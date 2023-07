Brazino777 é confiável? Veja como funciona o site de apostas e cassino

O Brazino777 é um site de apostas esportivas e cassino online com um grande catálogo de jogos. Caça-níqueis, jogos de mesa, poker, bingo, blackjack e roleta são apenas alguns deles. Os usuários ainda podem dar palpites nos resultados de partidas de futebol, tênis, voleibol, boxe e MMA. Disponível para acessar por meio de navegadores web, o portal também conta com aplicativos para celular Android . A plataforma mobile, porém, não está disponível na Google Play Store .

1 de 5 Brazino777 é confiável? Tudo sobre site de jogos e apostas — Foto: Murilo Tunholi/TechTudo Brazino777 é confiável? Tudo sobre site de jogos e apostas — Foto: Murilo Tunholi/TechTudo

Antes de usar qualquer site de apostas e jogos é importante ter certeza se a plataforma é segura e se o dinheiro do usuário estará a salvo em caso de algum problema. A seguir, confira um guia que esclarece se o Brazino777 é confiável e esclareça as principais dúvidas sobre o site.

O que é e como funciona o Brazino777?

O Brazino777 funciona não só como uma casa de apostas online, como também é um cassino completo, parecido com os vistos em Las Vegas, nos EUA. Além da possibilidade de ganhar dinheiro por meio de palpites em partidas esportivas, o portal permite arriscar a sorte em diversos jogos de cassino, como roleta e blackjack, caça-níqueis e jogos de cartas variados. Já no segmento de apostas, é possível acompanhar partidas de futebol, tênis, voleibol, basebol, boxe e MMA.

2 de 5 Oferta de jogos do Brazino777 é bastante diversificada — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Oferta de jogos do Brazino777 é bastante diversificada — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

O site funciona de forma bastante simples: basta criar uma conta, fazer um depósito e começar a jogar. Por ser totalmente online, o Brazino777 pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer hora, inclusive pelo celular, por meio do navegador web.

Em celulares Android, a única forma de utilizar um aplicativo do Brazino777 é por meio de um aplicativo oferecido diretamente pelo site oficial da plataforma. Vale explicar que nem a Google Play Store, nem a App Store da Apple permitem a oferta de apps de apostas de maneira oficial.

Ao tentar baixar o aplicativo pelo site, o Brazino777 vai fazer o download de um APK. Esse APK precisa ser instalado no smartphone manualmente. Por enquanto, não existe aplicativo para iPhone (iOS).

Como apostar no Brazino777?

Para começar a apostar no Brazino777, é necessário criar uma conta no site. O processo é bastante simples e pode ser feito em poucos minutos. Para isso, clique no botão “Cadastro”, no topo da página, e selecione o tipo de cadastro — podendo ser feito com celular ou e-mail. Depois, preencha os campos de e-mail, nome de usuário, senha e a moeda que será utilizada na plataforma.

3 de 5 Brazino777 oferece diversas ppções de depósito — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Brazino777 oferece diversas ppções de depósito — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Depois de criar sua conta, é hora de fazer um depósito. No canto superior direito da página, clique em “Depositar”. Em seguida, escolha uma das formas de pagamento. O Brazino777 oferece diversas opções, que serão detalhadas mais adiante. Escolha o tipo de transação, o valor e clique em “Pagar”. É necessário aguardar o pagamento ser aprovado antes de começar a apostar ou jogar nos cassinos online.

Com o dinheiro na conta, acesse qualquer jogo ou aposta esportiva disponível no site. Todos os pagamentos são realizados primeiramente com o dinheiro da carteira virtual, incluindo os ganhos. Se você acessar o menu de depósitos novamente, pode mudar para a aba “Sacar” e pegar a quantia que estiver disponível.

