Bluetooth 5.1: veja características do padrão de conexão

Apesar de hoje já existirem versões mais recentes de conectividade, como o Bluetooth 5.2 e 5.3, o padrão 5.1 ainda é relevante e amplamente utilizada no mercado de fones de ouvido e outros eletrônicos. A seguir, confira o guia do TechTudo sobre o Bluetooth 5.1 e entenda tudo sobre a conectividade.

Vantagens do Bluetooth 5.1 sobre o 5.0 e versões anteriores

A vantagem mais notável do Bluetooth 5.1 sobre o Bluetooth 5.0 e versões anteriores é sua capacidade de precisão. Um dispositivo com Bluetooth 5.1 pode detectar a direção de onde um sinal Bluetooth está vindo – antes, só era possível determinar a distância entre os aparelhos. Com isso, é parear dispositivos se torna mais eficiente e ainda é possível utilizar o Bluetooth para procurar um aparelho perdido por perto, como um earbud de um fone de ouvido sem fio, por exemplo. Para que o recurso funcione, basta que um dos aparelhos tenha Bluetooth 5.1.

O padrão também promete facilitar o pareamento entre dispositivos, especialmente os que se conectam de forma recorrente. Isto acontece porque, a cada vez que dois aparelhos são pareados, eles acessam informações sobre a capacidade de conexão um do outro, porém, no Bluetooth 5.1, é possível pular essa etapa depois da primeira conexão entre aparelhos.

Além disso, o Bluetooth 5.1 tende a sofrer menos interferências. Diferente dos padrões mais antigos, a versão de 2019 é capaz de escolher aleatoriamente o canal de frequência pelo qual o pareamento vai acontecer. Assim, em vez de ir verificando cada canal um a um, passando eventualmente por outros dispositivos que atrapalhavam a conexão, aparelhos com Bluetooth 5.1 podem encontrar um meio para parear de forma mais veloz.

Com estas melhorias, o Bluetooth 5.1 também demanda menos energia dos dispositivos. Este é um diferencial especialmente útil no caso de aparelhos vestíveis, como smartwatches e fones sem fio, que funcionam por bateria.

Bluetooth 5.1 no contexto das versões 5.2 e 5.3

Apesar de ainda estar bastante presente no mercado, já existem padrões mais completos que o Bluetooth 5.1. Lançado no ano seguinte, o Bluetooth 5.2 passou a contar com um Protocolo de Atributo Aprimorado, que aumentou a estabilidade da conexão. Também foi a partir da versão 5.2 que a conectividade Bluetooth passou a usar novos codecs, chamados Codecs de Comunicação de Baixa Complexidade (LC3). Com a mudança, a transferência de dados entre dispositivos foi otimizada.

Além disso, o Bluetooth 5.2 passou a possibilitar o pareamento com mais de um dispositivo por vez, por meio de canais isócronos, o que também facilita a alternância entre aparelhos. Já o Bluetooth 5.3 melhorou a segurança nas transferências de dados por meio do aumento da chave de criptografia e trouxe ainda mais avanços em termos de eficiência energética e qualidade de conexão.

Apesar de a versão 5.1 já não ser mais o padrão mais moderno de conexão, as melhorias introduzidas por ele foram essenciais para o desenvolvimento das versões 5.2 e 5.3 e, como dito anteriormente, ele ainda é amplamente presente no mercado — muitas vezes a preços mais acessíveis do que as versões subsequentes. Além disso, é importante ressaltar que o padrão é retrocompatível. Isto significa que dispositivos equipados com Bluetooth 5.1 podem se conectar e se comunicar com dispositivos que usam Bluetooth 5.0, 4.2 e outras versões mais antigas.

