principal do anime.

3 de 3 Cena de Bleach: Thousand-Year Blood War com o elenco principal reunido — Foto: Divulgação/Viz Media Cena de Bleach: Thousand-Year Blood War com o elenco principal reunido — Foto: Divulgação/Viz Media

Repercussão

Os dois animes de Bleach compartilham respostas bastante positivas em sites agregadores. A produção original, por exemplo, conta com nota 8,2 no IMDb, aprovação de 72% do público no Rotten Tomatoes e pontuação 8.0 pelos usuários do Metacritic. Já Bleach: Thousand-Year Blood War alcançou nota 9,1 no IMDb e aprovação de 86% da audiência no Rotten Tomatoes.

Confira o trailer de Bleach: Thousand-Year Blood War