Vale mencionar que o saque deve ser feito pelo mesmo método que o depósito. Ou seja, se o depósito foi feito por Pix, o saque deve ser realizado da mesma forma. O Brazino777 ainda avisa que os dados informados precisam estar corretos. Em caso de erro, o dinheiro será removido da carteira digital, mas não chegará à conta do usuário — em outras palavras, a quantia será perdida.

Formas de pagamento do Brazino777

O Brazino777 oferece diversas opções de pagamento na hora de realizar um depósito. É possível colocar dinheiro na conta por meio de Pix, conta Pay4Fun, AstroPay, transferência bancária, boleto bancário e carteiras de criptomoedas. Vale lembrar que o tempo de processamento do depósito pode variar de acordo com a forma de pagamento escolhida. Transações via transferência bancária via TED, por exemplo, se o pagamento for realizado depois da 17h (horário de Brasília), o dinheiro só será processado no próximo dia útil.

Bônus oferecidos pelo Brazino777

O Brazino777 oferece diversos bônus para seus usuários no momento do cadastro ou ao realizar recargas de saldo. Além disso, a plataforma garante certas vantagens em dias específicos da semana. Às quintas-feiras, por exemplo, as derrotas em caça-níqueis oferecem 12% de cashback, mesmo em perdas.

Atualmente, o Brazino777 garante kit de boas vindas de até R$ 4 mil, boost da segunda-feira, cashback da quinta-feira, códigos promocionais enviados via SMS e newsletter. Há também bônus de aniversário e bônus acumulador que aumenta de acordo com a quantidade de apostas realizadas no mesmo dia.

Brazino777 paga mesmo?

O Brazino777 paga os usuários. Mas é importante lembrar que, como em qualquer site de apostas e cassino, há riscos envolvidos. É possível ganhar dinheiro, mas também é possível perder. Por isso, o jogo deve ser realizado com responsabilidade e nunca apostar mais do que pode perder.

Além disso, como citado anteriormente, na hora do saque é preciso informar corretamente os dados e usar o mesmo método de pagamento do depósito. Se alguma dessas regras for descumprida, o usuário pode perder o dinheiro para sempre.

Os saques de dinheiro são realizados na sessão “Caixa” e podem ser realizados por Pix, transferência bancária, ecoPayz, Pay4Fun, AstroPay, MuchBetter e criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, entre outras.

O processo para sacar o dinheiro simples. Na aba “Sacar”, selecione o método de pagamento ideal. Depois, preencha os campos de valor, nome, sobrenome, CPF e qualquer outro dado solicitado pela plataforma. Por fim, clique em “Levantar” e aguarde o pagamento ser realizado.

4 de 5 Opções de saque do Brazino777 — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Opções de saque do Brazino777 — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Brazino777 é confiável?

O Brazino777 pode ser considerado confiável, apesar dos riscos envolvidos ao realizar apostas — que são os mesmos para qualquer plataforma do tipo. O site é licenciado e regulamentado, o que significa que é obrigada a seguir uma série de regras e padrões de qualidade.

Vale mencionar que, apesar de seguir regras, o site tem reputação ruim no Reclame Aqui, com nota 5.1 no momento de publicação deste artigo, em julho de 2023. Nos últimos seis meses, todas as 564 reclamações registradas foram resolvidas, mas, mesmo assim, os usuários não ficam satisfeitos com as soluções apresentadas.

5 de 5 Brazino777 tem nota ruim no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Brazino777 tem nota ruim no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Entre as principais reclamações estão casos de propagando enganosa, problemas durante estornos, divergência de valores, mau atendimento no SAC, métodos de pagamento e dinheiro preso na conta que não pode ser sacado. Vele mencionar que o Brazino777 está presente no Reclame Aqui desde 2018.

Vale destacar ainda que, embora os jogos de azar sejam proibidos no Brasil pelo decreto de Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946, o Brazino777 consegue funcionar em território nacional. Isso acontece, pois a plataforma tem sede na ilha de Curaçao, no Caribe, e os servidores ficam hospedados ficam em outros países.

Com informações de Brazino777 e Reclame Aqui.

